Ewa Drozd w Zarządzie polskiego oddziału Microsoft

1 marca Ewa Drozd dołączyła do ścisłego kierownictwa firmy w Polsce. Jako Enterprise Commercial Lead będzie odpowiedzialna za wsparcie klientów sektora dużych przedsiębiorstw na drodze ich transformacji przy udziale technologii Microsoft.

Ewa Drozd jest doświadczoną menedżerką i doradczynią sektora IT z ponad 25-letnim doświadczeniem w branży. Przez ostatnie 20 lat była związana z polskim oddziałem SAP, pełniąc regionalne funkcje kierownicze Head of Commercial Sales MU CEE & CIS oraz Head of Education CEE oraz jako Wiceprezes SAP Polska. W trakcie swojej kariery w firmie była odpowiedzialna m.in. za rozwój strategii biznesowej i sprzedaż do największych klientów firmy oraz za procesy edukacyjne i konsultingowe, wsparcie klientów oraz partnerów, nie tylko w Polsce, ale również na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Wspólnoty Niepodległych Państw. Doświadczenia menedżerskie zdobywała i rozwijała również w polskim oddziale Huhtamaki, pełniąc w firmie rolę Dyrektor ds. logistyki.

„Jeszcze przed dołączeniem do firmy z zainteresowaniem obserwowałam to, jak Microsoft wspiera organizacje na drodze do ich cyfrowego wzrostu. Bardzo cieszę się, że wraz z nową rolą będę mogła być częścią tego procesu i wspólnie z klientami i partnerami będziemy wzmacniać potencjał Polskiej Doliny Cyfrowej. Zrozumienie potrzeb i wyzwań, zwłaszcza w obecnych czasach pracy zdalnej, z którymi mierzą się największe przedsiębiorstwa w Polsce, jest kluczem do owocnej współpracy. Technologia jest ważna, ale najważniejszym elementem tej transformacji są ludzie, ich kompetencje, kultura organizacyjna, poczucie bezpieczeństwa i zaangażowanie w zmiany i udział w definicji nowych procesów w organizacji przy wsparciu technologii. Dlatego tak ważne jest, aby wsłuchać się w głos klienta i podejmować partnerską współpracę, bo tylko tak można osiągnąć prawdziwy sukces, którego efekty będą dostrzegalne przez wiele lat” – mówi Ewa Drozd

Ewa Drozd jest od lat aktywnie zaangażowana w rozwój społeczeństwa informacyjnego, między innymi w zakresie wsparcia młodych talentów w edukacji i karierze jako mentor, a także dzieci w nauce kodowania. Jest absolwentką Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach a także psychologii biznesu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

„Po raz pierwszy mam okazję dołączyć do organizacji w zupełnie cyfrowy sposób. To nie tylko rodzaj osobistej transformacji technologicznej, ale przede wszystkim kompetencyjnej i społecznej. W okolicznościach, których doświadczamy w minionym roku, mierzymy się ze zmianą kulturową, która wymaga zmiany utrwalonych zachowań w budowaniu realizacji, zaufania, dyscypliny pracy. Bardzo cieszę się, że będę współpracować z wieloma polskimi liderami, wielu z nich, jak PKO BP, Lotos, czy Tauron, zdecydowały się wprowadzić elastyczne środowisko pracy i współpracy tworząc przewagę w cyfrowych czasach” – mówi Ewa Drozd.