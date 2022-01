Toyota liderem polskiego rynku w 2021 roku

Toyota najpopularniejszą marką w Polsce drugi rok z rzędu

74 512 rejestracji aut osobowych Toyoty w 2021 roku (+21%), 16,7% udziału w rynku

Corolla liderem polskiego rynku (22 095 egz., +26%)

PROACE CITY (5 071 rejestracji) ponad dwa razy popularniejszy niż drugi najczęściej rejestrowany kompaktowy van (23,9% udziału w segmencie)

53 058 aut osobowych Toyoty (+33%) zarejestrowanych przez firmy

Najpopularniejszym osobowym autem flotowym w Polsce jest Corolla

Nowy rekord sprzedaży hybryd Toyoty (46 044 auta, +52%)

Łączna sprzedaż aut hybrydowych Toyoty w Polsce przekroczyła 150 tysięcy egzemplarzy

Toyota została liderem polskiego rynku już po raz drugi z rzędu. Marka zarejestrowała w 2021 roku 74 512 samochodów osobowych i zanotowała rekordowy, 16,7-procentowy udział w rynku. Dzięki polityce wczesnych zamówień realizowanych przez koncern na całym świecie oraz współpracy z wieloma dostawcami materiałów i części, Toyota poradziła sobie lepiej niż inni producenci z zaburzeniami w łańcuchach dostaw. Polski oddział Toyoty również wykazał się dalekowzrocznością, z wyprzedzeniem składając duże zamówienie na samochody z rocznika 2021. W efekcie Toyota mogła zapewnić swoim klientom dobrą dostępność samochodów i osiągnęła w 2021 roku wynik lepszy od roku 2020 o 21 procent. Co więcej, wynik ten jest lepszy również od 2019 roku, kiedy Toyota zarejestrowała rekordowe 62 774 samochody i zajęła drugie miejsce w kraju.

Corolla najpopularniejszym samochodem w Polsce

Corolla awansowała na pierwsze miejsce w rankingu najchętniej wybieranych samochodów w Polsce. Kompaktowa Toyota oferowana w trzech wersjach nadwozia i z dwoma napędami hybrydowymi do wyboru w 2021 roku opuściła salony w liczbie 22 095 egzemplarzy (2 128 egz. w grudniu), o 26% większej niż rok wcześniej. Udział tego jednego modelu w całym polskim rynku nowych samochodów wynosi 4,9% – więcej niż uzyskuje większość marek. Natomiast udział Corolli w segmencie C wynosi aż 24,6%. Popularność tego samochodu w Polsce nie jest przypadkiem – Corolla jest od wielu lat światowym liderem i najpopularniejszym autem w historii, a we wrześniu zanotowała rekord 50 milionów egzemplarzy sprzedanych na całym świecie w ciągu 55 lat obecności na rynku.

Drugim najpopularniejszym modelem w Polsce jest Samochód Roku 2021, Toyota Yaris. Subkompaktowy hatchback zanotował 14 479 rejestracji, a jego udział w segmencie wynosi 24,6%. W grudniu auto trafiło do 1 005 kierowców (1. miejsce w segmencie). Yaris jest też najchętniej wybieranym samochodem przez osoby prywatne.

W pierwszej dziesiątce znalazły się także RAV4 (5. miejsce, 10 992 egz.) oraz C-HR (7. miejsce, 9 662 egz.). Oba modele są liderami swoich segmentów. W grudniu w Top10 najpopularniejszych modeli obok Corolli, C-HR i Yarisa znalazł się także Yaris Cross. Nowy miejski SUV zajął 8. miejsce po zarejestrowaniu w ciągu miesiąca 695 egzemplarzy (1 117 aut od debiutu pod koniec września).

Toyota Aygo pozostała liderem segmentu A z ponad 50-procentowym udziałem do samego końca 2021 roku. W grudniu trafiła do 595 kierowców, a w całym 2021 roku zanotowała równo 7 000 rejestracji. Jej udział w segmencie wyniósł 53,7%, a wzrost względem 2020 roku aż 45%.

Samochody dostawcze

PROACE CITY przez cały 2021 rok konsekwentnie dominował w segmencie kompaktowych vanów i zakończył rok z wyraźną przewagą nad rywalami. W grudniu model trafił do klientów w liczbie 483 egzemplarzy (1. miejsce), a rok zamknął liczbą 5 071 rejestracji, z przewagą nad drugim najpopularniejszym kombivanem 2670 egzemplarzy. Popularność PROACE’a CITY względem 2020 roku wzrosła aż o 77%, a jego udział w segmencie wynosi 23,9%.

PROACE zanotował w grudniu najlepszy wynik w segmencie (456 aut), a w całym 2021 roku zajął 3. miejsce (2 862 egz.). Auto sprzedało się o 54% lepiej niż rok wcześniej, a jego udział w segmencie średniej wielkości vanów wynosi 17,2%.

Hilux jest drugim najchętniej wybieranym pick-upem w Polsce. W grudniu zarejestrował 127 egzemplarzy, a w całym 2021 roku 1 129 aut. Jest to wynik o 68% lepszy od tego z poprzedniego roku. Hilux odpowiada za 29,8% wszystkich rejestracji pick-upów na polskim rynku.

Toyota najpopularniejszą marką flotową w 2021 roku

Corolla oraz marka Toyota zdominowały w ubiegłym roku rynek osobowych samochodów flotowych. Firmy w Polsce zarejestrowały 53 058 aut osobowych Toyoty (+33%), o ponad 17 000 więcej niż druga najpopularniejsza marka. Samochody Toyoty stanowiły 16% wszystkich aut zarejestrowanych na firmy. Corolla trafiła do firm w liczbie 18 031 egzemplarzy (+35%), o ponad 6 500 więcej niż drugi najczęściej rejestrowany model flotowy. Udział Corolli w segmencie C we flotach wynosi 24,4%, a w całym rynku flotowych aut osobowych 5,4%.

W pierwszej dziesiątce najpopularniejszych samochodów flotowych są także Yaris (4. miejsce, 8 440 egz.), RAV4 (5. miejsce, 7 735 egz.) i C-HR (6. miejsce, 6 717 egz.). Oba SUV-y dominują w swoich segmentach, natomiast Yaris jest drugi. Aygo już dawno wszystkich przyzwyczaiło, że na polskim rynku jest w zasadzie synonimem małego samochodu, zajmując ponad połowę segmentu. W minionym roku do firm trafiło 3 755 egz. Aygo (+60%), co stanowiło 55,5% wszystkich rejestracji na REGON w segmencie A.

PROACE CITY, lider segmentu kompaktowych vanów, zajął pierwsze miejsce także na rynku flotowym. Firmy zarejestrowały 4 488 egzemplarzy tego modelu, aż o 80% więcej niż rok wcześniej. Udział PROACE’a CITY wyniósł 23,8%. PROACE również przekonał do siebie wielu managerów flotowych i właścicieli firm. Jego popularność wzrosła rok do roku o 57% do liczby 2 643 aut, co dało mu drugie miejsce i 18,2% udziału w segmencie. Drugie miejsce zajął także Hilux, którego udział w segmencie wyniósł 29,9% po zarejestrowaniu 981 aut.

Ponad 150 tysięcy hybryd w Polsce

Rok 2021 przyniósł kolejny rekord sprzedaży hybryd Toyoty. W ciągu 12 miesięcy klienci marki kupili 46 044 samochody hybrydowe, o ponad 15 tysięcy więcej (+52%) niż w 2020 roku. Sprzedaż hybryd Toyoty rośnie nieprzerwanie od 2010 roku. Obecnie auta z tym napędem odpowiadają za 57% wszystkich aut marki, które trafiają do klientów.

Łączna sprzedaż aut hybrydowych Toyoty w Polsce przekroczyła 150 tysięcy egzemplarzy. Ich dokładna liczba wyniosła na koniec roku 151 004 samochody. Warto przypomnieć, że modelami, które sprawiły, że hybrydy zaczęły się w Polsce sprzedawać w tysiącach, były Auris Hybrid i Yaris Hybrid – pierwszy czterocyfrowy wynik udało się uzyskać w 2013 roku. Od tego momentu zainteresowanie hybrydami rosło lawinowo, do czego przyczyniały się kolejne popularne modele, które wchodziły na rynek z napędem hybrydowym. Dziś największymi wolumenami sprzedaży mogą pochwalić się Corolla (prawie 38 tysięcy aut), Toyota C-HR i RAV4 (ponad 30 tysięcy pojazdów) oraz Yaris (ponad 20 tysięcy samochodów).

Najpopularniejsze hybrydy Toyoty

W 2021 roku najczęściej wybieranym modelem hybrydowym Toyoty była Corolla z wynikiem 16 497 egzemplarzy. Gama napędowa Corolli składa się z dwóch silników benzynowych i dwóch napędów hybrydowych, a wersje hybrydowe odpowiadały w minionym roku za 73% sprzedaży modelu.

Drugie miejsce zajął RAV4, który trafił do 9 348 kierowców, a trzecie Toyota C-HR z wynikiem 9 043 egzemplarze. Kolejne miejsca zajęły Yaris Hybrid (5 076 egz.), Camry (3 351 egz.) i Highlander (1 475 egz.), z których dwa ostatnie są oferowane wyłącznie z napędem hybrydowym, podobnie jak C-HR. Bardzo dobry wynik zanotował nowy Yaris Cross, dostępny na rynku od końcówki września. W ciągu trzech miesięcy Toyota sprzedała 1 237 hybrydowych wersji tego modelu, które stanowiły 82% całkowitej sprzedaży miejskiego crossovera.