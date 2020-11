Duże zmiany na stacjach bp. We współpracy z siecią handlową Auchan powstaje nowy format sklepów

Firma bp nawiązała współpracę z siecią handlową Auchan, w ramach której na stacjach paliw bp w całej Polsce pojawi się nowa marka Easy Auchan. Start pierwszego pilotażowego sklepu zaplanowany jest na 19 listopada w Warszawie. W asortymencie Easy Auchan znajdzie się blisko 2 tys. produktów, w cenach marketowych, w tym oferta marki własnej sieci. Koncern bp zapowiada także zmiany w ofercie gastronomicznej kawiarni Wild Bean Cafe, a także w wystroju wnętrz stacji. – Już teraz nasze stacje są miejscem kompleksowej obsługi kierowców, dodajemy do oferty kolejne rozwiązania z zakresu digital i mobility, aby stały się swoistymi mobility HUB – podkreślają przedstawiciele bp.

– Pod marką Easy Auchan tworzymy nowy koncept convenience, czyli całościowe miejsce obsługi klientów ceniących sobie wysokiej jakości ofertę, wygodę i czas. W ramach atrakcyjnej cenowo oferty dostępnych będzie prawie 2 tys. produktów, w tym szeroka gama bio i wegańskich, ale także bogaty wybór produktów marki własnej Auchan, zarówno spożywczych, jak i drogeryjnych – zapowiada w rozmowie z agencją Newseria Biznes Barbara Wiążewska, dyrektor generalna Działu Retail bp w Polsce.

Marka bp, do której należy ponad 570 stacji paliw w całej Polsce, w lutym tego roku ogłosiła plany transformacji swojego biznesu, m.in. w kierunku szerszego rozwoju usług convenience. Potwierdzeniem tego jest nawiązana właśnie współpraca z siecią handlową Auchan. W ramach tego partnerstwa na stacjach paliw bp w kolejnych miesiącach będą uruchamiane sklepy pod marką Easy Auchan.

– Easy Auchan to nowa marka i nowy format sklepów. Dzięki nowo nawiązanej współpracy na stacjach bp klienci będą mogli kupić świeże i zdrowe produkty Auchan. Wszystkie będą dostępne w cenach bardzo konkurencyjnych w stosunku do tych, które są na rynku. Nasze zespoły wykonały wiele pracy, żeby przygotować asortyment dla klientów, którzy są w trasie albo dojeżdżają do domu – mówi Gerard Gallet, dyrektor generalny Auchan Retail Polska.

Pierwszy pilotażowy sklep Easy Auchan ruszy 19 listopada na stacji bp Reduta w Warszawie. Kolejne otwarcia są zaplanowane na grudzień. Sklepy Easy Auchan będą otwarte całą dobę przez siedem dni w tygodniu, podobnie jak stacje paliw bp. W ofercie produktowej znajdzie się ponad 320 produktów marek własnych Auchan, w tym gama produktów Pewni Dobrego, stworzona przez sieć we współpracy z lokalnymi dostawcami zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

– Wybraliśmy 1,8 tys. produktów przeznaczonych do sprzedaży na stacjach paliw bp, z których ponad 300 to produkty marki własnej Auchan, dobrze znanej naszym klientom, oraz marki Pewni Dobrego. One pochodzą z Polski, są wytwarzane lokalnie, od początku do końca przygotowywane wspólnie z producentami – wyjaśnia Gerard Gallet. – Ta współpraca przyniesie korzyści wszystkim zainteresowanym stronom. Jestem przekonany, że to będzie sukces dla obydwu marek, niosący duże korzyści również dla klientów.

– Naszą ambicją jest stworzenie nowego konceptu convenience, żeby w jednym miejscu zaspokoić wiele potrzeb klientów. Nasze stacje już od dawna są nie tylko miejscem, gdzie można zatankować i umyć samochód. Mamy ciekawą ofertę w ramach kawiarni Wild Bean Cafe. Tym, co według nas wymagało wzmocnienia, jest oferta sklepu. Jesteśmy przekonani, że dzięki współpracy z Auchan zapewnimy nową jakość również w tym obszarze – dodaje Barbara Wiążewska.

Uruchomieniu formatu sklepów Easy Auchan będzie towarzyszyć nowa oferta gastronomiczna Wild Bean Cafe. Oferta śniadaniowa i lunchowa poszerzy się o dania na miejscu i na wynos, m.in. kanapki, ciepłe przekąski przygotowane na miejscu, świeżo wyciskane soki i wypiekane na miejscu pieczywo. Nowa oferta Wild Bean Cafe będzie dostępna także z dostawą do domu, stacja dołączy z ofertą też do aplikacji Too Good To Go. Wszystkich tych zmian dopełni też modernizacja wystroju stacji paliwowych.

– Przygotowaliśmy zupełnie nowy design stacji. Chcieliśmy, żeby klient czuł się tu komfortowo, przebywał w estetycznym i wygodnym wnętrzu, mógł usiąść i napić się kawy czy zrobić wygodnie zakupy. Mamy nadzieję, że ten nastrój udało się nam stworzyć też dzięki użytym materiałom i odpowiedniemu oświetleniu. Stacje będą mieć zewnętrzny ogródek, gdzie latem klienci będą mogli odpocząć – precyzuje Barbara Wiążewska.

Jak podaje bp, docelowo należące do marki stacje paliw mają zostać przekształcone w tzw. mobility HUB, czyli miejsce kompleksowej obsługi kierowców. Już teraz klienci mogą skorzystać np. z myjni oferującej płatności bezgotówkowe, samochodów lub hulajnóg na wynajem w ramach oferty carsharingu. Możliwe jest też odebranie na stacji bp zakupów z Auchan zamówionych w opcji Click & Collect.