Które pióro Parker na prezent wybrać – TOP5 polecanych modeli

W naszych życiach często mamy do czynienia z sytuacjami oraz okazjami, na które wypada nam podarować uniwersalny prezent. Dzień Nauczyciela, obrona pracy dyplomowej, prezent z okazji awansu kolegi z pracy, otworzenie firmy czy też po prostu urodziny kogoś z kim nie mamy bliskich relacji. W takich momentach zazwyczaj decydujemy się na zakup alkoholu, kwiatów czy też słodyczy. Jednak czy wiesz, że możesz podarować coś o wiele lepszego, co jednocześnie będzie bardzo uniwersalne? Właśnie tym jest pióro Parker na prezent – najlepsze rozwiązanie na podarunek, kiedy chcesz kogoś mile zaskoczyć, a jednocześnie sprezentować mu coś jakościowego, uniwersalnego i eleganckiego.

Wybór pióra na prezent

Początkowo może wydawać się ciężko wybrać odpowiednie pióro na prezent. Jednak po tym krótkim poradniku zrozumiesz, że wcale ten wybór nie jest tak trudny. Przede wszystkim wybór pióra należy dostosować do tego czy osoba, którą chcemy obdarować pisała kiedyś piórem. Jeżeli nie, warto zdecydować się na klasyczny i podstawowy model, dzięki któremu bez problemu nauczy się nim pisać. Być może osoba, którą chcesz obdarować jest pasjonatem piór. Wówczas warto wybrać jedno z serii kolekcjonerskiej. Dodatkowo możesz dobrać kolor obudowy pióra, do tego jaki kolor preferuje dana osoba.

Pióro Parker na prezent – najlepsze modele

Jedną z najbardziej podstawowych kolekcji jest Parker IM. Pióra wieczne w tej serii zostały stworzone dla osób, które są nauczyć się pisać piórem. Jednocześnie produkty te charakteryzują się solidnością i wysoką jakością, czyli cechami, które pomagają przy nauce pisania piórem.

Druga linia warta uwagi to Parker 51. Została ona stworzona na bazie produktów o klasycznym wyglądzie oraz tych bardziej kolorowych. Mimo to ich wygląd jest elegancki oraz świetnie nada się na prezent zarówno dla kobiety, jak i dla mężczyzn.

Parker Urban Premium to akcesoria, na które warto zawiesić dłużej oko. Powstały one dla osób lubiących nietuzinkowość oraz oryginalność. To, co szczególnie wyróżnia serię to bardzo ozdobne i robiące wrażenie korpusy piór. Wygląd to jednak nie wszystko, czym się wyróżniają. Oprócz tego są niezwykle funkcjonalne oraz długotrwałe.

Nie mogłoby również zabraknąć w naszej liście poleceń piór o wymiarze kolekcjonerskim. Linia Sonnet zawiera w sobie niezwykle eleganckie pióra, które można powiedzieć, że nawet zahaczają o ekstrawagancję. Powstały one w dość ciemnej kolorystyce, która tylko podkreśla ich klasyczny jednocześnie ponadczasowy wygląd.

Nasze ostatnie polecenie dedykujemy prawdziwym pasjonatom i kolekcjonerom piór wiecznych. Parker Duofold to niesamowita kolekcja piór o oryginalnym i bardzo ozdobnym korpusie. Wyjątkowa jest jednak nie tylko uroda piór Duofold, ale również materiały, z których zostały one utworzone.