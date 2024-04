PSPA to teraz PSNM – Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności

PSPA, największa organizacja branżowa kreująca rynek zrównoważonego transportu w Polsce i w regionie CEE, zmieniło nazwę na PSNM – Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności. PSNM zrzesza ponad 250 podmiotów z całego łańcucha wartości e-mobility w Polsce i Europie. Łącznie zatrudniają one ponad 500 tys. osób i generują 16% polskiego PKB.

PSNM (Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności), do tej pory szeroko znane jako PSPA (Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych), powstało w 2016 r. Naczelnym celem organizacji od samego początku był rozwój zrównoważonego transportu, w szczególności elektromobilności, oraz różnych form nowej mobilności. Po prawie 8 latach od założenia organizacji, zarząd Stowarzyszenia zadecydował o zmianie nazwy organizacji.

– Decyzja o zmianie nazwy PSPA na PSNM to naturalny efekt rozwoju naszej organizacji. Sektor zrównoważonego transportu cały czas ewoluuje, a my zmieniamy się wraz z nim. Mimo zmiany nazwy, pozostajemy wierni naszym wartościom. Cały czas koncentrujemy się na popularyzacji zeroemisyjnego transportu, a także na rozwoju mobilności intermodalnej, autonomicznej, współdzielonej oraz zrównoważonej mobilności miejskiej. Cele PSNM niezmiennie obejmują wspieranie transformacji krajowego przemysłu oraz wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Biorąc to wszystko pod uwagę, nazwa Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności najlepiej oddaje naszą wizję i priorytety – mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSNM.

W 2016 r., kiedy powstawała organizacja, po światowych drogach jeździło ok. 1,2 mln samochodów całkowicie elektrycznych, dziś jest ich już ponad 20 razy więcej. Udział rynkowy EV w Unii Europejskiej wzrósł w tym czasie z ok. 1% do niemal 25%.

– Obecnie PSNM jest największą organizacją sektora nowej mobilności w Polsce i w regionie CEE, jak również jedną z największych w Europie. Do grona ponad 250 członków wspierających PSNM należą m.in. wiodący producenci pojazdów zeroemisyjnych, operatorzy i dostawcy stacji ładowania, wytwórcy baterii litowo-jonowych, instytucje finansowe, operatorzy usług nowej mobilności, przedsiębiorstwa z branży TSL oraz retail, koncerny energetyczne i paliwowe, kancelarie prawne i firmy doradcze. Podmioty zrzeszone w PSNM zatrudniają ok. 500 tys. osób. Przychód firm członkowskich Stowarzyszenia w 2022 r. wyniósł ponad 500 mld zł, co stanowiło 16% polskiego PKB. PSNM współpracuje również z ponad 100 partnerów instytucjonalnych: samorządami, uczelniami wyższymi oraz NGO – mówi Aleksander Rajch, członek zarządu PSNM.

Od 2016 r. PSNM zrealizowało kilka tysięcy działań i projektów, których celem był rozwój rynku pojazdów zeroemisyjnych. Organizacja wydała ponad 500 raportów merytorycznych, analiz i opinii, w tym cykliczny „Polish EV Outlook”. Przeprowadziła także ok. 400 szkoleń i wydarzeń branżowych, jak również zrealizowała kilkadziesiąt projektów badawczych i pilotażowych.

– Nowa nazwa, nowa energia, nowa mobilność, ale te same wartości i ta sama dynamika działania. Jesteśmy świadomi naszej pozycji, jako wiodącej organizacji z otoczenia biznesu i instytucji w Polsce i będziemy wypełniać naszą misję. Naszym celem jest zapewnienie jak najlepszych warunków do stabilnego i zrównoważonego rozwoju rynku nowej mobilności w Polsce i w Europie, przy korzystnym ukształtowaniu otoczenia prawnego oraz gospodarczego. Stowarzyszenie nadal będzie wspierać konkurencyjność nowej mobilności w wymiarze rynkowym i przemysłowym, tak aby sprostała ona współczesnym wyzwaniom gospodarczym, społecznym i klimatycznym – mówi Łukasz Witkowski, wiceprezes PSNM.

PSNM pozostaje członkiem AVERE, największej i najstarszej organizacji kreującej rynek zrównoważonego transportu w Unii Europejskiej, na której czele, jako Prezydent, od 2023 stoi dyrektor zarządzający PSNM, Maciej Mazur.