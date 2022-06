Escola S.A. podsumowała 1 kwartał 2022

Escola przedstawiła wyniki finansowe za I kwartał 2022 roku. Spółka wypracowała 2,1 mln zł przychodów. Firma w raportowanym okresie rozwijała działalność w dwóch głównych obszarach – rozwój spółek zależnych (Venture Building) i jako software house. Pozyskała również znaczącego inwestora dla spółki, Marcina Kuśmierza. Spółki zależne w perspektywie 1-3 lat mogą stać się niezależnymi segmentami Grupy Kapitałowej. Firma podtrzymuje plan debiutu na rynku NewConnect w 2022 roku.

– Wypracowaliśmy przychody na poziomie 2,1 mln zł, i 1,1 mln straty EBITDA w I kwartale 2022 roku, zgodnie z zapowiadanymi inwestycjami, które mają wpływ na zysk spółki. Ostatnie miesiące były dla nas czasem rozbudowy grupy kapitałowej między innymi o wysokiej klasy programistów i rozwój spółek zależnych. Rośniemy nie tylko przez spółki zależne, ale i bazową działalność usługową software house – mówi dr Krzysztof Wojewodzic, prezes Escola. – Od początku 2022 roku rośnie także sprzedaż naszych usług. Szacujemy, że o d stycznia do maja wygenerowaliśmy ponad 5,4 mln zł przychodów. Prognoza za sam maj to już 1,68 mln zł przychodu, a więc więcej niż styczeń i luty razem wzięte. Na zysk Grupy Kapitałowej wpływ mają spółki zależne, w które mocno inwestujemy. Dążymy do tego, by w przyszłości spółki te stały się niezależnymi, istotnymi dla rynku firmami – dodaje Krzysztof Wojewodzic.

Escola S.A. planuje zadebiutować na giełdzie w 3 lub 4 kwartale 2022 roku. Spółka zrealizowała wszystkie cele emisyjne z kampanii crowdfundingowej w 2021 roku. Escola rozwija się poprzez usługi software house, a także fuzje i przejęcia oraz venture building. Dotychczas firma przejęła m.in. firmę ClickMaster z Krakowa, stając się właścicielem marki konferencji Mobile Trends, a w kwietniu przyjęła do Escola doświadczony zespół programistów z katowickiej spółki IT.focus. Spółka rozwija również działalność w kierunku data science i segment związany z konsultingiem IT. W skład spółek zależnych grupy kapitałowej Escola wchodzą: aplikacja Frivo rozwijana przez Frivo Sp. z o.o, aplikacja Meetinga.com, platforma e-learnignowa Wellms.io, platforma kursów on-line MyVOD.io oraz platforma e-commerce Heseya.

– Pierwszy kwartał tego roku był bardzo dynamiczny. Dołączył do nas Marcin Kuśmierz, najpierw jako członek rady nadzorczej, a od niedawna jako znaczący inwestor. Rozwijamy nasze spółki zależne i prowadzimy rozmowy z inwestorami. W nadchodzących miesiącach chcemy skoncentrować się również na debiucie giełdowym i podpisaniu inwestycji z funduszami do spółek zależnych – dodaje dr Krzysztof Wojewodzic.

W ubiegłym roku Escola zajęła 1. miejsce spośród polskich spółek, a 8. miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej w rankingu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe 2021 w kategorii „Growth Stars”. Escola uplasowała się również na 6. miejscu w światowym rankingu najszybciej rosnących firm IT według Clutch ze średnim wzrostem przychodów wynoszącym 180 proc. za lata 2019-2020.