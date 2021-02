Andrzej Kubisiak: dzięki szczepieniom gospodarka odbije się od dna

Narodowy program szczepień sprawia, że prognozy gospodarcze są coraz bardziej optymistyczne. Jeśli zaszczepi się odpowiednia liczba osób, sytuacja gospodarcza kraju zacznie się wyraźnie poprawiać. Ekonomiści przewidują, że już druga połowa 2021 roku przyniesie nam odbicie – a wzrost gospodarczy sięgnie nawet 4%. Poprawić ma się również sytuacja na rynku pracy, ustabilizować poziom bezrobocia i wzrosnąć popyt na zatrudnienie.

– Trwała zmiana i pewna stabilizacja, która może wyniknąć z rozprowadzenia odpowiedniej puli szczepień, najprawdopodobniej sprawi, że już druga połowa tego roku będzie okresem wzrostu gospodarczego. Z perspektywy rynku pracy oznaczałoby to trudny pierwszy kwartał i odbudowę w kolejnych miesiącach. Spodziewamy się, że w 2022 roku powrócimy do trendów na rynku pracy, które widzieliśmy przed pandemią – powiedział serwisowi eNewsroom Andrzej Kubisiak, ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego. – Bardzo wiele zależy jednak od tego, jak będzie rozwijać się sytuacja epidemiczna. Spowolnienia w szczepieniach lub nowe zagrożenia – wynikające z szerzącej się pandemii – mogą uniemożliwić rozwój tego scenariusza. Modele prognostyczne i przewidywania opierają się na założeniach, co może mieć miejsce w przyszłości. Jednak sytuacja może rozwinąć się inaczej – zaznacza Kubisiak.