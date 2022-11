FPP i OPZZ proponują zwrot kosztów prywatnych usług medycznych dla Polaków

Letnia fala COVID-19 dowiodła, że pandemia nie minęła – wirus nadal rozprzestrzenia się w Europie i poza nią. Koronawirus sprawił, że mocniej troszczymy się o swoje zdrowie, jesteśmy bardziej ostrożni. Jednocześnie ostatnie lata były przyczynkiem do rozpoczęcia na nowo dyskusji na temat finansowania ochrony zdrowia oraz zwiększenia dostępności do usług medycznych. Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP), wspólnie z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych (OPZZ) wystąpiła do premiera w tym temacie. Postulowana przez FPP i OPZZ ulga zdrowotna to nowoczesne narzędzie, pozwalające na polepszenie sytuacji finansowej pacjentów, ograniczenie szarej strefy i zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych zarówno przez odciążenie publicznej ochrony zdrowia, jak i dofinansowanie jej dodatkowymi źródłami dochodu oraz rozbudowę narzędzi analitycznych do efektywnego planowania polityki zdrowotnej.

– To jest temat, który jest teraz bardzo istotny w tej chwili dla Polaków, zwłaszcza że przed nami jest najprawdopodobniej kolejna pandemia związana z koronawirusem. Zaproponowaliśmy rozwiązanie oparte o zwrot kosztów prywatnych usług medycznych dla wszystkich Polaków. Z jednej strony pozwoli to Polakom odpisać wydatki na prywatne leczenie, a z drugiej zmniejszy szarą strefę z uwagi na konieczność rozliczania takich odpisów fakturami – powiedział serwisowi eNewsroom Marek Kowalski, Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP). – Przyniesie to budżetowi państwa około 1,5 miliarda dodatkowych wpływów, a jednocześnie obniży koszty leczenia i da możliwości leczenia się tym Polakom, których do tej pory nie było na to stać. Liczymy, że nasza propozycja spotka się z zainteresowaniem ze strony rządu oraz pozostałych partnerów, co umożliwiłoby jej wdrożenie w ramach obowiązującego porządku prawnego. Podobne rozwiązanie z powodzeniem funkcjonowało w Polsce do końca 2000 r. Zostało ono wówczas uchylone ze względu na reformę systemu ubezpieczeń zdrowotnych, w ramach której zapłacona składka zdrowotna mogła być odliczana od podatku. Polski Ład, obowiązujący od początku bieżącego roku, zlikwidował odpis składki zdrowotnej od podatku – co przemawia za przywróceniem, w unowocześnionej formie, ulgi na wydatki zdrowotne finansowane z prywatnych środków obywateli. Ulga pozwoli lepiej wykorzystać potencjał sektora prywatnego, stanowiącego uzupełnienie publicznego systemu ochrony zdrowia i przyczyni się do poprawy jakości usług zdrowotnych oraz dostępności pacjentów do świadczeń zdrowotnych – podkreśla Kowalski.