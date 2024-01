Czym są słowa kluczowe i jakie jest ich znaczenie w pozycjonowaniu?

Słowa kluczowe, czyli wyrażenia wykorzystywane przez użytkowników do wyszukiwania, są nieodzowną częścią strategii SEO. To dzięki nim możliwe jest pozycjonowanie stron w wynikach wyszukiwania. Jednak aby proces ten był efektywny, należy rozumieć również inne pojęcia, a także istotę targetowania fraz. Czytaj dalej, a słowa kluczowe nie będą miały dla Ciebie żadnych tajemnic!

Słowa kluczowe – definicja

Za słowa kluczowe (ang. keywords) uznaje się zarówno pojedyncze słowa, jak i całe frazy, jakie użytkownicy wpisują w wyszukiwarkę internetową w określonym celu. Keywordsy możemy uznać za most pomiędzy treścią dostępną w danej witrynie a celem zapytania użytkownika, czyli intencją. To dzięki odpowiednim słowom kluczowym – między innymi – możliwe jest opracowanie strategii SEO, która wywinduje stronę na szczyty list wyszukiwania.

Słowa kluczowe a wyszukiwane hasła

Musimy jednak zaznaczyć, że definiowanie słowa kluczowego jako czegoś wpisywanego w wyszukiwarkę to spore uproszczenie. Keywordy są wykorzystywane w świadomej optymalizacji witryn internetowych, z kolei ciągi znaków lub słów wprowadzane przez użytkowników do okna wyszukiwarki noszą nazwę zapytań lub wyszukiwanych haseł (ang. Search queries).

Zapytania są wykorzystywane przez przeglądarki do dopasowywania treści wyświetlanej w wynikach wyszukiwania. Analiza haseł, jakie generują ruch na stronie, pomaga w zrozumieniu, czego szukają użytkownicy i czy jest to zgodne z przyjętą strategią treści.

Słowa kluczowe a entities

Omawiając znaczenie słów kluczowych nie sposób pominąć zagadnienia entities, czyli encji. To właśnie one pomagają wyszukiwarkom zrozumieć treść i kontekst strony internetowej, dzięki czemu wyniki wyszukiwania są bardziej precyzyjne. Encje to składniki słów kluczowych, które można jednoznacznie zdefiniować. Zaliczymy do nich takie elementy, jak:

nazwy miejscowości,

miejsca,

osoby,

nazwy własne,

brandy,

wydarzenia,

abstrakcyjne idee.

Jak już wspomnieliśmy, entities nie są tym samym co słowa kluczowe. Keywords skupiają się na konkretnych słowach i frazach, jakie użytkownicy wprowadzają do okna wyszukiwarki, a encje pozwalają wskazać kontekst i relacje między jednostkami informacji, bez względu na frazy wykorzystane w zapytaniu.

Entities są wykorzystywane w bardziej zaawansowanych strategiach SEO umożliwiających efektywniejsze pozycjonowanie. Zrozumienie i spełnienie oczekiwań użytkowników nie jest jednak tak proste, jak się wydaje. Dlatego też w celu osiągnięcia satysfakcjonujących efektów warto zwrócić się po pomoc do specjalistów w tej dziedzinie, na przykład agencji SEO takaoto.pro.

Targetowanie słów kluczowych

Wykorzystywanie słów kluczowych do tego, aby dana strona wyświetlała się w wynikach wyszukiwania po wpisaniu ich do wyszukiwarki, nosi nazwę targetowania. Jeśli proces ten jest prowadzony konsekwentnie, powinien działać skutecznie i nie sprawiać większych problemów. Do targetowania słów kluczowych stosuje się między innymi optymalizację tagu title, H1 oraz adresu URL. Należy zadbać o to, aby każda podstrona witryny była dopasowana do przyporządkowanego jej słowa kluczowego także pod względem pozostałych treści tekstowych. Content powinien pokrywać temat i wpisywać się w intencję stojącą za danymi słowami kluczowymi.

W tym kontekście warto zaznaczyć, że targetowanie słów kluczowych pod pozycjonowanie jest czymś zupełnie innym niż dobór fraz semantycznych budujących pokrycie tematyczne strony. W pierwszym przypadku wykorzystujemy keyworda, np. „pozycjonowanie”. Z kolei w drugiej sytuacji możemy sięgnąć m.in. po encje (np. „wyniki wyszukiwania”, „optymalizacja” czy „słowa kluczowe”), dzięki którym treść zostanie uznana za bardziej wartościową.

Należy pamiętać, że w skutecznych działaniach SEO niezbędna jest konsekwencja. Zatem po wyborze właściwych słów kluczowych i optymalizowaniu witryny należy zadbać także o prawidłowe zakotwiczenie linków.