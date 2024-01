Platforma usług prawnych i podatkowych online jest już dostępna! To rewolucja dla przedsiębiorców!

Planujesz rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, jednak nie wiesz jaka forma prowadzenia biznesu będzie dla Ciebie najlepsza?

Chcesz założyć spółkę i zastanawiasz się, w jaki sposób należy sformułować zapisy umowy spółki, aby optymalnie zabezpieczyć swoje interesy? Zależy Ci przy tym, aby rejestracja spółki przebiegła sprawnie?

Myślisz o założeniu fundacji rodzinnej lub chcesz przeprowadzić optymalizację swojej działalności gospodarczej?

A może prowadzisz już działalność gospodarczą i rozważasz przeprowadzenie przekształcenia w spółkę z o.o.?

Nie wiesz jednak przy tym, z jakimi kosztami takie usługi mogą się wiązać, jak również nie masz czasu na długotrwałe negocjacje warunków współpracy z kancelarią doradztwa prawnego i podatkowego? Zależy Ci na kompleksowym rozwiązaniu?

Załatw wszystko online. Innowacyjna platforma obsługi prawnej i doradztwa podatkowego www.online.bogdanchudoba.pl jest już dostępna!

Jak to działa?

Za pośrednictwem nowoczesnej platformy, w formie nieznanej dotąd na rynku usług prawnych i usług doradztwa podatkowego, będziesz mógł w prosty sposób zamówić usługę prawną lub usługę doradztwa podatkowego dedykowaną dla przedsiębiorców, spółek, zarządów, wspólników spółek.

Co ważne, dostępne na platformie online usługi dedykowane są zarówno dla osób dopiero planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, jak również tych, które już prowadzą działalność i poszukują profesjonalnych usług dostosowanych do swoich zindywidualizowanych potrzeb. W obu przypadkach, będziesz miał możliwość uzyskania wsparcia w zakresie doradztwa prawnego i usług doradztwa podatkowego na przejrzystych zasadach.

Korzystając z platformy będziesz miał między innymi możliwość odbycia konsultacji prawnej z doświadczonym adwokatem lub radcą prawnym, specjalizującym się w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego, prawa spółek. Dzięki temu będziesz mógł w łatwy sposób uzyskać odpowiedzi na nurtujące Cię pytania i dzięki temu podjąć najlepszą dla Ciebie decyzję.

Jeżeli dopiero myślisz o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej, będziesz miał możliwość skonsultowania, jaka forma prowadzenia działalności będzie dla Ciebie najlepsza, a także jakie ryzyka niesie ze sobą prowadzenie działalności w określonej formie. Doświadczony prawnik – radca prawny lub adwokat, rozwieje Twoje wszystkie wątpliwości podczas umówionych za pośrednictwem platformy usług prawnych i doradztwa podatkowego konsultacji. Jeżeli Twoje wątpliwości dotyczą podatków i rozliczeń podatkowych to wsparcia udzieli Ci doświadczony doradca podatkowy.

Platforma umożliwia także wykupienie określonego godzinowego pakietu z zakresu obsługi prawnej i z zakresu doradztwa podatkowego. Będzie to usługa, szczególnie warta Twojej uwagi, w sytuacji gdy Twoja indywidualna sytuacja wymaga bardziej kompleksowego podejścia. Pomoc w tym zakresie będzie mogła dotyczyć na przykład prawa umów, prawa pracy czy wsparcia prawnego przy inwestycji w nieruchomości.

Zespół osób współtworzących platformę jest szeroki, co dzięki specjalizacji poszczególnych osób pozwala na objęcie obsługą prawną i podatkową szerokiego spektrum spraw prawnych i doradztwa podatkowego.

Każda z dostępnych w serwisie usług, została w jasny i prosty sposób opisana, tak abyś nie miał żadnych wątpliwości co mieści się w jej zakresie, jak również w jakim czasie może zostać ona zrealizowana.

Co więcej, w przypadku porad, konsultacji prawnych oraz podatkowych, decydując się na zakup usługi będziesz miał natychmiastową możliwość rezerwacji dogodnego dla Ciebie terminu. A to wszystko bez wychodzenia z domu!

Pamiętaj przy tym, że cechą usług zamawianych na platformie jest elastyczność. W związku z tym jeśli uważasz, że wybrana usługa nie spełnia Twoich potrzeb lub chciałbyś, aby była lepiej dostosowana do Twoich oczekiwań, możesz w każdej chwili skontaktować się czy pisząc na adres mailowy: [email protected] lub też dzwoniąc pod numer: +48 511 090 050. Możesz także w tym zakresie skorzystać z formularza kontaktowego.

Na pewno uda się wypracować odpowiadające Ci rozwiązanie, spełniające Twoje oczekiwania. Twoje zadowolenie dla twórców platformy jest niezwykle ważne, dlatego dołożą oni wszelkich starań, abyś otrzymał pomoc na najwyższym poziomie.

Ile to kosztuje?

Każda z dostępnych na platformie usług prawnych i usług doradztwa podatkowego ma ustaloną cenę, adekwatną do czasu pracy i stopnia skomplikowania danego zagadnienia.

W związku z tym, decydując się na zakup danego produktu w serwisie od razu wiesz ile zapłacisz, ale przede wszystkim wiesz również co mieści się cenie i jakiego rodzaju aktywności od Ciebie wymaga.

Indywidualne podejście do klienta.

Nie obawiaj się, że w związku z zakupem danej usługi otrzymasz produkt niedostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb. Oczywistym jest, że sytuacja każdego przedsiębiorcy jest inna, wobec czego w każdym wypadku inne rozwiązanie będzie satysfakcjonujące i spełniające Twoje oczekiwania.

Co ważne, przed przystąpieniem do realizacji danej usługi będziesz miał możliwość dokładnego przedstawienia swojej sytuacji, będziesz także mógł przesłać potrzebne dokumenty do analizy Twoje problemu, w związku z czym w odpowiedzi otrzymasz pomoc w całości dopasowaną do Twoich potrzeb.

Zakres usług.

Platforma doradztwa prawnego i doradztwa podatkowego online pozwoli Ci uzyskać pomoc w szerokim zakresie. Oprócz indywidualnych konsultacji prawnych lub podatkowych czy też pakietów doradztwa prawnego lub podatkowego będziesz miał możliwość zakupienia usług związanych z założeniem różnego rodzaju spółek np. założeniem spółki z o.o. lub spółki komandytowej, dokonania zmian w funkcjonujących już spółkach, przekształcenia ich czy też uregulowania kwestii związanych z ich likwidacją. Platforma oferuje także usługi w zakresie założenia fundacji rodzinnej czy sukcesji biznesu – co cieszy się dużą popularnością przedsiębiorców.

Twórcy platformy posiadają szerokie spektrum działania w zakresie prawa gospodarczego i handlowego, w związku z czym każdy przedsiębiorca na pewno znajdzie pomoc prawną lub podatkową w interesującym go zakresie.

W ramach oferowanych usług otrzymasz zarówno poradę w zakresie sukcesji Twojego biznesu, jak również taką, która kompleksowo wyjaśni Ci, w jaki sposób możesz zabezpieczyć prowadzoną przez Ciebie działalność w zależności od formy jej prowadzenia.

Co istotne, uzyskasz także pomoc w założeniu fundacji rodzinnej, która może stać się doskonałą formą zabezpieczenia posiadanego przez Ciebie majątku, dającą równocześnie możliwość na jego ciągłe pomnażanie i zapewnienie środków sukcesorom Twojego biznesu.

Dzięki niespotykanej dotąd na rynku usług prawnych i usług doradztwa podatkowego platformie, w sposób jasny i przejrzysty możesz wybrać interesującą Cię usługę i otrzymać pomoc na najwyższym poziomie. A to wszystko na platformie online.bogdanchudoba.pl !