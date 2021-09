EKIPA HOLDING S.A. na ostatniej prostej w drodze na Giełdę

EKIPA HOLDING S.A. oraz notowana na NewConnect Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. (BBI), zgodnie z zawartym w marcu br. Term Sheet, podpisały Plan Połączenia, rozpoczynając tym samym ostatni etap planowanego odwrotnego przejęcia, w wyniku którego firmowana przez najpopularniejszego polskiego Youtubera Karola „Friza” Wiśniewskiego Ekipa będzie notowana na rynku akcji NewConnect.

Odwrotne przejęcie (zgodne z art. 492 § 1 ust. 1) jest procesem, w którym spółka przejmująca, czyli BBI przejmie cały majątek spółki EKIPA HOLDING w zamian za wydanie dotychczasowym akcjonariuszom Ekipy akcji BBI nowej emisji, w wyniku czego staną się oni większościowymi akcjonariuszami notowanej na NewConnect Spółki. W ten sposób, po zmianie nazwy BBI na EKIPA HOLDING S.A. najbardziej znana w Polsce grupa influencerów, założona przez Karola „Friza” Wiśniewskiego, wraz z prowadzonymi przez nią biznesami zostaną pierwszą notowaną publicznie konstelacją gwiazd nowych mediów.

EKIPA wyceniona na 252,25 mln zł

W celu uzgodnienia warunków połączenia dokonano wyceny obu spółek na dzień 1 sierpnia 2021 r. Dla BBI przyjęto wartość rynkową (kapitalizację) spółki w tym dniu czyli 26,4 mln zł, w odniesieniu do EKIPA HOLDING, wraz z jej spółkami zależnymi, dokonano ustalenia wartości godziwej metodą wartości skorygowanej aktywów netto, która wyniosła 252,25 mln zł. W wyniku tej wyceny i negocjacji między stronami ustalono, że dotychczasowi akcjonariusze BBI będą po połączeniu posiadali 10,05% udziału w kapitale Spółki po połączeniu, reszta zaś przypadnie obecnym akcjonariuszom Ekipa Holding S.A.

Grupę kapitałową Ekipy, oprócz spółki holdingowej tworzą spółki zależne od niej w 100%: EKIPA MANAGEMENT Sp. z o.o., odpowiedzialna m.in. za zarządzanie wizerunkami twórców Ekipy, EKIPATONOSI Sp. z o.o. zajmująca się produkcją i sprzedażą odzieży firmowanej logo Ekipy, PIGEON STUDIOS Sp. z o.o. zajmująca się produkcją filmową oraz EKIPA GAMES Sp. z o.o. (Join Our Dreams) będąca współproducentem oraz wydawcą gier.

– Cieszymy się, że przeprowadzona przez biegłych wycena potwierdziła wysoką wartość całej działalności Ekipy. Prowadzone przez nas projekty pokazały, że nasz potencjał medialny i osiągnięta popularność mają dużą zdolność generowania biznesu, a wsparcie naszych fanów przekłada się na konkretne przychody i jest fundamentem rozwoju grupy – powiedział Krzysztof Misiałkiewicz –Prezes Zarządu EKIPA HOLDING S.A.

– Cały czas mamy szerokie plany, dowodem tego są kolejne współprace polegające na brandowaniu naszym logo popularnych produktów, ale również cały czas uruchamiamy nowe projekty. Oprócz rentownej działalności spółki EKIPATONOSI oraz EKIPA MANAGEMENT w fazę realizacji wchodzą nasze przedsięwzięcia spod znaku produkcji filmowej czy gamingu. Uruchomiliśmy również nowy projekt, będący jeszcze częściowo tajemnicą pod nazwą „GENZIE” i nie jest to nasze ostatnie słowo – dodał Karol „Friz” Wiśniewski – założyciel Ekipy i Przewodniczący Rady Nadzorczej EKIPA HOLDING S.A.

JR HOLDING ważnym akcjonariuszem Ekipy

JR HOLDING ASI S.A. jest obecnie największym akcjonariuszem BBI oraz posiada 11,17% udziału w spółce EKIPA HOLDING S.A. po transakcji pakiet w posiadaniu JR HOLDING w nowej połączonej spółce wyniesie ok. 13%.

– Ogłoszenie planu połączenia jest kluczowym etapem w drodze Ekipy do notowań publicznych. Jestem przekonany, że ta Grupa Kapitałowa będzie się wciąż dynamicznie rozwijać i inwestorzy giełdowi docenią jej szeroką i zdywersyfikowaną działalność, której fundamentem jest co prawda popularność twórców zrzeszonych w Ekipie, ale prowadzi ona obecnie realne dochodowe biznesy, które są jednak wciąż na początkowym etapie rozwoju. Nie będzie to więc tylko, jak mówią niektórzy, „wizerunek na giełdzie” i jestem przekonany że rynek nie tylko potwierdzi wycenę dokonaną przez biegłych, ale wyceni pozytywnie również przyszły potencjał wzrostu tych biznesów – podsumowuje January Ciszewski, Prezes Zarządu JR HOLDING ASI S.A.

W ramach emisji połączeniowej BBI wyemituje 36.707.460 szt. nowych akcji serii F, których cena emisyjna została ustalona na 6,87 zł za sztukę, a każdy z dotychczasowych akcjonariuszy EKIPA HOLDING otrzyma jedną nową akcję w zamian za trzy dotychczas posiadane akcje tej spółki. Planowane jest wprowadzenie akcji Serii F do Alternatywnego Systemu Obrotu w ramach rynku akcji NewConnect prowadzonego przez GPW.