Easy Auchan – nowy format sklepów na stacjach bp

Auchan Retail Polska oraz bp poinformowały o rozpoczęciu strategicznej współpracy na polskim rynku, w ramach której na stacjach bp uruchamiane będą sklepy w nowym formacie convenience – pod szyldem Easy Auchan.

19 listopada br. na stacji bp Reduta w Warszawie zostanie otwarty pierwszy, pilotażowy sklep Easy Auchan. Otwarcia dwóch kolejnych sklepów planowane są na grudzień tego roku.

Easy Auchan to nowy format sklepów, który stanowi odpowiedź na zmieniające się potrzeby Konsumentów. Oferuje praktyczne, szybkie i wygodne zakupy w ramach konceptu convenience.

Współpraca z bp to istotny moment rozwoju naszej sieci. Segment convenience to perspektywiczny kanał sprzedaży, w którym chcemy być obecni z naszą kompleksową ofertą. Auchan jest graczem wielokanałowym – funkcjonujemy jako hiper- i supermarkety, w formacie Moje Auchan – sklepów lokalnych-osiedlowych oraz Auchan Direct w kanale e-commerce. Równocześnie silny nacisk kładziemy na działania omnichannel – łączenie różnych kanałów zakupowych i doświadczeń Klientów. Na bieżąco śledzimy trendy, skupiamy się na zmianach postaw konsumenckich. Podjęta z bp współpraca pozwala na dostosowanie naszych formatów sprzedaży tak, by skutecznie i z wyprzedzeniem reagować na potrzeby Klientów – mówi Gerard Gallet, dyrektor generalny Auchan w Polsce.

Dzięki sklepom Easy Auchan i Wild Bean Cafe Klienci będą mogli w szybki i komfortowy sposób zrobić bieżące zakupy, zaopatrzyć się w przekąski na drogę lub w produkty gotowe do zjedzenia na miejscu, na terenie stacji. W ramach konkurencyjnej cenowo oferty dostępnych będzie ponad 1900 produktów, w tym zdrowe, świeże i szybkie do przygotowania artykuły spożywcze, a także środki chemiczne, produkty BIO i wegańskie. Oferta produktowa zawierać będzie ponad 320 produktów marek własnych Auchan, w tym gamę produktów Pewni Dobrego. Marka własna Pewni Dobrego tworzona jest przez Auchan w ramach odpowiedzialnej, partnerskiej współpracy z lokalnymi dostawcami. Produkty sprzedawane pod marką Pewni Dobrego charakteryzują się najwyższą jakością i są wytworzone z poszanowaniem warunków pracy, środowiska naturalnego oraz dobrostanu zwierząt.

W centrum naszej uwagi zawsze jest Klient i jego oczekiwania. Z wiarygodnym Partnerem, nastawionym tak jak my, na realizację potrzeb Klientów i poszukiwanie nowych rozwiązań, pod marką Easy Auchan na stacjach bp tworzymy nowy koncept convenience, czyli całościowe i nowoczesne centrum obsługi Klienta dla osób ceniących sobie czas, wygodę i jakościową ofertę – mówi Barbara Wiążewska, dyrektor generalny bp retail w Polsce.

Zakupy w sklepach Easy Auchan zlokalizowanych na stacjach paliwowych bp będą wygodne i komfortowe. Pozwolą również oszczędzić czas Klientom, przede wszystkim z uwagi na dobór dogodnych lokalizacji oraz korzystne godziny otwarcia – sklepy Easy Auchan będą otwarte, podobnie jak stacje benzynowe bp przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Transformacja modelu biznesu paliwowego

W lutym tego roku firma bp ogłosiła nowe cele i plany w zakresie transformacji tradycyjnego modelu biznesu paliwowego #bpNetZero. Zmiana firmy odbędzie się na wielu płaszczyznach, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju szerokiego wachlarza usług convenience dostępnych na stacjach bp. Praktyczną realizacją tych planów jest partnerstwo z firmą Auchan i stworzenie pod marką Easy Auchan sklepu convenience o wyjątkowo atrakcyjnej ofercie produktowej w połączeniu z nową ofertą gastronomiczną Wild Bean Cafe. Całość koncepcji dopełni nowoczesny, zmieniony wystrój stacji paliwowych.

W ramach wprowadzanych zmian oferta śniadaniowa i lunchowa dostępna w Wild Bean Cafe zostanie rozszerzona o dania na miejscu i na wynos m.in. kanapki skomponowane ze świeżych produktów zgodnie z preferencjami Klientów, przygotowane na miejscu ciepłe przekąski, świeżo wyciskane soki oraz wypiekane na miejscu pieczywo. Oferta Wild Bean Cafe oraz sklepowa dostępna będzie na miejscu oraz z dostawą do domu. Na stacji bp Reduta oraz kolejnych przebudowywanych, zgodnie z nową koncepcją, dostępna będzie usługa z obszaru #zerowaste, realizowana dzięki współpracy z TooGoodToGo.

Nowy model stacji bp to stacje przyszłości tzw. centra obsługi – czyli miejsca kompleksowej obsługi kierowcy, gdzie Klienci będą mogli skorzystać z wielu dodatkowych usług np. z samochodów na wynajem w ramach oferty car sharing oraz z myjni oferującej płatność bezgotówkową. Na stacji bp w nowej odsłonie dostępne będą dla naszych Klientów rozwiązania mikromobilne, dzięki obecności oferty platformy miejskiej mobilności Bolt. Elektryczne hulajnogi Bolta będą dostępne w wyznaczonych miejscach na stacji. Stacja będzie także miejscem odbioru zakupów z Auchan w opcji Click&Collect realizowanej przez Auchan. W przyszłości wprowadzane będą kolejne elementy konceptu mobility HUB na stacjach bp.

Najwyższe standardy bezpieczeństwa

Zarówno Auchan, jak i bp monitorują na bieżąco sytuację epidemiczną, działają według bardzo wysokich standardów bezpieczeństwa i wdrażają szereg dodatkowych procedur mających na celu zapewnienie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zarówno Klientom, jak i Pracownikom.