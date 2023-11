Omenaa Mensah i Rafał Brzoska odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

W uznaniu ich nieocenionego wkładu w rozwój polskiej gospodarki, działalność charytatywną i promocję filantropii, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Rafałowi Brzosce i Omenie Mensah.

Rafał Brzoska, znany przedsiębiorca i założyciel InPost, został wyróżniony za swój wkład w rozwój polskiego biznesu zarówno w kraju, jak i za granicą. Jego działalność nie ogranicza się jednak do sfery biznesowej. Jako filantrop i założyciel Rafał Brzoska Foundation, angażuje się w liczne projekty społeczne, skupiając się na pomocy najbardziej potrzebującym.

Omenaa Mensah, prezeska Omenaa Foundation i OmenaArt Foundation, zyskała uznanie za swoje wybitne osiągi w działalności filantropijnej. Jest znana z organizacji inicjatyw humanitarnych, takich jak “Konwój Polskich Serc” dla Ukrainy oraz założenie ośrodka Rio Edu Centrum dla uchodźczyń i ich dzieci. Jej praca wykracza poza granice Polski, obejmując również pomoc dzieciom ulicy w Ghanie i polskim domom dziecka.

Dzięki wspólnym wysiłkom, Mensah i Brzoska zorganizowali imponujący Konwój Polskich Serc do Ukrainy oraz zainicjowali Wielką Aukcję Charytatywną TOP CHARITY, która przyczyniła się do zebrania znaczących sum na cele charytatywne. Te działania nie tylko przynoszą konkretne rezultaty, ale także inspirują innych do angażowania się w filantropię.