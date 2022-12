Dlaczego markety budowlane są najchętniej wybieranym dostawcą dla klientów indywidualnych i małych firm?

W większych i mniejszych miastach otwiera się coraz większa liczba sklepów budowlanych. Miejsca te są coraz chętniej wybierane nie tylko przez klientów indywidualnych w trakcie budowy domu czy remontu mieszkania, ale także coraz częściej właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw. Co powoduje, że sklepy te są tak atrakcyjne? Czy powodują to promocje i rabaty, czy może inne czynniki sprzyjające zakupom?

Szeroki asortyment w jednym miejscu

Hipermarkety budowlane takie jak Bricomarché czy Castorama swoje filie umiejscawiają w największych miastach w Polsce, choć Bricomarché łatwo znaleźć także w tych mniejszych miejscowościach. Jest to bardzo wygodne, szczególnie dla klientów indywidualnych, którzy szykują swoje mieszkanie na remont. Co jednak zachęca przedsiębiorców do zakupów w tych sklepach? W końcu i tak większość materiałów budowlanych muszą sprowadzić z hurtowni czy składów budowlanych.

Jak się okazuje właściciele małych i średnich przedsiębiorstw, podobnie jak klienci indywidualni cenią sobie szeroki asortyment hipermarketów budowlanych. Mogą w jednym miejscu szybko zaopatrzyć swoją ekipę w najważniejszą chemię budowlaną, materiały konstrukcyjne, narzędzia czy nawet wyposażenie niezbędne do wykończenia wnętrz remontowanych domów. Nie muszą więc sprawdzać wszystkich potrzebnych materiałów z różnych miejsc, co w rzeczywistości bardzo często prowadzi do przestojów w pracy.

Wygodne zakupy przez internet

Hipermarkety budowlane dbają nie tylko o swoje sklepu stacjonarne. Idąc z duchem czasu, mają także strony internetowe np. bricomarche.pl. Są to jednocześnie interaktywne katalogi produktów i sposób na zorganizowanie szybkiej dostawy najpotrzebniejszych materiałów.

Dziś zakupy przez internet materiałów budowlanych nie różnią się od zakupów ubrań czy książek. Klienci indywidualni, ale także przedsiębiorcy coraz mocniej przekonują się do tego typu zakupów. Przed ekranem swojego komputera mogą zgromadzić wszystkie niezbędne produkty z wszystkich działów sklepu, zarówno budowlanego, jak i z narzędziami czy produktami do ogrodu. Następnie mogą wybrać dopasowaną do swoich potrzeb i wielkości zamówienia dostawę.

Dostępne są przesyłki kurierskie, lokalnym transportem sklepu czy zewnętrznymi firmami spedycyjnymi. Klienci mogą wybrać czas, termin i miejsce dostawy. Dzięki temu produkty dowożone są bezpośrednio na plac budowy czy do remontowanego mieszkania.

Co to oznacza dla przedsiębiorców? Przede wszystkim dużą oszczędność pieniędzy i czasu. Nie muszą oni już wysyłać pracowników do sklepu czy samodzielnie jeździć za materiałami. Dzięki temu nie mają przestojów w pracy, a każdy etap budowy odbywa się w zaplanowanym czasie.

Jak się okazuje, popularność hipermarketów budowlanych rośnie coraz bardziej. Wszystko dzięki szerokiej ofercie, którą mają, a także wygodnym zakupom online. Przekonują się do nich nie tylko klienci indywidualni, ale także coraz częściej właściciele średnich i mniejszych firm remontowo-budowlanych. Dzięki temu zyskują oni spore oszczędności czasu i pieniędzy.