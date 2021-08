Ekologia w sprzątaniu to realne oszczędności

Zastosowanie ekologicznych środków i technik czystości w obiektach przemysłowych czy kubaturowych może się wydawać ekstrawagancją. Tymczasem ich wykorzystanie to nie tylko dbałość o środowisko naturalne, ale także o wiele większa wydajność i realne oszczędności. – Wykorzystanie specjalistycznych maszyn czyszczących to ograniczenie zużycia wody do 50% – Wykorzystanie środków biodegradowalnych to brak alergenów oraz 10-krotnie szybszy rozkład ścieków – Czyszczenie parą wodną może być dokładniejsze niż chemiczne i neutralne dla środowiska – Techniki czyszczenia ekologicznego znajdują szerokie zastosowanie od centrów handlowych po panele fotowoltaiczne.

Warszawa, 28 lipca 2021 – Z roku na rok rośnie świadomość zarządów firm o konieczności ograniczenia wpływu ich działalności na środowisko. Ma to nie tylko odzwierciedlenie w legislacji krajowej i międzynarodowej, „zielonych” projektach energetycznych, wprowadzeniu obowiązkowej segregacji odpadów czy rejestracji odpadów. Kadry zarządzające firmami i obiektami zaczynają dostrzegać korzyści płynące z postaw proekologicznych, chociażby takich, jak wyłączania światła i klimatyzacji w biurze poza godzinami pracy czy wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w celu zmniejszenia zużycia papieru. Możliwości oszczędności i zarazem bycia bardziej „eko” przez firmy jednak na tym się nie kończą.

Sprzątanie ekologiczne to już nie moda, to konieczność

Trend postępowania ekologicznego i myślenia o środowisku naturalnym pojawił się także w branży cleaningowej w wyniku impulsu z dwóch stron – od klientów i firm sprzątających. Klienci, chcąc sprostać wytycznym środowiskowym, zaczęli zastanawiać się nad tym, jak ograniczyć użycie chemii podczas utrzymywania czystości w swoich obiektach. Z kolei firmy cleaningowe szukały możliwości zwiększenia wydajności swoich usług bez utraty jakości wyniku samego czyszczenia. Jakie firmy są zainteresowane usługami ekologicznego sprzątania? To przede wszystkim operatorzy dużych obiektów, takich jak biura, centra handlowe, centra logistyczne, obiekty użyteczności publicznej czy zakłady produkcyjne. Technologie ekologicznego cleaningu znajdują także zastosowanie w dezynfekcji pomieszczeń, myciu fasad i elewacji lub paneli fotowoltaicznych – wszędzie tam, gdzie wymagana jest wydajność oraz ochrona personelu, osób korzystających z obiektów i środowiska.

W ten sposób powstała usługa Q EKO, wchodząca w skład serii usług Q firmy Seris Konsalnet Cleaning. Pozostałe usługi to: Q BOT – usługi sprzątania realizowane przez autonomiczne roboty, Q EYE – internetowa zintegrowana platforma zdalnego zarządzania i monitorowania oraz Q BDO – outsourcing zarządzania raportowaniem do Bazy Danych Odpadowych.

– Q EKO to jakościowa linia usług czystości, chroniących środowisko naturalne – mówi Łukasz Kobierzyński, Dyrektor Rozwoju Usług Czystości w Seris Konsalnet Cleaning. – Seris Konsalnet Cleaning oferuje ekologiczne środki czystości (niealergiczne, szybko rozkładające się), maszyny oszczędzające wodę, wykorzystuje parownice do czyszczenia i dezynfekcji oraz czyszczenie wodą zdemineralizowaną. W ramach stosowanych technologii rozwija także czyszczenie suchym lodem (bez wykorzystania środków chemicznych). W tym obszarze spółka działa zgodnie z certyfikacją ISO 14001 – System zarządzania środowiskiem.

Realne oszczędności

Sprzątanie z wykorzystaniem ekologicznych technologii to realne korzyści dla firm z nich korzystających. Na podstawie dotychczasowego doświadczenia w ich świadczeniu firma Seris Konsalnet Cleaning doszła do kilku ciekawych wniosków:

Użycie chemii biodegradowalnej zamiast standardowych środków pozwoliło na nawet 10-krotne skrócenie czasu ich rozkładu w środowisku. Oznacza to mniejsze obciążenie środowiska i możliwość ich utylizacji w standardowy sposób, bez wykorzystania separatorów czy odbioru w sposób specjalny.

Użycie środków w granulacie zamiast w płynie ogranicza o 30% ich zużycie, co znacząco poprawia wydajność usługi i zmniejsza wymaganą pojemność miejsca na ich magazynowanie.

Użycie wody demineralizowanej i ozonowanej gwarantuje najwyższą wydajność czyszczenia, brak osadów oraz brak konieczności użycia żrących środków, co z kolei ogranicza stosowanie powłok ochronnych, brak uszkodzeń powierzchni oraz ochronę środowiska naturalnego.

Wykorzystanie wodooszczędnych robotów pozwala na zmniejszenie zużycia wody czy innych miejsc specjalnie przygotowanych na zrzut ściekowy aż o 50%, co znacząco zmniejsza rachunki firmy za wodę oraz odprowadzenie ścieków (nawet 3-krotnie).

Przy dużych obiektach są to oszczędności rzędu nawet 100 tys. litrów (100 ton) wody rocznie.

Jakie usługi można nazwać EKO?

W skład pakietu usług Q EKO wchodzą: wykorzystanie biodegradowalnej chemii i granulatów, parownic, wodooszczędnych maszyn i wody zdemineralizowanej oraz ozonowanej. Są to usługi nastawione na maksymalną wydajność czyszczenia przy maksymalnej możliwej do osiągnięcia ochronie środowiska naturalnego. Usługi prawdziwie ekologiczne powinny być weryfikowane odnośnie ich zgodności z niezależnymi standardy i normami – i tu Seris Konsalnet Cleaning dysponuje certyfikatami ISO 45001:2018, 14001:2015 i 9001:2015 w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, systemu zarządzania środowiskowego oraz zarządzania jakością.

O firmie Seris Konsalnet Cleaning

Seris Konsalnet Cleaning to specjalistyczna firma świadcząca usługi utrzymania czystości w branży B2B. Oferuje kompleksowe usługi porządkowe dla pomieszczeń biurowych, hal produkcyjnych, przemysłu, powierzchni magazynowych, sklepów i supermarketów, kompleksów rekreacyjnych, placówek służby zdrowia, obiektów administracji publicznej. Marka stawia na innowacje, w które inwestuje w czterech kluczowych liniach usług: Q BOT (automatyzacja i robotyzacja usług sprzątających); Q EYE (nowoczesne systemy monitorowania usług utrzymania czystości), Q EKO (odpowiedzialne środowiskowo i ekologicznie rozwiązania dla branży sprzątającej) oraz Q BDO (zarządzanie procesem obsługi obowiązków raportowych przedsiębiorstwa do Bazy Danych Odpadowych). Mocną cechą marki jest także otwarte i partnerskie podejście do współpracy z klientem biznesowym: wykwalifikowani technologowie dobierają odpowiednie środki czystości i sprzęt na podstawie oględzin obiektu oraz sugerują zakres i harmonogram usług odpowiadających indywidualnym potrzebom Klienta. Seris Konsalnet Cleaning powstała w wyniku konsolidacji spółek Seris Klinet i Seris As Pak. Jest częścią międzynarodowej Grupy Kapitałowej Seris. Ambicją Seris Konsalnet Cleaning jest wdrożenie na polskim rynku w obszarze usług sprzątających dla B2B filozofii Cleaning 4.0.

