SEO i UX – procesy, które powinny się uzupełniać. Jak user experience wpływa na pozycjonowanie?

UX design to projektowanie produktów cyfrowych na potrzeby użytkownika. Proces ten jest coraz ważniejszy także w SEO, na co nacisk kładzie samo Google. Stąd też zupełnie nowe pojęcie, łączące w sobie założenia SEO i UX, czyli SXO. Jak user experience wpływa na pozycjonowanie i w jaki sposób wyszukiwarka ocenia użyteczność stron?

Rosnący wpływ UX na SEO

W tym roku wyszukiwarka Google obchodziła swoje 25 urodziny. Przez ten czas zmieniły się nie tylko layout i mechanizmy działania, ale i sposoby wyszukiwania informacji przez użytkowników. Niewątpliwie wpływ na to miał rozwój technologiczny – zarówno w zakresie użytkowania urządzeń mobilnych, jak i w ramach doświadczeń użytkowników. Google w coraz większym stopniu kładzie nacisk na reakcje osób korzystających z wyszukiwarki, m.in. badając ich satysfakcję i zwracając uwagę na szybkość ładowania stron.

Rosnący wpływ UX na SEO odzwierciedla wprowadzenie przez Google wskaźników Core Web Vitals, weryfikujących użyteczność strony w czasie rzeczywistym. Dotyczą one następujących aspektów:

szybkości ładowania witryny,

interaktywności,

stabilności wizualnej.

Core Web Vitals poszerzyły katalog Page Experience – wskaźników, na podstawie których Google ocenia, jak użytkownicy odbierają stronę i jakie są ich reakcje. Poza Core Web Vitals w katalogu są ujęte:

dostosowanie strony do urządzeń mobilnych,

bezpieczeństwo witryny,

korzystanie z HTTPS,

brak natrętnych reklam.

Ze względu na tak silne powiązanie Google’a z doświadczeniami użytkownika w branży zaczęto używać nowego pojęcia – SXO. Odnosi się ono do działań, które mają na celu nie tylko przyciągnięcie użytkownika na stronę z wyników wyszukiwania, ale i dostarczenie dobrze dobranych, wartościowych treści oraz doprowadzenie do konwersji.

Czym tak właściwie jest UX?

UX, czyli user experience, to szereg działań skoncentrowanych na poprawie doświadczeń użytkownika i dostarczeniu mu użytecznych produktów. W przypadku SXO tym produktem jest strona internetowa. Tworzenie witryn zgodnie z zasadami UX obejmuje:

projektowanie interakcji użytkownika ze stroną,

projektowanie architektury informacji,

troskę o czytelność informacji oraz ich dokładność,

zapewnienie funkcjonalności strony.

Witryna zaprojektowana pod kątem UX powinna wywoływać pozytywne wrażenia oraz być atrakcyjna i użyteczna. Nadrzędnym punktem odniesienia w UX jest użytkownik i to do jego potrzeb należy optymalizować strony internetowe.

Łączenie UX i SEO – chwilowy trend czy długookresowa strategia?

Coraz większe zaangażowanie Google’a w badanie zachowań użytkowników i dążenie do dostarczania im satysfakcjonujących wyników wyszukiwania to trend obserwowany w branży od wielu lat. W ten sposób wyszukiwarka niejako zmusza pozycjonerów do podejmowania działań z zakresu UX.

Google premiuje strony stosujące się do wytycznych UX. Oznacza to, że SXO powinno stać się strategią wykorzystywaną przez specjalistów SEO i może pozwolić na osiąganie satysfakcjonujących wyników. Działania mogą obejmować zarówno audyty SXO (przedstawiające wnioski z analizy pod kątem SEO oraz użyteczności), jak i optymalizację techniczną czy poprawę publikowanej treści.

Jakie strony w teorii powinny podbić topowe pozycje w rankingu SERP?