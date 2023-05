Finansowanie aut firmowych – jakie są ich rodzaje?

Auto w firmie można finansować na wiele sposobów. Możemy zarówno kupić je na własność, korzystać z prywatnego auta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jak i wziąć samochód w leasing lub wynająć go w ramach wynajmu długoterminowego. To, które z tych rozwiązań wybierzemy, zależy od naszych potrzeb, budżetu oraz analizy zalet i wad każdego z nich. Okazuje się bowiem, że najpopularniejsze wśród polskich przedsiębiorców rozwiązanie, za jakie jeszcze do niedawna uznawany był leasing, nie musi być dziś wcale tym najbardziej opłacalnym!

Dlaczego leasing nie jest jedynym słusznym sposobem finansowania firmowego auta?

Jeszcze kilkanaście lat temu większość firm, które potrzebowały samochodu do prowadzenia swojej działalności gospodarczej, od razu decydowało się na leasing. Jawił się on jako najlepsze rozwiązanie dla firm. Leasing pozwalał bowiem uniknąć wysokiego kosztu początkowego, jakim był zakup samochodu na własność, oferując w zamian możliwość korzystania z auta prawie tak, jakby było własnością przedsiębiorstwa. Prawie, bo nie jest to rozwiązanie pozbawione pewnych ograniczeń.

Przez cały okres obowiązywania umowy leasingowane auto pozostaje własnością firmy udzielającej finansowania. W rezultacie, korzystająca z niego firma nie może wprowadzać do niego żadnych zmian i modyfikacji – auto musi zostać zwrócone w dokładnie takim stanie (pomijając normalne zużycie wynikające z użytkowania), w jakim je otrzymała. Ponosi natomiast wszystkie koszty związane z użytkowaniem auta – oprócz miesięcznej raty leasingu, płaci także za ubezpieczenie, naprawy, przeglądy techniczne, paliwo i wszystkie pozostałe opłaty związane z eksploatacją samochodu.

Umowa leasingu trwa natomiast dość długo – zazwyczaj firmy podpisują ją na okres 3-5 lat. Już sam ten fakt sprawia, że leasing jest rozwiązaniem przeznaczonym dla stabilnych firm, które są pewne „jutra”. Dla przedsiębiorstw, które dopiero startują i nie wiedzą, w jakim punkcie swojej działalności znajdą się w kolejnych miesiącach, może to być natomiast zbyt duże zobowiązanie. Nic więc dziwnego, że zdecydowanie chętniej wybieraną one alternatywny sposób finansowania firmowego samochodu. Jest nim wynajem długoterminowy, z którym warto zapoznać się bliżej!

Wynajem długoterminowy a leasing. Czym różnią się oba sposoby finansowania firmowego auta?

Wynajem długoterminowy to stosunkowo nowy sposób finansowania firmowego auta, który jednak zyskał już spore grono zwolenników wśród polskich firm. Przedsiębiorcy doceniają go przede wszystkim za krótszy czas trwania zobowiązania oraz z góry ustalony koszt, którego znajomość ułatwia planowanie i zarządzanie firmowym budżetem.

Wynajem długoterminowy polega na użyczeniu przez firmę oferującą tę usługę wybranego auta przedsiębiorstwu, które będzie z niego korzystało przez czas określony w umowie. Umowa wynajmu długoterminowego jest podpisywana na czas od 12 miesięcy do kilku lat, co daje firmom swobodę w decydowaniu, jak długo chcą korzystać z wynajętego samochodu.

Podobnie, jak w przypadku leasingu, przez cały okres obowiązywania umowy auto pozostaje własnością firmy, która je użycza. W przypadku wynajmu długoterminowego w większości przypadków nie ma możliwości jego wykupienia na własność – zamiast tego, kiedy umowa dobiegnie końca, firma może zdecydować się na podpisanie kolejnej i w jej ramach otrzymać nowe auto, lepiej dopasowane do bieżących potrzeb swojej działalności.

Tym, czym wynajem długoterminowy zdecydowanie góruje nad leasingiem są natomiast koszty. Firmy stawiające na ten sposób finansowania auta nie tylko znają z góry dokładną kwotę, jaką będą miesięcznie płaciły za korzystanie z użyczonego im samochodu, lecz także zawiera ona w sobie wydatki, które w przypadku leasingu obciążają firmę.

Miesięczna kwota wynajmu auta zawiera nie tylko tzw. abonament, czyli opłatę za korzystanie z wynajmowanego samochodu, lecz także koszty ubezpieczenia auta, wydatki związane z naprawami, serwisowaniem i przeglądami technicznymi, koszt zakupu części zamiennych, a nawet okresową wymianę opon.

Firmę obciążają natomiast wyłącznie koszty związane z faktycznym korzystaniem z samochodu, do których należy zaliczyć m. in. paliwo, płyny eksploatacyjne, opłaty parkingowe, autostrady, korzystanie z myjni itp. Nic więc dziwnego, że wynajmem długoterminowym interesuje się coraz więcej firm, słusznie upatrując w nim znacznie bardziej elastycznej oraz opłacalnej pod względem finansowym alternatywy dla leasingu.

Wsparcie merytoryczne przy artykule: