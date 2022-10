Flower Box – jak zrobić samemu?

Samodzielnie stworzony flower box to wspaniały prezent DIY na każdą okazję. Jeśli zabierzemy się do tego z sercem i pasją, to będzie on równie, a może i nawet piękniejszy niż te, jakie oferują profesjonalne kwiaciarnie. Przy okazji będzie tańszy pod względem kosztów, a równocześnie droższy dla obdarowanej osoby, bo zrobimy go sami, poświęcając to, co mamy tak naprawdę najcenniejsze, czyli swój czas. Jak zrobić pięknego flower boxa? Co będzie nam do tego potrzebne? Już podpowiadamy!

Akcesoria potrzebne do stworzenia kompozycji flower box

Flower box to niezwykle stylowy bukiet w postaci kompozycji kwiatów włożonych w dekoracyjne pudełko. I wbrew pozorom jego samodzielne zrobienie wcale nie jest trudne. Potrzebne będą nam jednak do tego odpowiednie akcesoria. Nie licząc eleganckiego kartonowego opakowania typu flower box, kwiatów oraz dekoracji florystycznych nie obejdzie się bez:

gąbki florystycznej

folii (może być kuchenna lub celofan)

taśmy klejącej

nożyczek

Oprócz tego potrzebne będzie naczynie i woda do namoczenia gąbki. Jeśli chcemy, aby nasz bukiet był trwały, to przydatna będzie odżywka dla kwiatów ciętych. Zanim przejdziemy do wykonania flower boxa, musimy jeszcze wybrać odpowiednie pudełko, kwiaty oraz dodatki dekoracyjne.

Wybór odpowiedniego opakowania

Flower boxy to z reguły okrągłe eleganckie pudełka. W naszej ofercie znajdziesz tego typu produkty dostępne w różnej wielkości, kolorystyce i wariancie wykończenia, przykładowo:

Przy czym im większy flower box wybierzesz, tym więcej kwiatów będziesz potrzebować. Piękno takiej kompozycji polega przede wszystkim na szczelnym wypełnieniu całej przestrzeni flower boxa pięknymi kwiatowymi pąkami. Kolor flower boxa także ma znaczenie – tutaj warto dopasować do niego barwy kwiatów – tak, aby wszystko tworzyło piękną i spójną całość.

Jakie kwiaty wybrać do flower boxa?

Do najpopularniejszych kwiatów ciętych, z których można tworzyć piękne kompozycje flower box, należą przede wszystkim:

róże

piwonie

tulipany

frezje

żonkile

eustoma

anturium

chryzantemy

alstromeria

Najłatwiejsze są kompozycje jednorodne, czyli układane z jednego rodzaju kwiatów – często o tym samym kolorze. Można oczywiście pokusić się o bukiet mieszany. Do ozdobienia flower boxa można wykorzystać również dekoracje florystyczne, takie jak:

wstążki i kokardki

mech dekoracyjny

gipsówka

perełki w postaci girlandy

piki o różnych kształtach

Kiedy już wymyślimy swoją kompozycję i zaopatrzymy się we wszystkie niezbędne akcesoria i narzędzia, możemy przystąpić do robienia swojego flower boxa DIY.

Układanie kwiatów w flower boxie

Prace nad flower boxem zaczynamy od zabezpieczenia naszego dekoracyjnego pudełka, poprzez dokładne wyściełanie jego wnętrza folią lub celofanem. Jest to konieczne, ponieważ w środku znajdzie się nasączona wodą gąbka florystyczna. Brak folii spowodowałby zatem przesiąknięcie wilgoci i uszkodzenie flower boxa. Co robimy następnie?

Układanie flower boxa:

mierzymy średnicę flower boxa i wycinamy wcześniej już namoczoną gąbkę florystyczną tak, aby można było ją do niego swobodnie wsadzić

następnie wkładamy gąbkę do pudełka

obcinamy kwiaty na odpowiednią długość, dopasowaną do wysokości pudełka (warto obcinać je pod kątem 45° co ułatwi wbijanie łodyg w gąbkę

zaczynamy wbijać kwiaty do gąbki, starając się, aby były one dość gęsto, tworzyć zwartą kompozycję

dekorujemy flower boxa wybranymi ozdobami

Umieszczonych kwiatów w gąbce lepiej już nie wyciągać, ponieważ zniszczymy jej strukturę. W takiej sytuacji należy po prostu obciąć kwiatka, zostawiając fragment gołej łodygę i włożyć drugiego obok.

Jak widać, samodzielne zrobienie flower boxa jest naprawdę proste. Wystarczy jedynie zaopatrzyć się w pudełko ozdobne typu flower box, kwiaty oraz kilka akcesoriów. Taki flower box to doskonały prezent praktycznie na każdą okazję. Można także zrobić go po prostu dla siebie, żeby udekorować w stylowy sposób własną przestrzeń.