Ford marką numer 1 na rodzimym rynku w czwartym kwartale ubiegłego roku

W poprzednim roku Ford uplasował się na drugim miejscu w USA pod względem sprzedaży samochodów elektrycznych.

Pick-upy serii F pozostają najchętniej kupowanymi samochodami użytkowymi od 45-ciu lat, a także najczęściej wybieranymi autami w USA w ogóle na przestrzeni ostatnich 40 lat.

Stale rośnie udział SUV-ów Forda w ogólnej sprzedaży marki.

W 2021 roku Ford odnotował najwyższą w historii sprzedaż samochodów elektrycznych, ustępując jedynie Tesli. Mustang Mach-E znalazł w ubiegłym roku 27.140 nabywców, co czyni go drugim najlepiej sprzedającym się elektrycznym SUV-em w USA, za Teslą Model Y. W 2021 roku sprzedaż Mustanga Mach-E i Mustanga wyniosła w sumie 79.554 egzemplarze. Jej wzrost, w porównaniu ze sprzedażą w 2020 roku, wyniósł 30,2 procent. Mustang Mach-E zakończył ubiegły rok jako jeden z najgorętszych nowych modeli Forda i nadal szybko znika z dilerskich placów.

W nowy 2022 rok Ford wkracza z gamą aut elektrycznych, która szybko będzie się powiększać – już wiosną pierwsi klienci odbiorą pick-upa F-150 Lightning, a nieco później ofertę wzbogaciE-Transit. Obydwa modele przyczynią się do dalszego znaczącego wzrostu udziału samochodów elektrycznych w całkowitej sprzedaży Forda.

W 2021 roku sprzedaż modeli zelektryfikowanych marki Ford rosła o 36 procent szybciej niż całego segmentu. Zaowocowało to nowymi rekordami sprzedaży zarówno w grudniu, jak i w całym roku. W ostatnim miesiącu 2021 roku Ford sprzedał łącznie 12.284 zelektryfikowane samochody, co stanowi wzrost o 121 procent w stosunku do sprzedaży w grudniu ubiegłego roku i ponad czterokrotnie większy przyrost niż całego segmentu w minionym miesiącu.

W czwartym kwartale 2021 roku Ford był w USA marką numer 1 pod względem sprzedaży. Łącznie dostarczono w tym okresie 508.451 samochodów, co stanowi wzrost o 26,8 procent w porównaniu z dostawami w trzecim kwartale, przy ogólnym spadku sprzedaży na rynku motoryzacyjnym o około 3 procent. Ford rozpoczyna 2022 rok z 247.000 samochodów gotowych do odbioru – to o 22.000 egzemplarzy więcej niż w listopadzie i najwięcej w branży.

W ciągu ostatniego miesiąca Ford przyjął 70.000 nowych zamówień detalicznych na samochody – o 58.000 więcej niż w grudniu rok temu. W minionym miesiącu trzydzieści trzy procent sprzedaży detalicznej Forda stanowiła realizacja wcześniejszych zamówień.

Udział Forda w detalicznej sprzedaży modeli segmentu SUV wyniósł w czwartym kwartale około 12 procent, co oznacza 3-procentowy wzrost w stosunku do udziału w analogicznym okresie ubiegłego roku. W porównaniu ze sprzedażą SUV-ów w trzecim kwartale popyt na nie w ostatnich trzech miesiącach 2021 roku był wyższy o 41,4 procent. Strategia Forda polegająca na skoncentrowaniu się na SUV-ach i samochodach dostawczych przynosi korzyści. Sprzedaż SUV-ów marki Ford wzrosła w grudniu o 7,3 procent w stosunku do sprzedaży w listopadzie i o 12,3 procent w 2021 roku w porównaniu ze sprzedażą w roku 2020.

Najnowsze modele Forda cieszą się dużym zainteresowaniem wśród klientów. Łączna sprzedaż Mustanga Mach-E, Bronco, Bronco Sport i Mavericka wyniosła w grudniu 23.825 egzemplarzy, co stanowi 14,2 procent całej gamy Forda. Wszystkie te modele są sprzedawane przez dilerów w ciągu zaledwie 20 dni. W grudniu sprzedaż Forda Bronco wyniosła 9.168 egzemplarzy, czyli o 10,6 procent więcej niż w listopadzie. Bronco oraz Bronco Sport znalazły w grudniu w sumie 15.446 nabywców. Obydwa SUV-y szybko trafiają do klientów – w ciągu, odpowiednio, jedynie 7 i 17 dni od dotarcia do dilera. Zapasy w tranzycie modeli Bronco i Bronco Sport wzrosły o, odpowiednio, 14,4 i 124 procent.

W grudniu sprzedaż nowego Forda Mavericka wyniosła 6.030 egzemplarzy – o 134 procent więcej niż w listopadzie. Co ciekawe model ten pozostaje na placach dilerskich jedynie 4 dni zanim trafi do nowych klientów. Wersja zelektryfikowana – Maverick Hybrid – znalazł 2.159 nabywców. W grudniu sprzedaż pick-upów Forda wyniosła w sumie 75.518 egzemplarzy, zaś w czwartym kwartale – 225.974 samochody.

Pick-upy serii F okazały się najchętniej kupowanymi samochodami użytkowymi 45-ty rok z rzędu i najczęściej wybieranymi autami w Ameryce w ogóle, na przestrzeni ostatnich 40 lat. Modele serii F, ze sprzedażą wynoszącą 726.004 egzemplarze, wyprzedziły najbliższego konkurenta o 156.616 sztuk. Sprzedaż modeli serii F w grudniu wyniosła 62.496 samochodów, czyli o 3,4 procent więcej niż w listopadzie.Ford sprzedał 162.979 egzemplarzy samochodów dostawczych, dzięki czemu marka świętuje 43. rok z rzędu w roli lidera tego segmentu w Ameryce. Najchętniej kupowanym vanem w USA – od czasu wprowadzenia go na rynek w 2015 roku – jest Ford Transit, którego sprzedaż wyniosła 99.745 egzemplarzy. Ford spodziewa się, że do 2030 r. sprzedaż elektrycznych samochodów dostawczych i furgonetek do klientów flotowych i rządowych przekroczy 300 tys. sztuk rocznie.