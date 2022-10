Garnitur biznesowy na miarę – na jaki model postawić?

Nasz strój jest naszą wizytówką, czy tego chcemy, czy nie. Kiedy więc szykujemy się do pracy, musimy postawić na takie ubranie, które będzie podkreślać nasze kompetencje i profesjonalizm. Jeżeli zajmujemy wysokie stanowisko lub w firmie obowiązuje dress code, podstawowym elementem naszej służbowej garderoby będzie garnitur.

Garnitur to bezsprzecznie jeden z obowiązkowych strojów w męskiej szafie, a jeśli do tego chodzimy w nim na co dzień do pracy, najlepiej zaopatrzyć się w więcej niż jeden model. Jak podejść do jego wyboru, by pasował na codzienne wyjścia do biura?

Wybierając garnitur biznesowy, stawiamy na klasykę

Zacznijmy od tego, że praca nie jest miejscem, w którym możemy sobie pozwolić na dużą oryginalność i podążanie za najnowszymi trendami. Znacznie lepiej sprawdzi się klasyka. Jest ponadczasowa i zawsze elegancka. Krój powinien być prosty i tradycyjny. Należy też zrezygnować z garniturów z marynarką dwurzędową, która byłaby zbyt ekstrawagancka. Spodnie powinny być proste, nie kupujmy modeli z mankietami i zakładkami.

Kolory, na jakich należałoby się skupiać to modele w odcieniach szarości, grafitowe lub granatowe. Będą doskonale pasować z eleganckimi białymi lub błękitnymi koszulami. Zrezygnujmy z garniturów we wzory. Pomimo tego, że krata jest bardzo modna, to jest jednocześnie mniej formalna, a tym samym nie jest dobrym wyborem do pracy.

Klasyka nie musi być nudna

Wydawałoby się, że skoro mamy skupiać się na modelach klasycznych, to nasza stylizacja będzie przeciętna i nie będzie w niej nic atrakcyjnego. Są jednak kroje, które są modne, klasyczne, a przy tym podkreślają męską sylwetkę. Tak jest w przypadku garniturów o kroju slim. Ich cechą charakterystyczną jest obecność lekko taliowanej marynarki. To idealna propozycja dla nas, jeśli jesteśmy szczupłej budowy ciała.

Dobry garnitur idealnie leży na sylwetce

Chociaż każdy mężczyzna może w garniturze wyglądać fantastycznie, to nie znaczy, że możemy się garniturem wymienić lub od razu kupić ten sam model, jaki ma ktoś inny. Każda osoba ma zupełnie inną sylwetkę i wymiary, a garnitur jest wymagający. Będziemy prezentować się świetnie, tylko jeśli będzie idealnie pasować. Ponieważ w grę wchodzi strój, który będzie pomocny w rozwoju naszej kariery i będzie rzutować na relacje ze współpracownikami i klientami, warto wziąć pod uwagę szycie na miarę. Wtedy zyskamy gwarancję, że nogawki spodni i rękawy marynarki będą odpowiedniej długości, nie będzie nigdzie marszczeń, a materiał wykorzystany do produkcji jest wysokiej klasy. Jeżeli interesuje nas garnitur na miarę w Warszawie, zapoznajmy się z tym, co może nam zaproponować Cafardini.

Dodatki dopełnieniem stylizacji

Chociaż na pierwszym planie będzie garnitur i elegancka koszula, nie możemy zapominać o dodatkach, które wykończą cały strój. Zwróćmy uwagę na to, by buty były eleganckie, proste i skórzane. Nie zapominajmy również o pasku i krawacie. Bez nich nasz strój wyglądałby na niechlujny i niedokończony.