EKIPA zarobiła blisko 5 mln zł w pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 r.

Notowana na NewConnect EKIPA Holding S.A. opublikowała wyniki finansowe za pierwsze dziewięć miesięcy bieżącego roku. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 4,91 mln zł, a osiągnięte w tym okresie przychody 33,11 mln zł. Na koniec wspomnianego okresu na kontach spółek z grupy znajdowało się ponad 14 mln zł gotówki. Spółka kontynuuje rozpoczęte projekty.

W samym trzecim kwartale tego roku spółka wygenerowała skonsolidowane przychody na poziomie 12,67 mln zł, przy 6,48 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego, co oznacza wzrost o 96%. Zysk netto wyniósł w tym czasie 1,83 mln zł w porównaniu do straty w trzecim kwartale 2022 roku wynoszącej 1,50 mln zł. Dzięki dobrym wynikom finansowym, spółka zwiększa swoją pozycję gotówkową. Na koniec trzeciego kwartału 2023 roku na kontach spółek znajdowało się 14,42 mln zł w porównaniu do 12,81 mln zł na koniec pierwszego półrocza bieżącego roku.

Ze względu na to, że spółka weszła na rynek NewConnect poprzez odwrotne przejęcie i jest notowana na nim od 12 maja 2022 roku, wyniki osiągnięte do tej pory w dziewięciu miesiącach tego roku nie są porównywalne z poprzednim rokiem.

Jest to kolejny dobry kwartał naszej spółki i całego teamu. Decyzje podjęte wiele miesięcy w temu odnoszące się do wzmacniania zespołu przynoszą skutek. Cieszy nas wzrost skali działania, co widać po przychodach jakie generujemy, ale tym bardziej jesteśmy zadowoleni z rentowności całej grupy. W naszych spółkach zależnych zgodnie z planem realizujemy kolejne projekty o których będziemy informować w kolejnych kwartałach – podsumował Łukasz Wojtyca – Prezes Zarządu EKIPA Holding S.A.

Jednym z najważniejszych projektów tego okresu był innowacyjny program pn. „Mafia IRL”, w którym, poza twórcami EKIPY, wzięli udział znani polscy influencerzy, jak Remigiusz „Rezi” Wierzgoń, Lexy Chaplin oraz Kamil “Kaluch” Kaliński. Program nagrywany był w sierpniu br., a premiera oraz emisja 6 odcinków, na kanale Karola “Friza” Wiśniewskiego na YouTube, odbyła się w październiku 2023 r.

Na początku trzeciego kwartału bieżącego roku rozpoczęła działalność nowa platforma sprzedażowa – www.influcenter.pl, gdzie dostępne są wszystkie produkty stworzone przez Twórców skupionych wokół spółki. W jednym miejscu oferowany jest asortyment ze sklepów EKIPA, Indeste i Genzie, nowe produkty od jednego z naszych Twórców, Mortalcia – Immortal, oraz produkty związane z projektem Mafia IRL.

W omawianym okresie odbyło się wiele projektów muzycznych. Utwór „Kinderki” Mortalcia, który miał premierę w lipcu, w okresie raportowania zdobył rekordową liczbę wyświetleń, osiągając aż 13 milionów. 5 sierpnia br. miała miejsce premiera utworu „O Północy”, kolejnego singla Weroniki „Wersow” Sowy. Ten wyjątkowy utwór zdobył ogromne uznanie, zbierając prawie 6 milionów wyświetleń w ciągu 3 miesięcy. 30 września 2023 r. odbyła się premiera kolejnego utworu pt. „Chcesz pobyć sam”, który po ponad miesiącu zgromadził już 1,3 mln wyświetleń.

W październiku rozpoczęła się kolejna trasa koncertowaa grupy Genzie. Twórcy odwiedzili największe kluby w Polsce prezentując swoje największe hity. Bilety na te koncerty sprzedały się w ciągu kilku dni. Koncerty odbyły się w Poznaniu (2 koncerty), Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach oraz Warszawie.

Na początku sierpnia br. spółka portfelowa ESSA CO sp. z o.o. wprowadziła do swojej oferty dwa nowe napoje. 2 sierpnia br. miała premierę noRUSH – woda witaminowa stworzona z myślą o wspieraniu zdrowego stylu życia, dostarczając organizmowi niezbędnych witamin i minerałów dzięki starannie dobranym, naturalnym składnikom. Dwa tygodnie później ESSA wprowadziła RUSH – napój izotoniczny, doskonały towarzysz aktywności fizycznej, uzupełniający utracone elektrolity podczas wysiłku oraz chroniący organizm przed odwodnieniem.

Spółka GGBay, specjalizująca się w tworzeniu i wydawaniu gier, uruchomiła 26 września 2023 r. akcelerator dla twórców gier mobilnych pod nazwą Holonation. Jest to przestrzeń dla twórców, którzy chcą przekształcić swoje kreatywne pomysły w udane produkty i wprowadzić na rynek gotowe gry. Dużym atutem Holonation są możliwości promocji gier, realizowane we współpracy z innymi podmiotami z Grupy EKIPA Holding. GGBay przeznaczyła na finansowanie Holonation 500 tys. zł, jednocześnie rozważając dodatkowe możliwości zwiększenia finansowania projektów we współpracy z podmiotem zewnętrznym, który ubiega się o środki unijne z programu Startup Booster Poland – Smart UP. Ponadto w dniach 31.09-1.10.2023 r. spółka GGBay była partnerem największego stacjonarnego hackathonu w Europie – HackYeah, który odbył się w TAURON Arena Kraków. Spółka była fundatorem nagrody a przedstawiciele spółki sędziami w części game dev. Zwycięski zespół JOYHOP otrzymał od nas nagrodę w wysokości 10 tys zł.

W innej spółce zależnej – Laniakea Pictures ciągle trwają prace nad wysokobudżetowym serialem sci-fi/fantasy. Przedstawiciele spółki biorą udział w licznych wydarzeniach branżowych, które mają na celu wymianę doświadczeń oraz poszukiwanie inspiracji – w ostatnim miesiącu były to m.in. MIPcom w Cannes, Young Horizons Industry, Warszawski Festiwal Filmowy czy Cinekid. Ponadto cały czas trwają rozmowy z potencjalnym dystrybutorem (platformą streamingową) nad harmonogramem produkcji. Serial rozgrywa się w świecie zamieszkałym przez humanoidalne dinozaury, które walczą między sobą przy użyciu cyberwszczepów i laserowych strzelb. Realizowany jest także plan merchandisingowy całego uniwersum.

Co więcej w Laniakea Pictures trwają prace nad kilkunastoma projektami na różnym etapie rozwoju, dla różnych grup docelowych. W najbliższych latach trafią one do dystrybutorów. Będą to zarówno seriale, filmy pełnometrażowe, animacje dla dzieci czy sitcom telewizyjny. Część z nich już teraz jest rozwijana w ramach prestiżowych programów rozwojowych – m.in. Kids Kino Lab czy Let’s be series organizowane przez Netflix i KIPA.