Prognoza dla e-commerce na II połowę roku

W wyniku pandemii COVID19 oraz trwającego kryzysu, handel w dużej mierze przeniósł się do sieci, co zapewniło branży e-commerce dynamiczny rozwój. Jest on zauważalny od miesięcy i wszystko wskazuje na to, że nie zmieni się to przez cały rok 2023. Eksperci globalnej sieci marketingu partnerskiego Admitad przeanalizowali miliony zakupów dokonanych przez Internet, aby sformułować prognozę sprzedażową na drugą połowę roku.

Marketing afiliacyjny, jako relatywnie tania, a przy tym bardzo skuteczna metoda promocji, cały czas zyskuje na znaczeniu. To model biznesowy, w którym afilianci (czyli partnerzy – zazwyczaj strony internetowe, blogi czy influencerzy) promują produkty lub usługi innych firm w zamian za prowizję od każdego pozyskanego klienta lub sprzedaż, którą wygenerują.

W drugiej połowie roku popularność tej metody promocji będzie się nadal zwiększać, odpowiadając na rosnące potrzeby marek w zakresie przewidywalnego zaangażowania klientów. Dane Admitad pokazują, że liczba transakcji generowanych przez wydawców dla firm w Polsce wzrosła o 29%, a wartość brutto towarów (GMV) aż o 38% w pierwszej połowie roku (w porównaniu z rokiem poprzednim). Przychody wydawców przyciągających zamówienia afiliacyjne od polskich nabywców również wzrosły o 30%. Prognozy wskazują, że ten trend będzie jeszcze silniejszy w drugiej połowie roku, a zwłaszcza w okresie jesiennych wyprzedaży, które mogą ponownie pobić rekordy aktywności kupujących.

Większa rola cyfrowych kanałów sprzedaży

Również platformy sprzedaży online będą w drugiej połowie bieżącego roku odgrywać ważną rolę dla branży. Obecnie generują one ponad 60% wszystkich transakcji internetowych w Polsce. Liczba zamówień składanych przy ich pomocy wzrosła o ponad 15% w pierwszej połowie roku. Nadchodzący sezon wyprzedaży może jeszcze bardziej ugruntować ich pozycję, ponieważ marketplace’y zazwyczaj starannie się do niego przygotowują, oferując liczne promocje i wykorzystując wszystkie dostępne mechanizmy przyciągania klientów.

Co więcej, dane sprzedażowe jasno wskazują, że konsumenci coraz częściej korzystają podczas zakupów ze smartfonów. Dlatego również właściciele aplikacji mobilnych przeżywają ożywienie gospodarcze, wykorzystując reklamy produktów i usług jako dodatkowy sposób na zarabianie, obok zakupów wewnątrz aplikacji. W pierwszej połowie roku liczba sprzedaży poprzez reklamy w aplikacjach mobilnych podwoiła się w porównaniu z rokiem poprzednim. Eksperci spodziewają się więc, że ten korzystny trend utrzyma się przynajmniej do końca roku.

Polscy klienci coraz częściej korzystają także z serwisów cashback. Liczba zamówień generowanych tą drogą wzrosła o ponad 20% w pierwszej połowie roku. Z kolei transakcji przy wykorzystaniu serwisów kuponowych przybyło o ponad 30%. Specjaliści prognozują, że tendencja wzrostowa będzie również widoczna w drugiej połowie roku.

Branża nadal odczuwa skutki pandemii, ale te pozytywne

Na tak dynamiczny rozwój platform sprzedażowych i reklam mobilnych duży wpływ ma aktywna digitalizacja. Zakupy w branży e-commerce osiągnęły swoje apogeum w czasie pandemii, gdy Polacy musieli wykonywać wiele czynności przez Internet. Bezpośrednio po jej zakończeniu, obserwowano wyraźny spadek w obszarze usług online. Obecnie jednak sektor ten ponownie się rozwija, choć w bardziej umiarkowanym tempie. Wzrost w tym przypadku wyniósł 10% w pierwszej połowie roku. Przewiduje się, że taki wskaźnik utrzyma się do końca roku.

Wpływ pandemicznej rzeczywistości widać również na przykładzie rozwoju sektora dostaw jedzenia. Odnotował on bardzo wyraźny wzrost w pierwszej połowie 2023 roku, który ma szanse się utrzymać. Zamówienia online w tej kategorii wzrosły o ponad 20% (rok do roku) w pierwszej połowie roku, co także korzystnie wpływa na rozwój całej branży usług online.

E-commerce a inflacja

W drugiej połowie roku wpływ inflacji na zachowania zakupowe Polaków wciąż będzie wyraźnie widoczny. Średnia wartość koszyka dla zakupów online wzrosła wprawdzie w pierwszej połowie roku o 7,6% z 81 zł na 87 zł, jednak różnica ta w dużej mierze wynika ze spadku wartości pieniądza. Warto zatem brać pod uwagę prognozy polskich ekonomistów, dotyczące perspektyw inflacji w kraju w najbliższej przyszłości. Dewaluacja złotówki w Polsce ma bowiem duży wpływ na wydatki konsumentów i powinna przekładać się na strategie cenowe firm e-commerce.

Podsumowując, najbliższe miesiące dla branży e-commerce w Polsce zapowiadają się obiecująco. Marketing afiliacyjny, platformy handlowe, sektor dostaw jedzenia, reklamy mobilne i serwisy cashback odgrywają kluczową rolę w rozwoju tego segmentu. Na uwagę wszystkich sprzedawców zasługują kwestie ekonomiczne i społeczne. Dlatego przy opracowywaniu strategii marketingowych i sprzedażowych, konieczne jest uwzględnienie inflacji i nabierającej tempa digitalizacji.

Eksperci przewidują, że branża e-commerce w Polsce będzie kontynuowała swoją ekspansję, przyciągając coraz większą liczbę klientów i oferując różnorodne perspektywy rozwoju dla firm działających w tym sektorze. Wobec tak dynamicznego wzrostu, marketing afiliacyjny okazuje się być niezwykle atrakcyjny, ponieważ działa właśnie w obszarze cyfrowym.