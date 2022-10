Od zera do eksperta na LinkedIn

Jeśli jesteś w firmie osobą decyzyjną, to zapewne stale poszukujesz sposobów na networking oraz poznanie coraz to nowych wartościowych osób. Oczywiście z takimi osobami można zarówno tworzyć nowe biznesy, ale również uczyć się od nich, pozyskiwać wiedzę, dowiadywać się czegoś nowego. Z pewnością słyszałeś już, że na LinkedIn jest obecnie prawie 97% osób na stanowiskach decyzyjnych z całego świata. Jeśli chcesz wiedzieć, w jaki sposób ten portal może się przyczynić do Twojego dalszego rozwoju, to koniecznie przeczytaj ten artykuł.

LinkedIn – co to jest?

Jest to nic innego jak portal społecznościowy z przeznaczeniem dla ludzi aktywnych zawodowo. Jest on międzynarodowy a jego łączna liczba użytkowników to ponad 800 mln. Większa część tych osób jest bardzo chętna do nawiązywania nowych kontaktów biznesowych i znajomości networkingowych.

LinkedIn to źródło niezwykle cennych informacji o jego użytkownikach. Większość z nas na swoich profilach opisuje gdzie pracuje obecnie, jakie miało poprzednie zajęcia oraz w czym się specjalizuje, oraz jakie zajmuje stanowisko. To idealna droga, aby dotrzeć do ludzi lub firm, które są naszym targetem.

Warto zaznaczyć, że założenie profilu na LinkedIn jest w 100% darmowe, więc konto może posiadać tam każdy. Nawet jeśli nie miałeś wcześniej styczności z tym serwisem, to nie ma się czym przejmować, bo na każdym kroku będziesz dostawał informację i podpowiedzi, w jaki sposób uzupełnić profil, aby był on kompletny i atrakcyjne dla innych użytkowników.

Jak działa portal LinkedIn

Portal działa na zasadach innych portali społecznościowych. Można go porównać do Facebooka tylko przeznaczonego do kontaktów głównie biznesowych. Warto zaznaczyć, że na LinkedIn użytkownicy są bardzo otwarci na zawieranie nowych znajomości i poszerzanie swojej sieci kontaktów. Z tego też powodu nie mówimy tu o „znajomych”, a właśnie o kontaktach. Nie musisz kogoś znać, by wysłać mu zaproszenie do nawiązania kontaktu. LinkedIn pozwala na wysłanie do 500 zaproszeń tygodniowo, to pokazuje, że element networkingowy jest dla niego bardzo istotny. Jak możesz się domyślać nowe kontakty to każdorazowo szansa na znalezienie nowego klienta, inwestora, partnera biznesowego, czy udziałowca.

Tę skuteczność potwierdzają również specjaliści z Agencji Sales Robots, specjalizujący się w kampaniach komunikacyjnych na tym właśnie portalu.

LinkedIn w Polsce — statystyki

Często się mówi, że do Polski trendy czy zachowania z Ameryki oraz zachodu Europy przychodzą zawsze z lekkim opóźnieniem. Tak samo jest w przypadku LinkedIn. W stanach nawet połowa obywateli ma założone swoje konto na tym portalu. W Polsce na ten moment mamy 4,4 mln użytkowników. Ta liczba jednak z miesiąca na miesiąc stale rośnie i nie ma wątpliwości, że naszych rodzimych użytkowników będzie tylko przybywać.

Oczywiście nawet 4,4 mln to jest duża grupa. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że to mogą być nasi przyszli klienci czy inwestorzy, to nie da się ukryć, że prowadzenie tam aktywnie profilu może być bardzo opłacalne. Dodatkowo pamiętaj, że osoby wchodzące na LinkedIn nie robią tego po to, by ślepo scrollować swoją tablicę (jak to się często dzieje na Facebooku), tylko podchodzą do tego bardziej biznesowo.

Czym jest profil prywatny na LinkedIn?

Prywatny profil na LinkedIn może założyć każdy z nas. Nie ma żadnych odgórnych ograniczeń, a samo założenie konta oraz jego późniejsze prowadzenie jest całkowicie darmowe. Prywatny profil może służyć jako nasza wizytówka (jeśli chcemy z niego korzystać biernie / pasywnie) lub jako nasze centrum do pozyskiwania wartościowych kontaktów, wiadomości, treści, jeśli korzystamy z niego aktywnie.

Ważną informacją jest też to, że na sam nasz profil możemy dodać praktycznie nieograniczoną liczbę nowych kontaktów, bo limit ustawiony przez serwis to aż 30 000 osób.

Czym jest profil firmowy na LinkedIn?

Na serwisie można również założyć profil firmowy, który zdecydowanie różni się od profilu prywatnego. Jest to dużo bardziej bierne miejsce, bo o ile nadal możemy na nim publikować treści, to niestety osiągają one dużo mniejsze zasięgi niż to się dzieje na prywatnym profilu.

Oczywiście posiadanie profilu firmowego swojej firmy jest nadal atrakcyjna ze względów wizerunkowych, bo to dobrze świadczy o firmie jak jest obecna na LinkedIn.

Sprzedaż na LinkedIn – najważniejsze informacje

Serwis LinkedIn jest dobrym miejscem na generowanie sprzedaży dla naszej firmy. Codziennie możemy kontaktować się z innymi wartościowymi osobami i proponować swój produkt lub usługę. Oczywiście nie musimy robić tego w tak aktywny sposób. Niektórzy wolą dzielić się swoją wiedzą oraz opisywać to, co oferują w ramach regularnych postów. To dla wielu użytkowników jest lepszy sposób, bo nie wszyscy lubią klasyczne techniki sprzedażowe, z którymi spotykamy się niemal na co dzień.

Warto powiedzieć, że LinkedIn jest dobrym miejscem również dla przedstawicieli handlowych, marketingowców i innych osób, którym zależy na powiększaniu sieci kontaktów i relacjach biznesowych.

Serwis posiada również bardzo dobre narzędzie, dzięki któremu możemy jeszcze skuteczniej wyszukiwać nowe kontakty. To narzędzie nazywa się Sales Navigator i jest dostępne w ramach pakietu premium na LinkedIn.

Generowanie nowych leadów na LinkedIn

Każdemu z nas zależy na pozyskiwaniu leadów. LinkedIn ma 3 bardzo dobre metody na to. Możesz je wykorzystywać kompletnie niezależnie od siebie. Posiadają one różną skuteczność, ale też wymagają innego zaangażowania:

Bezpośrednie prywatne wiadomości, które potrafią osiągnąć nawet do 10% skuteczności. To bardzo dobre rozwiązanie dla każdego, bo wiadomo, że prywatne wiadomości sprawdza każdy. Jeśli dobierzesz do tego indywidualny przekaz, to możesz być pewien, że użytkownicy chętnie będą Ci odpisywać. Taka prywatna wiadomość i idealne miejsce na to, aby zaproponować wszystko, co tylko oferujesz.

Zaproszenia do udziału w wydarzeniu, potrafią osiągać do 15% skuteczności. Wydarzenia trochę się różnią od wiadomości, bo tu mówimy bardziej o zachęceniu do pojawienia się w pewnym miejscu. Ktoś jeszcze nie dostał od nas przekazu i konkretnego komunikatu. To dopiero na tym wydarzeniu go otrzyma i zdecyduje się, czy to go interesuje.

Publikowanie postów niestety ma ono bardzo niską skuteczność. Pamiętaj, że ilość postów, którą widzi każdego dnia przeciętny użytkownik jest bardzo duża. Co za tym idzie, aby zwrócił uwagę akurat na Ciebie musisz być najlepszy spośród wszystkich postów. Dodatkowo, jeśli użytkownik przeczyta Twój post, to jeszcze nie jest pewne, że pomyśli, by się w ogóle z Tobą skontaktować.

Rekrutacja na LinkedIn

Proces rekrutacji na LinkedIn jest rzeczą bardzo popularną zarówno dla rekruterów, jak i dla osób poszukujących pracy. Ofert jest bardzo dużo i każdego dnia dochodzą nowe. Dzięki temu, że teraz praca zdalna jest coraz popularniejsza, to ograniczenia geograficzne często przestają mieć znaczenie. Dzięki temu możesz znajdować kandydatów z całej polski, a oni mogą pisać i aplikować do wymarzonej firmy, nawet jeśli jest ona 500 kilometrów od nich.

Jak znaleźć pracę na LinkedIn – zobacz jakie to proste

Szukanie nowej pracy najlepiej zacząć od poinformowania na profilu, że jest się otwartym na zmianę obecnej lub na poszukiwania nowej pracy. Jak już to zrobisz, to zobacz czy Twój profil jest odpowiednio uzupełniony. Jeśli nie, to koniecznie uzupełnij brakujące informację. Po co masz to robić? Bo możesz być pewnym, że Twój pracodawca będzie patrzył na Twój profil w tym właśnie serwisie. Jeśli nie będzie się on prezentował odpowiednio profesjonalnie możesz nie dostać swojej szansy. Jeśli natomiast pracy chcesz poszukiwać bardziej aktywnie, to poszukaj ciekawych ogłoszeń lub nawet sam pisz bezpośrednio do firm, lub rekruterów w tych firmach. Nic przecież nie tracisz.

Jak znaleźć pracownika na LinkedIn – zobacz jakie to proste

Sytuacja odwrotna. Jeśli to Ty poszukujesz pracowników pamiętaj, że nie każdy musi być ekspertem od LinkedIn. Jeśli widzisz nie do końca wypełniony profil lub brakujące informacje, to nie warto skreślać już na starcie osoby. Nawiąż kontakt, porozmawiaj. Może się okaże, że ta osoba właśnie jest w trakcie zmiany i aktualizacji profilu, a Ty trafiłeś akurat na moment zmian. Nigdy nie wiadomo.

Cennik LinkedIn – lista płatnych usług na platformie

Jak już wspomnieliśmy wcześniej założenie i prowadzenie konta jest darmowe. Istnieje jednak szereg dodatkowych możliwości, które możesz wykupić. Są to:

LinkedIn Premium Sales Navigator – bez wątpienia najpopularniejsza rzecz. Dzięki niemu masz możliwość korzystania z unikatowej wyszukiwarki nowych kontaktów. Dostajesz możliwość użycia wielu dodatkowych filtrów, które są niedostępne bez tego pakietu. Warto zaznaczyć, że cena takiego pakietu to około 500 zł

– bez wątpienia najpopularniejsza rzecz. Dzięki niemu masz możliwość korzystania z unikatowej wyszukiwarki nowych kontaktów. Dostajesz możliwość użycia wielu dodatkowych filtrów, które są niedostępne bez tego pakietu. Warto zaznaczyć, że cena takiego pakietu to około 500 zł Recruiter — pomaga wyszukiwać kandydatów po ich umiejętnościach.

Career — pomaga w poszukiwaniu pracy.

Business — zestaw kursów o tematyce biznesowej.

Reasumując LinkedIn to bardzo potężny portal, który daje multum możliwości. Warto wykorzystać wszystkie jego funkcje, bo będzie się on stale rozwijał, a polskich użytkowników z każdym miesiącem będzie przybywać. To pozwala Ci już teraz wyprzedzić konkurencję i przede wszystkim pozyskać nowych klientów i inwestorów do Twojego biznesu.