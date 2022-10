Złoto od dziesiątek lat uznawane jest za bezpieczną przystań inwestycyjną, co potwierdziło się już w wielu przypadkach. Doszło do tego także na początku 2022 roku, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. Wtedy cena tego metalu poszybowała w górę. Co zrobić, jeśli potrzebujemy aktualnie środków i musimy zbyć ten surowiec? Gdzie najlepiej sprzedać złoto?

Kiedy sprzedać złoto?

Zanim zdecydujemy się na zbycie tego metalu, warto najpierw sprawdzić, ile za niego zapłaciliśmy. Chodzi przecież o to, aby zarobić na tej inwestycji. Zatem, zanim zaczniemy się zastanawiać, gdzie korzystnie sprzedać złoto, upewnijmy się, jaka była cena zakupu i ile wynosi ona obecnie. Ponadto zweryfikujmy, jakie są prognozy na najbliższe miesiące – być może lepszym krokiem byłoby poczekać ze zbyciem, aby dużo więcej zarobić? Wielu analityków przewiduje wzrost ceny tego metalu. Uncja na koniec roku według zapowiedzi może kosztować nawet 2 187 USD, ale jeszcze bardziej pozytywne są prognozy na najbliższe lata. Mówi się, że w 2030 roku złoto może osiągnąć nawet 4 821 USD, czyli spodziewany jest ponad dwukrotny wzrost ceny. Zatem, jeśli nie ma konieczności jego sprzedaży, to warto odłożyć ten moment na przyszłość. Wtedy prawdopodobnie uda się o wiele więcej zyskać. Na pewno w ogóle nie warto analizować, gdzie najdrożej sprzedać złoto, kiedy jego cena od dłuższego czasu spada. To idealny moment na kupowanie. Inwestując, warto być cierpliwym i nie podejmować pochopnych decyzji. Jeśli nie jesteśmy zmuszeni do szukania nabywcy na ten metalu, to tego nie róbmy. Odłóżmy transakcję na przyszłość, a prawdopodobnie dzięki tej decyzji wyjdziemy na niej zdecydowanie lepiej. Z drugiej strony, jeśli ktoś kupił złoto wiele miesięcy temu, to i dziś może naprawdę dużo na tym zarobić.

Gdzie najlepiej sprzedać złoto?

Załóżmy jednak, że zbycie tego metalu jest konieczne ze względu na naszą aktualną sytuację lub po prostu się nam to opłaca. Gdzie dobrze sprzedać złoto? Zobaczmy aktualne ceny skupu złota w sprawdzonym miejscu. Pod wskazanym linkiem znajdują się stawki za złoto inwestycyjne, jak i złoto użytkowe. Czym one się różnią? Otóż do tego drugiego zaliczamy m.in. łańcuszek, pierścionek czy kolczyki. Natomiast do pierwszego należą sztabki czy monety ze złota.

Poza tym Mennica Skarbowa prowadzi również skup złota inwestycyjnego skup.zlota.pl. To jednocześnie jeden z największych sprzedawców tego metalu na polskim rynku. Możliwe jest odkupienie złota bez względu na to, od jakiego dystrybutora się go nabyło.

Teoretycznie są również inne sposoby na sprzedaż złota, np. lombardy, w których jednak raczej nie zarobimy na tym metalu. Realnie otrzymamy kwotę o kilkadziesiąt procent niższą od wartości rynkowej – to nie jest dobry wybór. Można też sprzedać daną rzecz jubilerowi. Problem w tym przypadku tkwi w tym, że nie każdy skupuje złoto, a po drugie – zaoferowana nam kwota prawdopodobnie nie będzie się znacznie różnić od propozycji lombardu.

Najlepiej dobrze przeanalizować, gdzie można sprzedać sztabki złota i znaleźć kilka sprawdzonych miejsc, które zajmują się tym od wielu lat. Należy porównać ceny i na tej podstawie podjąć decyzję, komu sprzedać ten metal.

Uwaga na oszustów! Zainteresowany surowcem może próbować wmówić nam np., że nie jest to prawdziwe złoto albo że jego wartość jest o wiele niższa od rynkowej. Należy podchodzić rozsądnie do takich opinii. Na pewno nie warto pochopnie decydować się na sprzedaż. Jeśli zaproponowano nam dużo niższą kwotę, niż się spodziewaliśmy, to należy sprawdzić, ile zaproponuje nam inny skup. Niestety, ale zdarzają się przypadki kupujących, którzy nabyli nieprawdziwe złoto. Warto handlować w pewnych, polecanych miejscach – takich jak skup.zlota.pl i mieć świadomość, jak zweryfikować prawdziwość surowca.