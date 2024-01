Optymalne strategie dla biznesów prowadzących transakcje w euro

Prowadzenie działalności na rynkach krajów strefy euro to nie tylko problemy z różnym otoczeniem prawnym, ale i kwestie zarządzania portfelem walutowym. Kurs euro do złotego ciągle się zmienia, co powoduje, że zarządzaniem ryzykiem kursowym nie jest łatwe. Z dzisiejszego artykułu dowiesz się jak poradzić sobie z tym ryzykiem oraz w jaki sposób zoptymalizować koszty wymiany walut. Oszczędności na korzystnej wymianie gotówki mogą podnieść rentowność twojego biznesu.

Zarządzanie ryzykiem walutowym, kiedy kurs euro się waha

Kurs euro do złotego nie jest stały. Dlatego podczas handlu rozliczanego w EUR pojawia się ryzyko kursowe, które należy zminimalizować. Kluczowe jest więc zarządzanie ryzykiem walutowym, które pozwoli zoptymalizować koszty wymiany euro i zapewnić opłacalność transakcji. Z racji tego, że aktualny kurs euro nie zawsze jest optymalny na wymianę waluty z twojego punktu widzenia, warto opracować strategię zarządzania ryzykiem kursowym. W tym celu należy określić, jaka cena euro jest optymalna, aby transakcje były opłacalne. Warto śledzić kurs EUR/PLN, np. tutaj: https://www.walutomat.pl/kursy-walut/eur-pln/.

Zarządzanie ryzykiem kursowym to nie spekulacja, dlatego nie należy traktować wymiany walut jako zwykłej działalności operacyjnej. Optymalna strategia ma zajmować się minimalizowaniem ryzyka, a nie maksymalizowaniem zysku. To jaką strategię przyjmiesz, zależy od szeregu czynników. Pierwszym z nich jest to, czy jesteś eksporterem, czy importerem. Dla eksportera korzystniejsza jest jak najwyższa cena euro, ponieważ właśnie w tej walucie generuje przychody. Z kolei importerowi zależy, aby kurs euro był jak najniższy. Eksporter musi zabezpieczyć się przed spadkiem kursu euro, natomiast importer przed jego wzrostem.

Zarządzać ryzykiem można zarówno przy pomocy instrumentów pochodnych, jak i poprzez właściwe transakcje na rynku walutowym. Derywaty pozwalają na zamrożenie kursu wymiany. Ma to swoje dobre i złe strony. Zaletą jest to, że firma wie z góry, po jakiej cenie sprzeda lub kupi euro. Wadą jest brak elastyczności, która w niektórych sytuacjach jest kluczowa. Dlatego czasem lepsza jest standardowa wymiana walut, która zapewnia elastyczność w zarządzaniu dewizami.

Strategie optymalizacji kosztów

Wymiana walut w dzisiejszym świecie jest prosta, wygodna i łatwo dostępna, należy jednak wiedzieć, gdzie i jak ją zrealizować, aby była jak najbardziej korzystna. Warto na samym początku porównać kursy walut, zarówno w bankach i kantorach walutowych, aby nie przepłacać. Takiego porównania możesz dokonać na stronie: https://www.walutomat.pl/kursy-walut/. Uważaj przy tym na ukryte koszty, które mogą znacząco wpłynąć na rozliczenie całej transakcji. Przy wyborze serwisu należy również zwrócić uwagę na jego renomę i opinię wśród klientów.

Warto także śledzić notowania, aby zrealizować transakcję po optymalnym kursie. Jeśli nie masz czasu na monitoring kursów walutowych, możesz złożyć zlecenia z limitem ceny. Dzięki temu będziesz mógł zrealizować transakcje automatycznie po wybranym przez siebie kursie. Zaoszczędzony czas będziesz mógł poświęcić na rozwój firmy.

Jednak w przypadku kiedy lubisz mieć kontrolę, warto śledzić aktualne kursy walut, aby wybrać najdogodniejszy czas na przewalutowanie. Pomocna w tym może być analiza techniczna czy obserwowanie kluczowych poziomów cenowych na wykresach.

Gdzie szukać korzystnych kursów walut?

Jak już wiesz, warto porównać ofertę banków i serwisów internetowych. Dokonując takiej analizy, zauważysz, że spośród licznych serwisów i kantorów wyróżnia się Walutomat. To społecznościowa giełda wymiany walut, na której użytkownicy sami decydują o kursach kupna i sprzedaży walut. Dodatkowo, możesz kupić np. euro z niższą prowizją, korzystając z licznych promocji: https://www.walutomat.pl/landing/euro/. Walutomat oferuje szybką i bezpieczną wymianę walut 24/7. Intuicyjna aplikacja mobilna umożliwia dokonywanie transakcji wymiany walut z dowolnego miejsca na ziemi. Ponadto szeroka oferta przelewów międzynarodowych, w tym natychmiastowe przelewy w EUR – SEPA Instant są pomocnym narzędziem w codziennych rozliczeniach z kontrahentami. Wiesz, że w Walutomacie możesz wysyłać ponad 20 walut do ponad 70 krajów na świecie? To znacznie ułatwia międzynarodowy handel. Serwis ma również skrojoną specjalnie dla biznesu ofertę, w której możesz skorzystać z licznych udogodnień, takich jak koszyk przelewów, API czy nadawanie różnych poziomów uprawnień, różnym użytkownikom profilu. Otwierasz w ten sposób swój biznes na nowe możliwości .