Euler Hermes to teraz Allianz Trade

„Jesteśmy teraz Allianz Trade. Co to oznacza dla naszej spółki i pracowników? Jedno słowo: „więcej”. Więcej globalnych kompetencji i wiedzy, które inspirować będą więcej lokalnych rozwiązań. Więcej ufności w przyszłość i większe możliwości wspierania rozwoju firm. Więcej zdolności przewidywania i usług dostosowanych do potrzeb klienta. Większe możliwości w jeszcze lepszym nadążaniu za zmianami technologicznymi. Większa rozpoznawalność pozwalająca przyciągać nowe talenty i więcej możliwości w zakresie rozwoju zawodowego naszych pracowników. Jest się czym ekscytować, a dopiero zaczęliśmy analizować stojące przed nami możliwości” – mówi Clarisse Kopff, CEO Allianz Trade.

Chris Townsend, członek Zarządu Allianz SE, dodaje – „ Jesteśmy podekscytowani faktem, że Euler Hermes staje się Allianz Trade i jesteśmy o tym przekonani, że ta zmiana przyniesie wiele korzyści w zakresie rozpoznawalności, rozwoju biznesu, wzrostu i innowacji. Allianz Trade to wyjątkowy, oparty na danych i zaawansowany technologicznie biznes, z którego jesteśmy niezwykle dumni.”

Stając się Allianz Trade: cenny atut na przyszłość

Nowa nazwa marki będzie bezpośrednio wspierać realizację naszego planu strategicznego do 2025 roku. Plan ten jest wyrazem naszej dużej ambicji wzrostu we wszystkich liniach biznesowych i regionach geograficznych, opierając się w tym celu na trzech filarach:

Poszerzanie działalności podstawowej: chcemy zwiększyć naszą przewagę konkurencyjną w segmencie ubezpieczeń kredytów kupieckich. Będziemy kontynuować pracę nad dostarczaniem usług na najwyższym poziomie we wszystkich sektorach rynku, opierając się na naszych bezkonkurencyjnych narzędziach oceny ryzyka a także na umiejętnościach i infrastrukturze oraz wielokanałowej dystrybucji, obejmującej także siec agentów Allianz. Naszym celem jest również przyspieszenie penetracji rynku w USA.

Siła napędowa wzrostu: będziemy również stawiać na rozwój głównych czynników wzrostu w ostatnim czasie, takich jak gwarancje i rozwiązania specjalistyczne (Transactional Cover Unit & Excess of loss). Już teraz jesteśmy ekspertami w tych rozwiązaniach biznesowych, ale będziemy kontynuować nasze inwestycje, aby dalej się rozwijać i szybko zwiększać nasze udziały w rynku.

Gotowość na nadejście nowego: nasz trzeci priorytet to koncentracja na aspektach długoterminowych, ponieważ jesteśmy przekonani, że przygotowanie się na przyszłość w handlu jest kluczowe. By nie zostać z tyłu musimy wykorzystać możliwości, jakie stwarza przejście na handel online B2B i stać się kluczowym graczem w tym nowym ekosystemie.

„Rozwój jest w centrum naszej nowej strategii. Poszukujemy rozwiązań dla klientów działających zarówno na poziomie gospodarki krajowej jak i globalnej, ponieważ to transakcje z odroczonym terminem płatności legitymizują obecnie wymianę handlową, są jej podstawą i stanowią o jej bezpieczeństwie. Jesteśmy zdeterminowani, by nadal realizować naszą misję dostarczania aktualnych, dokładnych informacji oraz świadczenia stabilnych i opartych na nich oraz naszym doświadczeniu usług. Wkraczamy w nowy etap dla naszej firmy i jestem podekscytowana, że mogę rozpocząć tę podróż stając się częścią Allianz Trade” – mówi Clarisse Kopff.