FED nie zaskoczy

Zapowiada się neutralne posiedzenie Rezerwy Federalnej. W Polsce mamy nowy rząd i nowy powód do pojawiania się w zagranicznej prasie. Bezrobocie na Wyspach Brytyjskich stabilne.

Inflacja w USA bez niespodzianek

Wczoraj poznaliśmy dane na temat wzrostu cen w USA. Tempo wzrostu spadło zgodnie z oczekiwaniami symbolicznie o 0,1% do 3,1%. Jest to zatem drugi najniższy wynik po czerwcowym dołku od początku tego cyklu wyższej inflacji. Warto jednak zwrócić uwagę, że inflacja bazowa stoi w miejscu, co nie jest dobrym prognostykiem. O tym, że dane te nie zmieniają nic w dotychczasowych przewidywaniach co do poziomu stóp procentowych, najlepiej świadczy reakcja rynków. Kontrakty terminowe na stopę procentową niemal nie drgnęły, mimo tego, że decyzja o stopach procentowych zostanie podjęta już dzisiaj wieczorem. Na rynku walutowym po publikacji danych było widać chwilowe umocnienie dolara, ale rynek bardzo sprawnie wrócił na poprzednie poziomy. Zapowiada się zatem nudne posiedzenie FED.

Mamy nowy rząd

Wydawało się wczoraj, że kumulacją emocji tego dnia będzie dyskusja na temat powołania nowego rządu Donalda Tuska. Koalicji zależało na czasie między innymi z powodu rychłej wizyty w Brukseli. Opozycja, również z tego powodu, zamierzała to blokować. Show jak się okazuje skradł jednak jeden z posłów opozycji, którego uczucia religijne obraziła świeca Chanukowa. W rezultacie, w wielu mediach światowych zamiast informacji o nowym gabinecie, silniej przebiła się informacja o gaszeniu owej świecy gaśnicą. Pomimo tego incydentu, na szczęście tylko wizerunkowego, złoty wczoraj zyskiwał. Powodem było między innymi to, że nie zrealizowały się żadne ryzyka przed wybraniem nowego rządu. Część inwestorów bała się, że na ostatniej prostej proces zostanie wstrzymany lub opóźniony jakąś sztuczką formalną.

Bezrobocie na Wyspach

Wczoraj poznaliśmy również dane z brytyjskiego rynku pracy. Bezrobocie utrzymuje się na poziomie 4,2% już 3 miesiąc. Warto natomiast zwrócić uwagę na spadającą liczbę wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. 16 tysięcy to z jednej strony nadal wzrost, ale mniejszy niż oczekiwane 20,3 tysiąca. Jest to zatem krótkoterminowo korzystna niespodzianka, ale niedająca perspektyw na długoterminową poprawę. W zeszłym roku też w okolicach listopada mieliśmy stabilizację stopy bezrobocia. Była to jednak stabilizacja na poziomie 3,7%, a nie obecnych 4,2%. Inwestorzy nie wierzą jednak za bardzo w funta. Dane te zostały wykorzystane do częściowej korekty umocnienia funta brytyjskiego.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

14:30 – USA – inflacja producencka,

20:00 – USA – decyzja w sprawie stóp procentowych.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl