Escola kupuje platformę myVOD i zawiązuje spółkę Escola LMS

Escola, jedna z czołowych firm tworzących aplikacje mobilne i webowe w Polsce, powołała nową spółkę Escola LMS. Jest to jeden z pierwszych LMS-ów (Learning Management System) na świecie stworzony w koncepcji headless, którego bezpośrednią konkurencją jest m.in. Adobe Captivate Prime LMS. Drugim segmentem działalności Escola LMS będzie rozwój narzędzia myVOD, które bez wiedzy technicznej pozwala zbudować własny serwis do sprzedaży kursów i szkoleń online. Na ponad 100 platformach zbudowanych w oparciu o myVOD jest zarejestrowanych prawie 100 tys. użytkowników, którzy złożyli ponad 126 tys. zamówień.

– W nowej spółce Escola LMS łączymy kilka naszych produktów, które spaja wątek edukacyjny. Pierwszym będzie produkt Escola LMS – pozwalający na tworzenie dedykowanych platform szkoleniowych. Od początku, kiedy stworzyliśmy ten produkt zauważyliśmy, że mamy spore szanse na zdobycie przewagi na rynku e-lerningowym. Teraz te przewagi zwiększamy, bo do spółki dołączyła platforma myVOD, a także OCSpace.pl, czyli portal poświęcony tematyce tworzenia kursów i szkoleń online – mówi Krzysztof Wojewodzic, prezes Escola.

Produkt Escola LMS wygenerował ponad 3 mln zł przychodów w pierwszym roku działalności, to co wyróżnia rozwiązanie to wysoka skalowalność i szybkość działania. Porównywalnym rozwiązaniem w skali międzynarodowej jest produkt od firmy Adobe – Adobe Captivate Prime LMS. Uzupełnieniem modelu biznesowego Escola LMS będzie myVOD, narzędzie pozwalające sprzedawać kursy i szkolenia online działające w modelu SaaS. Aktualnie za pomocą tego serwisu stworzono już ponad 130 platform.

– Widzimy ogromny potencjał w łączeniu poszczególnych segmentów Escola LMS z myVOD. Platforma generuje około 25 tys. zł przychodów miesięcznie, a kwota ta stale rośnie. Klienci myVOD tylko w tym roku sprzedali szkolenia, kursy i cyfrowe produkty o wartości 6,5 mln zł, a w 2020 r. ponad 11 mln zł. Jak pokazują statystyki światowy rynek produktów e-learningowych jest wart około 90 mld dolarów. Co więcej, rynek e-edukacji zanotował kilkukrotny wzrost w czasie pandemii i trend ten jeszcze trwa. Chcemy wykorzystać te możliwości – dodaje Krzysztof Wojewodzic.

Głównym udziałowcem w nowo powstałej spółce Escola LMS jest Escola (posiada 63 proc. udziałów), kolejnym udziałowcem jest Robert Rachwał, dotychczasowy właściciel myVOD (posiada 14,5 proc.) i Artur Jabłoński (ma 22,5 proc. udziałów), który jest m.in. właścicielem agencji marketingowej Digitalk. Escola stale realizuje zamierzone cele i 30 września zawarła umowę, w ramach której stała się właścicielem praw do Mobile Trends Conference, Mobile Trends Awards oraz serwisu MobileTrends.pl, wchodzących w skład marki Mobile Trends.

Oprócz bazowej działalności przejęcia i tworzenie spółek zależnych, to główny element strategii Escola. Spółka opiera strategię w dużej mierze na akwizycji innych software house’ów. Pozwala to na pozyskanie doświadczonych programistów oraz zwiększeniu liczby prowadzonych projektów.

Escola S.A. w 2021 r. zajęła 6. miejsce w światowym rankingu najszybciej rosnących firm IT według Clutch. Spółka zanotowała średni wzrost przychodów o 180 proc. za lata 2019-2020. Ranking Clutch zestawia 100 najszybciej rozwijających się firm IT i jest oparty na bezwzględnej stopie wzrostu przychodów w latach 2019-2020.