Ericsson Radio Tech Day: częstotliwości 5G dla przemysłu

Przemysłowy Internet Rzeczy, zasilany przez 5G przemodeluje biznes, szczególnie sektor produkcji, energii, logistyki czy transportu. Aukcja częstotliwości będzie punktem przełomowym, na który czeka większość biznesu w Polsce – podkreślali na konferencji Ericsson Radio Tech Day Martin Mellor, szef Ericsson w Polsce oraz Jacek Oko, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Jest o co walczyć – do 2040 r. technologia 5G może przynieść polskiej gospodarce nawet 17 mld euro.

W Polsce technologia 5G jest już dostępna, ale dla zwiększenia zasięgu i przepustowości łączy konieczne jest przydzielenie pasma częstotliwości 3,4GHz – 3,8GHz (zwanego również pasmem C). Na ogłoszenie wyników aukcji czekają nie tylko konsumenci i operatorzy ale przede wszystkim przemysł.

„Dla sieci prywatnych 5G w paśmie C mamy tzw. blok „0” 3410-3480 MHz oraz kilkaset megahertzów w paśmie 26-28 GHz. Już po ogłoszeniu aukcji chcielibyśmy uruchomić prekonsultacje z rynkiem, operatorami, samorządami i przedsiębiorcami o tym, jak w sposób sprawny, efektywny i możliwie najtańszy przyznawać je zainteresowanym podmiotom. Chcielibyśmy też rozbudować pozycjonowanie UKE, nie tylko jako regulatora, ale również wskazującego rozwiązania i dobre praktyki, szczególnie w obszarze cyberbezpieczeństwa w ramach dobrowolnych rozwiązań klasy ISAC” – mówi Jacek Oko, prezes UKE.

Przyszłość przemysłu zależy od umiejętnego połączenia operacji na poziomie lokalnym i globalnym, które wspiera inteligentne zarządzanie produkcją i cyklem życia produktu. Chcąc uwolnić potencjał idei Przemysłu 4.0, potrzebna jest zaawansowana integracja cyfrowa w sektorze produkcyjno-logistycznym, która jest możliwa tylko przy wykorzystaniu możliwości sieci 5G.

Ericsson przewiduje w Mobility Report, że w 2025 roku do internetu zostanie podłączonych prawie 27 miliardów urządzeń (IoT), z czego blisko 7 miliardów będzie opartych na technologii mobilnej. Łączność mobilna w technologii 5G może zaspokajać potrzeby lokalne i globalne przedsiębiorstw, ale należy obniżyć bariery przyjęcia nowej technologii, niezależnie od tego, czy są one techniczne, ekonomiczne czy organizacyjne. „Jednym ze sposobów jest oferowanie prostszych, pakietowych rozwiązań w zakresie łączności, a nawet prywatno-publicznych sieci hybrydowych dla firm międzynarodowych. Aby przyspieszyć przekształcenia w przemyśle przedsiębiorstw 4.0, tworzymy również centra doskonałości w celu testowania nowej infrastruktury w środowiskach współpracy. W Polsce działa wykorzystywany zarówno przez wielki przemysł jak i start-upy S5 Akcelerator Technologii 5G Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej czy też sieć badawcza 5G na Politechnice Łódzkiej” – mówi Martin Mellor.

„Dochodzi do tego jeszcze kwestia wdrożenia w przemyśle pasma milimetrowego. Jest tam tyle zasobów, że będą one dostępne praktycznie dla każdego podmiotu, który będzie chciał skorzystać z tego typu zaawansowanych rozwiązań 5G. Powinny one być dostępne na przełomie 2021 i 2022 roku – dodaje Jacek Oko.

Ericsson Radio Tech Day to cykliczne spotkanie przeznaczone dla branży telekomunikacyjnej oraz kadry technicznej operatorów w Polsce. Inżynierowe dzielą się projektami, opisują najlepsze praktyki i czerpią wzajemnie ze swojego doświadczenia. Podczas konferencji prezentowane są najnowsze rozwiązania z zakresu technologii radiowej oraz core’owej zarówno w zakresie oprogramowania jak i sprzętu oraz osiągnięcia start-upów współpracujących z firmą.

Polska u progu 5G

Polska wnosi duży wkład w budowę sieci piątej generacji dzięki inżynierom R&D firmy Ericsson w Krakowie i Łodzi oraz produkcji urządzeń 5G w Tczewie. 5G w Europie może być budowana na bazie komponentów i rozwiązań „Made in Poland”. Ericsson w Polsce razem z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną i Politechniką Łódzką współpracuje ze środowiskiem akademickim, start-upami, przedsiębiorstwami i operatorami telekomunikacyjnymi, aby umożliwić pierwszym branżom w Polsce wdrożenie nowych produktów i usług opartych na technologii 5G.

Ericsson posiada obecnie ponad 149 komercyjnych umów 5G, z których

97 to aktywne sieci działające w 46 krajach. Ericsson jest również liderem w standaryzacji 5G, z większością udziałów dla 4G i 5G. Biorąc pod uwagę deklaracje zgłoszone do Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI), stosując filtr niezbędności, Ericsson jest na szczycie wyścigu patentowego 5G. Według analizy firmy prawnej Bird & Bird, Ericsson posiada największą liczbę znaczących patentów SEP (standard-essential patent) związanych z 5G na świecie (15,8%).