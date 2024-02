Jakie auto warto wziąć w leasing? Porównanie opcji

W Polsce z usługi leasingu samochodów mogą korzystać zarówno początkujący, jak i doświadczeni przedsiębiorcy. Dla każdego z nich jest to szansa na pozyskanie firmowego pojazdu bez ponoszenia dużego jednorazowego kosztu zakupu. Osoby zainteresowane leasingiem stają jednak przed poważnym wyborem: na jakie auto się zdecydować?

3 samochody, które warto wziąć w leasing

Jakie auta opłaca się wziąć w leasing na przełomie 2023 i 2024 roku? Ile kosztuje korzystanie z wybranego pojazdu po dodaniu do siebie miesięcznych rat, udziału własnego i kwoty wykupu? W poniższym zestawieniu znajdziesz 3 modele samochodów w różnych wariantach cenowych. W przypadku każdego z nich leasing jest opłacalną opcją. Zobacz, ile kosztują, aby ułatwić sobie podjęcie decyzji.

1. Škoda Kamiq Ambition 1.0 TSI

Jakie auto warto wziąć w leasing? Skoda Kamiq Ambition 1.0 TSI to idealna opcja dla tych, którzy lubią oszczędności i wysoki komfort jazdy. Auto z 2023 roku możesz mieć już za 1 301 złotych miesięcznie — przy leasingu na 60 miesięcy, udziale własnym o wysokości 8 516 złotych i wykupie za 25 548 złotych*. Ten pojazd z automatyczną skrzynią biegów, nadwoziem typu SUV, zasilany benzyną, o pojemności silnika 1.0 i 110 KM to komfort w nowoczesnym wydaniu. Škoda w wersji z wyposażeniem podstawowym zawiera między innymi 8 głośników, czujnik parkowania z tyłu czy kamerę cofania. W ramach wyposażenia dodatkowego możesz się zdecydować na przykład na SmartLink z możliwością połączenia bezprzewodowego (służy między innymi do ładowania telefonów).

2. Cupra Formentor 1.5 TSI

Kolejna opcja, na którą warto zwrócić uwagę, to Cupra — leasing modelu Formentor 1.5 TSI wiąże się z ratą miesięczną wysokości 2 016 złotych (przy zawarciu umowy na 60 miesięcy, udziale własnym 13 197 zł i kwocie wykupu 39 591 zł)*. Dotyczy to nowego modelu z 2023 roku. Pojazd ma nadwozie typu SUV, jest zasilany benzyną i wyposażony w automatyczną skrzynię biegów. Silnik o pojemności 1.5 i mocy 150 KM sprosta oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających kierowców. W przypadku wersji z podstawowym wyposażeniem możesz liczyć na 5 lat gwarancji, aktywny tempomat, asystenta parkowania z czujnikami z przodu i z tyłu czy pakiet Full LED. W ramach wyposażenia dodatkowego leasingobiorca może się zdecydować na ambientowe oświetlenie kokpitu LED z możliwością wyboru koloru czy przednie światła przeciwmgielne LED z funkcją doświetlania zakrętów.

3. Toyota Yaris Cross Comfort 1.5 VVT-i

Toyota Yaris Cross Comfort 1.5 VVT-i jest ostatnią pozycją w naszym zestawieniu, jednak również zasługuje na uwagę. Leasing tego pojazdu wiąże się z ratą miesięczną wysokości 1 445 zł — przy umowie na 60 miesięcy, udziale własnym 9 460 zł i kwocie wykupu 28 380 zł*. Auto jest wyposażone w silnik 1.5 VVT-i 116 KM, ma nadwozie typu SUV i automatyczną skrzynię biegów. Jest zasilany hybrydowo. W wersji podstawowej otrzymasz między innymi asystenta utrzymania pasa ruchu, automatyczny ogranicznik prędkości czy kolorowy ekran HD systemu multimedialnego. Możesz się też zdecydować na różne opcje wyposażenia z pakietu rozszerzonego, takie jak 6 głośników czy automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne i elektrycznie składane lusterka zewnętrzne.

Zaprezentowane pojazdy różnią się od siebie pod wieloma względami. Każdy z nich jest jednak opłacalną opcją dla leasingobiorców. Warto wybrać model najlepiej pasujący do profilu własnej działalności.

Na co zwrócić uwagę, wybierając idealny model samochodu dla swojej firmy?

Aby dobrać konkretny pojazd do potrzeb swojego przedsiębiorstwa, weź pod uwagę:

parametry techniczne samochodu — w tym pojemność silnika, typ nadwozia, rodzaj napędu czy sposób zasilania;

koszty związane z leasingiem — wysokość miesięcznej raty, a także udziału własnego czy samego wykupu;

wygląd i rozmiar pojazdu;

niezbędne wyposażenie.

Zwrócenie uwagi na każdy z parametrów sprawi, że pojazd będzie w pełni wygodny w użytkowaniu dla Twoich pracowników, a jednocześnie nie obciąży nadmiernie budżetu firmy.

*Wyliczenia przedstawione w zestawieniu nie są ofertą w rozumieniu KC (art.71, art.63). Stanowią jedynie orientacyjną informację dla potencjalnych leasingobiorców.