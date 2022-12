E-recepta – w jaki sposób działa i jak ją otrzymać?

Każdego dnia stawiamy czoła wielu obowiązkom i zadaniom, często pod olbrzymią presją czasu. Wielokrotnie w codziennym pędzie ciężko wygospodarować czas na odbycie niezbędnych wizyt lekarskich w stacjonarnym gabinecie. W takich wypadkach ku potrzebom Pacjentów wychodzi recepta elektroniczna oraz telekonsultacje – a czym one dokładnie są?

Jak to działa?

Platforma e-recepta.net daje nam szybki dostęp do szerokiego grona lekarzy z wieloletnim doświadczeniem. Po wypełnieniu krótkiego zgłoszenia i opłaceniu usługi wniosek jest weryfikowany i po jego rozpatrzeniu odbywa się telekonsultacja ze specjalistą. E-receptę wystawioną w trakcie teleporady otrzymujemy poprzez wiadomość SMS bądź mailowo.

Teleporada jest niezbędna, by lekarz mógł ocenić nasz stan zdrowia i podjąć decyzję co do dalszego postępowania leczniczego. Warto więc dokładnie opisać objawy, wspomnieć o dotychczas stosowanych lekach, przebytych zabiegach bądź reakcjach alergicznych, jakich doświadczyliśmy w przeszłości. Jeśli jesteśmy pacjentami chorującymi przewlekle, wskazanym jest, by opowiedzieć lekarzowi, jakie preparaty przyjmujemy – pozwoli to uniknąć ewentualnego powielenia substancji czynnych. Wszystko, co wydaje nam się ważne bądź niepokojące, należy uznać za istotne dla lekarza.

Istnieją leki (zwłaszcza w terapiach stałych nadciśnienia, zatorowości płucnej, czy zakrzepicy żylnej), których regularność stosowania jest gwarancją stabilnego stanu zdrowia pacjenta. Chorując przewlekle, nie powinniśmy bez nadzoru lekarza zmniejszać dawki – lub co gorsza – odstawiać lek. I właśnie w takich sytuacjach e-recepta online może okazać się dobrym rozwiązaniem. Jeśli w naszej przychodni chwilowo nie możemy skorzystać z pomocy specjalisty bądź w roztargnieniu umknęło nam, że na blistrze stale przyjmowanego leku nie ma już kolejnej tabletki – wtedy możemy liczyć na pomoc specjalistów zdalnej platformy i otrzymać niezbędną e-receptę.

Od 8 stycznia 2020 roku papierową wersję recepty lekarskiej zastąpiła recepta elektroniczna– e-recepta. Do jej wystawienia uprawnieni są lekarze, lekarze dentyści, farmaceuci, pielęgniarki położne oraz felczerzy. Dokument elektroniczny tworzony jest w specjalistycznym oprogramowaniu do obsługi gabinetu specjalistycznego. Wygenerowany w systemie kod otrzymujemy w postaci wydruku bądź w pliku PDF na adres mailowy. Mamy możliwość wglądu w wystawione dla nas dokumenty – są one zgromadzone na stronie pacjent gov – by mieć do nich dostęp, logujemy się do Internetowego Konta Pacjenta (po uprzedniej rejestracji, bądź z użyciem profilu zaufanego).

Na każdej e-recepcie może znaleźć się maksymalnie pięć pozycji, co oznacza, że jeśli przyjmujemy więcej leków, zostaną dla nas wystawione dwa dokumenty (dwa odrębne kody dostępowe). Osoba uprawniona do wypisania recept może zaordynować na recepcie maksymalnie taką ilość danego preparatu, która potrzebna jest nam na 360 dni kuracji.

W przypadku recepty elektronicznej niezwykle ważne są też okresy realizacji, co często nam umyka i jest źródłem trudności z zakupem leków! Pamiętajmy:

Recepta, na której przepisano antybiotyk bądź preparat do stosowania wewnętrznego/parenteralnego ważna jest 7 dni od daty wystawienia, bądź naniesionej daty realizacji „od dnia”;

Recepta „standardowa” jest ważna 30 dni od daty wystawienia bądź naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”

Pamiętajmy, że szczególnym przypadkiem jest recepta z roczną datą realizacji! To specyficzny rodzaj dokumentu, wedle którego zgodnie z obowiązującymi przepisami od momentu wystawienia mamy 30 dni na wykupienie po jednym opakowaniu z każdej zaordynowanej pozycji. Jeśli realizacja recepty rozpocznie się później, farmaceuta zobowiązany jest do odliczenia opakowań, które wedle dawkowania lekarskiego miały być zużyte przez nas w okresie od wystawienia recepty do jej pierwszej realizacji w aptece.

Co możemy jednak zrobić w sytuacji, gdy jesteśmy poza miejscem zamieszkania bądź losowa sytuacja sprawiła, że nie jesteśmy w stanie skorzystać z wizyty w przychodni? Wówczas warto bliżej przyjrzeć się zasadom wystawiania e-recepta online za pośrednictwem telekonsultacji.

Pamiętajmy jednak, że świadczenia konsultacji online realizowane są poprzez indywidualne praktyki lekarskie działające poza funduszem NFZ. Oznacza to, że e-recepty wystawiane są z odpłatnością 100%.

Czy e-recepta online jest zgodna z prawem?

Tak, e-recepta online jest całkowicie legalna. Jej wystawcami są lekarze do tego uprawnieni.

Platforma e-recepta.net zapewniając dostęp do konsultacji lekarskich stanowi pewną alternatywę dla wizyty stacjonarnej, gdy z przyczyn losowych nie może się ona odbyć, a pacjent znajduje się w sytuacji zagrożenia zdrowia.

E-recepta – co nam daje?

Podsumowując, e-recepta to nowoczesne narzędzie, które znacznie usprawnia sposób prowadzenia medycznej dokumentacji, do której poprzez odpowiednie portale mamy regularny dostęp, cechuje się przejrzystymi zasadami realizacji i jest czytelnym dokumentem dla personelu aptecznego. Możliwość wystawienia recept w formie elektronicznej daje też szansę rozwoju branży medycznej, chociażby przez powstające platformy takie jak e-recepta.net. Zrzeszają one grono specjalistów świadczących usługi telekonsultacji dla pacjentów w pilnej potrzebie medycznej. W sytuacjach zagrożenia zdrowia pacjenta jest to znaczące zaoszczędzenie czasu i możliwość podjęcia skutecznej, szybkiej terapii z pomocą recepty wystawionej zdalnie po wnikliwej konsultacji.

Powinniśmy jednak pamiętać, że e-recepta online stanowi źródło doraźnej pomocy i nie powinna być nadużywana. Zwłaszcza w terapiach przewlekłych podstawą skutecznego leczenia jest regularny kontakt pacjenta z lekarzem, prowadzenie badań kontrolnych czy badanie fizykalne. W kontekście dbania o zdrowie warto postawić na bycie uważnym, sygnalizowanie niepokojących objawów oraz reagowanie na wszelkie sygnały budzące wątpliwości – nie zwlekajmy z regularnymi wizytami u specjalistów, nie odkładajmy badań laboratoryjnych na później! Nie lekceważmy drobnych infekcji, starajmy się dbać o swoje zdrowie i odporność. A gdy nie uda nam się umknąć zdrowotnym problemom, pamiętajmy, w jaki sposób działa e-recepta bądź w jaki sposób możemy uzyskać e-receptę online.