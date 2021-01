Szukasz sprawdzonego pomysłu na biznes? Franczyza EXPO jest dla Ciebie!

Każdy czas jest dobry, by zrobić krok naprzód, jeśli stawia się go na stabilnym i pewnym gruncie. Jeśli szukasz sprawdzonego pomysłu na biznes, zdecyduj się na model franczyzowy. W wyborze najbardziej odpowiadającego pomoże Franczyza EXPO.

Grupa IC od jedenastu lat jest pewnym partnerem, zajmującym się organizacją kongresów, targów i najlepszych wydarzeń branżowych w Polsce i Europie. Świadectwem jakości jest fakt, że mimo zmieniającej się sytuacji pandemicznej organizowane eventy cieszą się niesłabnącą popularnością i biją kolejne rekordy. W bezpiecznych warunkach udało się zorganizować między innymi FIWE Fitness Trade Show (największe targi branży fitness w Europie), eTradeShow (event poświęcony branży e-commerce), National Sales Congress (branżowe wydarzenia dedykowane managementowi i zarządzaniu) czy też Marketing Management Congress (który przyciągnął specjalistów z zakresu marketingu). Grupa IC istnieje po to, by wspierać przedsiębiorców. Jej nadrzędnym celem jest sukces partnerów, który liczony jest w nawiązywaniu kolejnych satysfakcjonujących relacji biznesowych.

Franczyza przyszłością biznesu w Polsce

Z tą myślą powstała również Franczyza EXPO. W obecnych czasach ludzie są coraz bardziej świadomi zarówno możliwości, jak i trudności wynikających z funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Szukają alternatyw, które pozwolą im rozpocząć budowanie własnego biznesu na jasnych zasadach i przy zachowaniu maksymalnej ostrożności. Chcą rozwiązań pewnych i sprawdzonych; takich, dzięki którym będą w stanie zawodowo zaangażować się na lata i osiągnąć zysk, którego nie mogliby zagwarantować sobie nigdzie indziej.

Z pomocą przychodzi im model franczyzowy. Budowanie biznesu na sprawdzonej marce, mając z góry określone zasady, ale również płaszczyznę do własnego rozwoju, jest jedną z atrakcyjniejszych opcji, którą powinni rozważyć przyszli przedsiębiorcy. Trzeba jednak wybrać mądrze – tak, by trafiać na franczyzodawcę, któremu zależy na losie spółek i zrobi wszystko, by pomóc im się rozwinąć.

Już 8 maja 2021 roku w Warszawie zmieni się przyszłość rynku franczyzy w Polsce. Połączeni zostaną ludzie, którzy chcą zainwestować w biznes i zamierzają poznać najlepszy przepis na sukces, z wystawcami, którzy są liderami na rynku. Na Franczyza EXPO będzie każdy, kto chce być postrzegany jako pewny franczyzobiorca i każdy, kto chce rozpocząć mądre prowadzenie swojego biznesu.

Franczyza EXPO pewną alternatywą dla biznesu

Event to wydarzenie zaufane. 8 maja 2021 roku odbędzie się jego trzecia edycja. Podczas wydarzenia będzie można spotkać 2000 przedsiębiorców gotowych na inwestycje i 150 sieci franczyzowych, które potwierdziły swoją jakość przez lata pełne sukcesów biznesowych. Na evencie nie będzie ludzi z przypadku, a tylko ci, którzy pewnie patrzą w zawodową przyszłość.

Jak biznes zostanie połączony? Użyta będzie do tego do tego między innymi specjalna aplikacja, która dopasowuje do siebie najbardziej kompatybilnych przedsiębiorców. Ponadto, wszyscy uczestnicy będą mogli skorzystać ze strefy networkingu, która jeszcze bardziej ułatwia nawiązywanie kontaktów pomiędzy wystawcami a odwiedzającymi. Jak ona wygląda? Zawodowi networkerzy od pierwszych chwil eventu witają gości i łączą ich w grupy, ułatwiając tym samym wymianę poglądów i doświadczeń.

Franczyza EXPO to edukacja

W czasach kryzysu edukacja to podstawa do wyjścia z niego i zadbania o lepszą przyszłość biznesu. Z tą świadomością organizatorzy Franczyza EXPO postawili na doświadczonych prelegentów, którzy udzielą zainteresowanym franczyzobiorcom rad na temat tego, jak prowadzić własny biznes franczyzowy. Podczas Akademii Franczyzy prelekcje będą skierowane zarówno do franczyzodawców, którzy chcą rozwinąć swoją sieć, jak i do osób, które interesują się franczyzą i chciałyby zagłębić temat. Podczas wykładów zostaną przedstawione case study od liderów rynku.

To jedyny event branżowy, który oferuje nie tylko gotowe, pewne i sprawdzone rozwiązania, ale także edukację. Każdy, kto chce świadomie podejść do zakładania własnego przedsiębiorstwa w bezpiecznych warunkach, nie może go przegapić.

Złotym sponsorem wydarzenia jest Xtreme Fitness, srebrnymi sponsorami są Carrefour Express i Zdrowa Krowa. Patronem generalnym jest ARSS – Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych, a partnerem strategicznym RE/MAX Polska. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Droga do sukcesu w biznesie nigdy nie była krótsza! Postaw na sprawdzone rozwiązania i już dziś dołącz do Franczyza EXPO!