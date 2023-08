E-commerce a logistyka. Aktualne trendy i wyzwania branży

Lockdown, rozwój technologiczny i poszukiwanie sposobów na szybsze i wygodniejsze zakupy sprawiły, że branża e-commerce w ciągu ostatnich lat notowała duże wzrosty przychodów. Dynamika trendów sprawiła, że wiele przewidywanych w perspektywie kolejnych 10 lat zmian stało się już rzeczywistością. Co jednak przyniesie jej szalejąca inflacja? O tym, jak zmienia się branża e- commerce i jakie będą dla niej najbliższe miesiące, pytamy ekspertów DSV.

Przez inflację zakupy coraz częściej w internecie

Kupowanie online stało się u konsumentów trybem domyślnym. W efekcie wzrosła rola logistyki i koordynacji dostaw. Obecnie konsumenci coraz większą uwagę zwracają na przejrzystość oraz elastyczność w procesie realizacji zamówień, a dostępne opcje transportu są równie ważnym czynnikiem decyzyjnym, jak cena produktu. Dlatego organizacja sprzedaży i dystrybucji towarów są dziś elementami o decydującym znaczeniu dla sprzedaży kanałami cyfrowymi.

Powołując się na wyniki najnowszego raportu E-Izby, Emergency Commerce, „W Kryzysie

do e-commerce”, część I: e-commerce na trudne czasy, eksperci DSV wskazują, najistotniejsze trendy związane z polskim rynkiem e-commerce. Zgodnie z nim największym wyzwaniem w 2023 roku jest wzrost inflacji, której obawia się 64% Polaków. W jej konsekwencji 50% badanych przeniosło swoje zakupy do internetu. Następstwem inflacji jest podnoszenie cen, co na ten moment odczuło 74% respondentów. Jednocześnie 55% badanych zgodnie przyznało, że zmieniło swoje zachowania zakupowe. W związku z tym 24% konsumentów, zamierza kupować, wszystko co możliwe, w internecie.

Stabilnie po pandemii

Z roku na rok liczba osób korzystających z możliwości dokonywania zakupów przez internet, jest coraz większa. Mimo to narzędzia cyfrowe, wykorzystywane przez MŚP prowadzące sprzedaż online, są mało zaawansowane technicznie i ustępują kompleksowością rozwiązaniom większych uczestników rynku. Wbrew pierwotnym oczekiwaniom handel elektroniczny odbudował się po pandemii Covid-19,

a w wielu krajach zakupy online wzrosły lub przynajmniej pozostały na stabilnym poziomie. Jak wynika z European E-commerce Report 2022, europejski handel elektroniczny odnotował wzrost obrotów B2C w 2021 r.

Kluczowym trendem w rozwoju łańcucha dostaw w Europie jest dziś rozwój metod dostaw opartych o ekosystem OOH (Out-Of-Home), czyli sieć punktów odbioru, do których konsument może zgłosić się po odbiór zamówienia w wygodnym dla siebie terminie.

„To ogniwo rynku logistycznego jest najmocniej rozwijającym się obszarem dystrybucji w Europie, a zdecydowanym liderem w tym zakresie jest Polska. Rośnie liczba automatów paczkowych, punktów odbioru w sklepach spożywczych czy usługowych, a ich dostępność zwiększa wygodę konsumentów.” – zaznacza Zbigniew Gawęda, Senior Business Development Manager – „Budując łańcuchy dostaw nie wolno jednak pominąć wcześniejszych etapów, do których należy szczególnie istotna w dystrybucji międzynarodowej dostawa mid mile, czy też kwestie związane z magazynowaniem. Ogromne znaczenie ma także sama lokalizacja operacji fulfilment, której nadrzędnym celem jest skracanie czasu i kosztu dostawy.”

Postępująca automatyzacja i robotyzacja

Bieżący rok niesie również dla branży e-commerce dużo możliwości w obszarze wdrażania rozwiązań technologicznych, opartych o sztuczną inteligencję. Narzędzia te pozwalają nie tylko znacząco skracać łańcuchy dostaw i zapewniać większy komfort konsumentom, ale także obniżać koszty transportu dla całego sektora i zmniejszać jego negatywny wpływ na środowisko. W takich projektach automatyzacja procesów wspiera obniżanie kosztów logistyki i skraca czas procesowania zamówień. Wykorzystywana technologia pomaga też ograniczyć wpływ operacji magazynowych na środowisko, przede wszystkim dzięki niższemu zużyciu energii elektrycznej i przestrzeni magazynowej.

Inwestując w rozwój narzędzi e-commerce oraz planując działania w obszarze sprzedaży online, warto więc uwzględnić nie tylko kwestie związane ze sprzedażą produktów, ale także optymalizację procesów logistycznych. Obszar ten pozwala sklepom internetowym budować lojalność klientów i pobudzać sprzedaż, co bezpośrednio przekłada się na ich dynamiczny rozwój. Aktualne trendy logistyki w e-commerce bazują na rozwiązaniach skierowanych na wygodę klientów końcowych, a także automatyzacji procesów logistycznych i optymalizacji magazynowania produktów.