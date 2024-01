ERP w chmurze – Kompleksowy przewodnik po korzyściach i implementacji

Systemy ERP w chmurze to nowoczesne podejście do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, które wykorzystuje technologię cloud computing. W tym artykule omówimy podstawowe zasady działania ERP w chmurze, różnice między tradycyjnym systemem ERP, a ERP w chmurze oraz korzyści wynikające z implementacji tego rozwiązania. Zaprezentujemy także aspekty związane z bezpieczeństwem przechowywania systemów ERP w chmurze oraz przykład bezpiecznej platformy (IntoCloud) dla tego typu systemów.

Czym jest ERP w chmurze?

Systemy ERP jako systemy do zarządzania i planowania zasobów przedsiębiorstw są od lat cenione i wykorzystywane przez właścicieli firm niemalże każdego szczebla. Popularne EPR’y są zazwyczaj oparte na jednej bazie danych w której są gromadzone i przetwarzane wszystkie informacje z poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa. Tak więc trzymając się powyższej definicji – ERP w chmurze to system zarządzania zasobami przedsiębiorstwa oparty na technologii cloud computing. Krótko mówiąc jest to stary dobry ERP ale działający w oparciu o bazę danych i zasoby dostępne właśnie w chmurze. Pozwala to na zdalny dostęp do danych i funkcji systemu przez użytkowników, co ułatwia zarządzanie procesami biznesowymi. W kolejnych sekcjach omówimy definicję i zasady działania chmury ERP, różnice między tradycyjnym ERP, a ERP w chmurze oraz rolę technologii cloud computing w tym rozwiązaniu.

Definicja i podstawowe zasady działania ERP w chmurze

Chmura ERP to usługa, która umożliwia korzystanie z systemu ERP przez internet, bez konieczności instalowania oprogramowania na lokalnych serwerach przedsiębiorstwa. Dostawca chmury ERP odpowiada za utrzymanie infrastruktury, aktualizacje oprogramowania oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą skupić się na swojej działalności, a nie na zarządzaniu infrastrukturą dla systemu ERP.

Różnice między tradycyjnym ERP a ERP w chmurze

W przypadku tradycyjnego ERP oprogramowanie jest instalowane na wewnętrznych serwerach przedsiębiorstwa (bazy danych) oraz komputerach lokalnych działających w trybie terminali, co wiąże się z koniecznością zarządzania infrastrukturą, aktualizacjami i bezpieczeństwem danych. W ERP w chmurze te zadania są przeniesione na dostawcę usług, co pozwala przedsiębiorstwom zaoszczędzić czas i zasoby. Ponadto, środowisko użytkownika w ERP w chmurze jest zwykle bardziej elastyczne i dostosowane do potrzeb przedsiębiorstwa, co ułatwia korzystanie z systemu.

Technologia cloud computing jako fundament ERP w chmurze

Cloud computing, czyli przetwarzanie w chmurze to technologia umożliwiająca zdalny dostęp do zasobów komputerowych, takich jak moc obliczeniowa, pamięć czy przestrzeń dyskowa. W przypadku ERP w chmurze, technologia cloud pozwala na korzystanie z systemu przez internet, bez konieczności instalowania oprogramowania na lokalnych serwerach przedsiębiorstwa. Dzięki temu ERP w chmurze oferuje szereg zalet, takich jak: elastyczność, skalowalność, redukcja kosztów oraz łatwość w zarządzaniu.

Korzyści wynikające z implementacji ERP w chmurze

Wdrożenie ERP w chmurze przynosi wiele korzyści dla przedsiębiorstw, takich jak elastyczność systemu, redukcja kosztów, wsparcie klienta, szybkie uruchomienie oraz zawsze aktualna wersja oprogramowania. W kolejnych sekcjach omówimy te korzyści szczegółowo.

Elastyczność systemu a planowanie zasobów firmy

Elastyczność systemu w przypadku przeniesienia ERP do chmury pozwala na łatwe dostosowanie funkcji i zasobów do potrzeb firmy, co ułatwia planowanie zasobów przedsiębiorstwa. Dzięki temu, przedsiębiorstwa mogą szybko reagować na zmieniające się warunki rynkowe, (np praca zdalna) rozwijać się i skalować swoją działalność. Elastyczność systemu ERP w chmurze sprawia, że jest on idealnym rozwiązaniem dla firm o różnych rozmiarach i branżach.

Redukcja kosztów dzięki technologii cloud computing

Implementacja ERP w chmurze pozwala na redukcję kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury IT, aktualizacjami oprogramowania oraz zapewnieniem bezpieczeństwa danych. Dzięki technologii cloud computing, przedsiębiorstwa nie muszą inwestować w drogie serwery i sprzęt, a także zatrudniać specjalistów do zarządzania systemem. Ponadto usługa ERP w chmurze zazwyczaj oferuje elastyczne modele płatności w zależności od wybranego pakietu co pozwala na dostosowanie kosztów do potrzeb i możliwości finansowych firmy.

Wsparcie klienta i szybkie uruchomienie systemu

Firmy oferujące środowisko dla systemów ERP w chmurze zapewniają kompleksowe wsparcie klienta na wysokim poziomie, co ułatwia rozwiązywanie problemów i wątpliwości związanych z systemem. Dostawcy chmury ERP oferują różne formy wsparcia, takie jak pomoc telefoniczną, e-mailową czy chat online. Ponadto, szybkie uruchomieniesystemu ERP w chmurze pozwala na natychmiastowe korzystanie z jego funkcji, co przyspiesza proces wdrożenia i adaptacji w firmie.

Zawsze aktualna wersja – korzyść z chmury ERP

Jedną z głównych zalet wykorzystania technologii chmurowych w firmie jest fakt, że przedsiębiorstwa zawsze korzystają z aktualnej wersji oprogramowania. Dostawca chmury ERP odpowiada za regularne aktualizacje systemu, co pozwala na korzystanie z najnowszych funkcji i rozwiązań a także najwyższego poziomu zabezpieczeń. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą skupić się na swojej działalności, a nie na zarządzaniu infrastrukturą i środowiskiem dla systemu ERP

Bezpieczeństwo ERP w chmurze

Wraz z rosnącą popularnością ERP w chmurze, kwestia bezpieczeństwa erp staje się kluczowym aspektem dla przedsiębiorstw. W tym rozdziale omówimy zabezpieczenia i dostępność usług w chmurze oraz przedstawimy rozwiązanie IntoCloud jako przykład bezpiecznej platformy dla ERP w chmurze.

Zabezpieczenia i dostępność usług w chmurze

Dostępność usług oraz ich zabezpieczenia są niezwykle istotne dla przedsiębiorstw korzystających z ERP w chmurze. Dostawcy chmury dbają o to, aby systemy były chronione przed atakami, awariami oraz utratą danych. W tym celu stosują różnorodne rozwiązania, takie jak:

Automatyczne tworzenie kopii zapasowych danych przynajmniej raz na 24h,

danych przynajmniej raz na 24h, Korzystanie z najlepszych centr danych oraz ich replikacja w różnych lokalizacjach geograficznych,

w różnych lokalizacjach geograficznych, Zastosowanie szyfrowania danych zarówno w trakcie ich przechowywania, jak i przesyłania (bezpieczne połączenie VPN )

zarówno w trakcie ich przechowywania, jak i przesyłania (bezpieczne połączenie ) Stosowanie wielopoziomowych zabezpieczeń , takich jak uwierzytelnianie wieloskładnikowe.

, takich jak uwierzytelnianie wieloskładnikowe. Monitorowanie i analiza ruchu sieciowego w celu wykrywania zagrożeń.

Dzięki tym rozwiązaniom przedsiębiorstwa mogą korzystać z ERP w Chmurze, mając pewność, że ich dane są bezpieczne i dostępne w każdym momencie.

IntoCloud jako przykład bezpiecznej platformy dla ERP w Chmurze

Jednym z przykładów bezpiecznej platformy dla ERP w chmurze jest usługa IntoCloud. Oferuje ona szeroki wachlarz funkcji pozwalających na szybkie i bezpieczne uruchomienie popularnego oprogramowania firmy Insert w chmurze. Główne składniki oferty to starannie przygotowane rozwiązania pakietowe takie jak Subiekt GT czy Subiekt Nexo w Chmurze ECO.

Rozwiązanie proponowane przez IntoCloud to przede wszystkim:

Bezpieczeństwo danych i użytkowników – wszystkie dane przechowywane są na zabezpieczonych serwerach, co minimalizuje ryzyko ich utraty w wyniku awarii sprzętu czy ataków hakerskich mających na celu np. na zablokowanie dostępu do aplikacji czy baz danych, lub przejęcie danych uwierzytelniania poszczególnych użytkowników.

– wszystkie dane przechowywane są na zabezpieczonych serwerach, co minimalizuje ryzyko ich utraty w wyniku awarii sprzętu czy ataków hakerskich mających na celu np. na zablokowanie dostępu do aplikacji czy baz danych, lub przejęcie danych uwierzytelniania poszczególnych użytkowników. Elastyczność i wieloplatformowość – możliwość pracy za pośrednictwem niemalże dowolnego urządzenia posiadającego dostęp do internetu, niezależnie od systemu operacyjnego. Twój Insert w chmurze IntoCloud działa zarówno na MacOS, Androidzie, i Linuxie.

– możliwość pracy za pośrednictwem niemalże dowolnego urządzenia posiadającego dostęp do internetu, niezależnie od systemu operacyjnego. Twój Insert w chmurze IntoCloud działa zarówno na MacOS, Androidzie, i Linuxie. Automatyczne aktualizacje – oprogramowanie jest zawsze aktualne, co pozwala na korzystanie z najnowszych funkcji i usprawnień, a także zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa.

– oprogramowanie jest zawsze aktualne, co pozwala na korzystanie z najnowszych funkcji i usprawnień, a także zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa. Skalowalność – możliwość łatwego dostosowania rozwiązania do potrzeb każdej firmy, zarówno pod względem ilości użytkowników, jak i dodatkowych funkcjonalności.

Wybierając platformę taką jak IntoCloud, przedsiębiorstwa mogą skorzystać z zaawansowanych rozwiązań bezpieczeństwa oraz dostępności usług, co pozwala im w pełni wykorzystać potencjał działania z ERP w chmurze.

Podsumowanie

W artykule przedstawiliśmy najważniejsze aspekty związane z ERP w chmurze, takie jak jego definicja, różnice między tradycyjnym ERP a ERP w chmurze oraz technologię cloud computing jako fundament tego rozwiązania. Omówiliśmy również korzyści wynikające z implementacji ERP w chmurze, takie jak: elastyczność systemu, redukcja kosztów, wsparcie klienta, szybkie uruchomienie systemu oraz zawsze aktualna wersja oprogramowania.

Ważnym elementem artykułu było również przedstawienie kwestii bezpieczeństwa ERP w chmurze, w tym zabezpieczeń i dostępności usług w chmurze oraz przykładu bezpiecznej platformy dla ERP w chmurze – IntoCloud. Dzięki tym informacjom, czytelnicy mogą lepiej zrozumieć, jakie korzyści niesie ze sobą korzystanie z rozwiązań chmurowych oraz jakie są kluczowe aspekty związane z bezpieczeństwem tego rozwiązania.