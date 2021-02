Europa najatrakcyjniejszym regionem pod względem możliwości rozwoju oraz M&A

Jak wynika z najnowszej edycji badania EY Global Capital Confidence Barometer, 39% ankietowanych zarządzających firmami na całym świecie postrzega Europę jako region, który będzie dawał największe możliwości rozwoju dla firm w najbliższych 3 latach. Jako kolejny, 30% badanych wskazało region Azji i Pacyfiku, a 24% – obie Ameryki.

Rys. 1. Który region będzie generował najwięcej możliwości i szans na rozwój dla Twojej firmy w najbliższych 3 latach?

Szanse rozwoju, jakie na kontynencie europejskim widzą dla swoich firm zarządzający ankietowani przez EY, przekładają się również na atrakcyjność inwestycyjną regionu. To na Europę skierowane będą bowiem oczy firm planujących w najbliższych 12 miesiącach fuzje i przejęcia. Respondenci z Ameryki Północnej, Azji i Pacyfiku oraz Bliskiego Wschodu i Afryki właśnie Europę wskazują jako główny cel dla fuzji i przejęć poza swoim regionem.

Rys. 2. Którym regionem będzie interesować się Twoja firma, planując transakcje M&A w najbliższych 12 miesiącach?

– Rynek europejski jest dla inwestorów od lat atrakcyjny, a pandemia jeszcze bardziej tę tendencję umocniła. Kiedy rok temu zachwiane zostały łańcuchy dostaw, wiele firm dostosowywało i zmieniało swoje strategie, myśląc o rozwoju na kontynencie europejskim, a nawet przenosinach działalności z bardziej odległych regionów świata. Co jednak najważniejsze, Europa jest interesująca nie tylko geograficznie, ale i biznesowo. Część krajów bardzo szybko się rozwija i nieustannie zwiększa swój potencjał, zarówno dla lokalnych jak i zagranicznych inwestorów, poszukujących atrakcyjnych aktywów. Szybko rosnąca liczba start-upów i firm innowacyjnych, wysokie wskaźniki wykwalifikowanych pracowników, stosowane przez wiele krajów zachęty inwestycyjne – to tylko część czynników przyciągających inwestorów do Europy, choć trzeba mieć na uwadze, że pandemia w różny sposób dotknęła poszczególne kraje, a niektóre z nich na skutek wysokiej liczby zakażeń i lockdownów ucierpiały bardziej niż pozostałe. Jeśli chodzi o sektory, najwięcej transakcji M&A będziemy mogli spodziewać się w telekomunikacji, technologii, usługach finansowych, motoryzacji oraz sektorze medycznym i ochrony zdrowia – mówi Michał Płotnicki, Associate Partner EY, Zespół Fuzji i Przejęć.

Pandemia wciąż postrzegana jest jednak przez 29% ankietowanych jako największe zewnętrzne ryzyko zagrażające rozwojowi biznesu. Kolejne to: warunki gospodarcze i niepewne perspektywy na przyszłość. Firmy zdają sobie również sprawę z tego, że będą musiały zmierzyć się z wyzwaniami klimatycznymi, ciągłym rozwojem technologii, regionalizacją gospodarki światowej, czy napięciami geopolitycznymi.

Rys. 3. Jakie są największe zewnętrzne ryzyka dla wzrostu Twojego biznesu?



Efekty COVID będą odczuwalne jeszcze w 2022 r.

88% respondentów na całym świecie w związku z pandemią doświadczyło spadku przychodów, a 92% spadku zysków. Efekty pandemii będą jednak rozciągać się w czasie. 46% ankietowanych spodziewa się, że jeszcze w tym roku przychody powrócą do poziomów sprzed pandemii, ale zyski na zbliżonych poziomach raczej spodziewane są w przyszłym roku.

Rys. 4. Czy Twoja firma doświadczyła znaczącego spadku zysków i przychodów w czasie pandemii, a jeśli tak – kiedy spodziewasz się powrotów do poziomów sprzed pandemii?

Rekordowo wysoka globalna wartość transakcji M&A w drugim półroczu 2020 r.

Pomimo spowodowanego pandemią załamania na rynku transakcji fuzji i przejęć w pierwszej połowie 2020 roku, w drugiej połowie ich wartość była rekordowo wysoka i osiągnęła 2,32 bln USD, a między pierwszym a drugim półroczem aktywność na tym rynku wzrosła o 123%. Tendencja ta może utrzymać się w kolejnych kwartałach, ponieważ – jak wynika z badania EY – zarządzający w dużej części zamierzają utrzymywać aktywność na rynku fuzji i przejęć. 49% ankietowanych chce aktywnie przejmować w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a 65% z nich będzie poszukiwać aktywów na rynkach zagranicznych. Szczególnie interesujące dla inwestorów będą innowacyjne start-upy i firmy konkurencyjne technologicznie, by pomóc jeszcze bardziej zbliżyć się do klientów i ulepszyć kanały cyfrowe, które okazały się kluczowe w czasie pandemii.

Rys. 5. Czy Twoja firma będzie prowadzić aktywne działania w zakresie fuzji i przejęć w najbliższych 12 miesiącach?

– Wiele zawieranych w ostatnich miesiącach transakcji miało na celu przede wszystkim rozszerzanie portfolio usług i oferty dla klientów, co w dużej mierze wynikało z konieczności przystosowania się firm do działalności w nowych, pandemicznych warunkach. Prawdopodobnie będzie to też główny czynnik stymulujący transakcje M&A w najbliższej przyszłości. Firmy decydujące się na nie będą poszukiwały podmiotów, prowadzących działalność komplementarną, by zwiększyć udział rynkowy lub możliwości prowadzenia biznesu. Inwestorzy będą poszukiwać też możliwości zwiększania kompetencji cyfrowych i technologicznych, i zabezpieczać w ten sposób swoją pozycję na przyszłość – mówi Michał Płotnicki, Associate Partner EY, Zespół Fuzji i Przejęć.

Rys. 6. Jakie główne aktywności w zakresie M&A planuje Twoja firma?



86% respondentów na całym świecie na skutek pandemii przeprowadziło całościowy przegląd strategii i portfolio. Dla dwóch trzecich (66%) było to bezpośrednią odpowiedzią na zmieniającą się sytuację, związaną z pandemią. Doświadczenie pandemii pomogło firmom zidentyfikować obszary, które wymagają inwestycji. Efektem tych analiz są nadchodzące działania. 63% respondentów na całym świecie planuje zwiększyć inwestycje w technologię i cyfryzację, 57% skoncentruje się bardziej na zaangażowaniu klientów.

Rys. 7. W jaki sposób pandemia wpłynęła na inwestycje w poszczególnych obszarach?

O EY Global Capital Confidence Barometer

Badanie EY Global Capital Confidence Barometer mierzy zaufanie korporacji do perspektyw gospodarczych oraz identyfikuje trendy i praktyki strategicznego zarządzania kapitałami. Jest to cykliczna ankieta wśród kadry kierowniczej z dużych firm na całym świecie, przeprowadzana przez Thought Leadership Consulting, firmę należącą do Euromoney Institutional Investor.

Tegoroczna edycja badania została przeprowadzona w okresie od listopada 2020 do stycznia 2021 i wzięło w niej udział ponad 2400 menedżerów w 52 krajach; 82% stanowili dyrektorzy generalni, dyrektorzy finansowi i inni dyrektorzy szczebla kierowniczego. Respondenci reprezentowali następujące sektory: usługi finansowe, telekomunikacja, produkty konsumenckie i handel detaliczny, technologia, media i rozrywka, nauki przyrodnicze, szpitale i służby zdrowia, motoryzacja i transport, ropa i gaz, energia i usługi komunalne, górnictwo i metale, zaawansowana produkcja oraz nieruchomości, hotelarstwo i budownictwo. Roczne globalne przychody badanych firm: poniżej 500 mln USD (25%), 500 mln USD – 999,9 mln USD (26%), 1 mld USD – 4,9 mld USD (25%) i powyżej 5 mld USD (24%).