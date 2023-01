GfK: rynek mrożonek w Polsce wart jest już niemal 2 mld zł

Produkty mrożone od lat cieszą się dużą popularnością wśród polskich konsumentów. Wartość zakupów gospodarstw domowych w tym segmencie przekroczyła już 1,8 mld zł w skali roku. Ponad 60 proc. rynku stanowią mrożone warzywa i dania gotowe. Znacznie rzadziej do koszyków konsumentów trafiają zamrożone owoce. Takie wnioski płyną z analiz ekspertów Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia.

Produkty mrożone są stałym elementem koszyków zakupowych Polaków. Według danych Panelu GfK, przeciętny Polak kupuje je średnio 14 razy w roku. W okresie od grudnia 2021 r. do listopada 2022 r. podczas jednego aktu zakupowego konsumenci wydawali na mrożonki średnio 10 zł, co oznacza wzrost o 7 proc. rdr. Nabywcy najczęściej sięgają po warzywa oraz dania gotowe – razem stanowią one aż 64 proc. rynku.

Proste i szybkie gotowanie

Mrożone warzywa trafiają do koszyka co trzeciego konsumenta. Warto podkreślić, że zdecydowanie większą popularnością cieszą się mieszanki i zupy (74 proc.) niż mrożonki jednorodne (26 proc.). – Polacy cenią sobie łatwość i szybkość przygotowania posiłków. Kupując odpowiednie mieszanki, mają w zamrażarce pokrojony i obrany produkt, który nie wymaga dużej inwencji kulinarnej. Dzięki temu nawet osoby niepotrafiące gotować, mogą samodzielnie przygotować ciepły, domowy posiłek – podkreśla Jakub Dubniak, konsultant w Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia.

Prym wiedzie… pizza

Drugim, niemalże tak samo częstym wyborem, są dania gotowe. Szczególnie pizza, która stanowi aż 19 proc. wszystkich kupowanych mrożonek w 2022 roku. Z danych Panelu GfK wynika, że przeciętny Kowalski wydał na nią średnio 64 zł. W przypadku tego typu produktu obserwujemy wyraźny trend wzrostowy, zarówno w ujęciu wartościowym (+19 proc.), wolumenowym (+11 proc.), jak i liczby dokonanych transakcji (+7 proc.). – Potencjał tej kategorii zakupowej dostrzegają producenci, którzy stale rozbudowują portfolio swoich produktów. Tylko od stycznia do listopada 2022 roku oferta pizzy mrożonej w Polsce powiększyła się o około 80 nowych produktów – dodaje Jakub Dubniak.

Po mrożonki do dyskontów

Inflacja i podwyżki cen powodują, że konsumenci coraz częściej zaciskają pasa i wybierają kanały zakupowe oferujące korzystne ceny. To sprzyja rozwojowi dyskontów – w przypadku mrożonek mają one aż 54 proc. udziałów w rynku w ujęciu wartościowym. – W trosce o domowe budżety, nabywcy znacznie częściej sięgają po produkty marek własnych. Ich przewagą jest korzystna cena przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości. Obecnie artykuły private label stanowią 49 proc. wartości kupowanych mrożonek – wyjaśnia Jakub Dubniak. Zdaniem eksperta Panelu GfK mimo wzrostów cen, kategoria zachowała stabilną pozycję na rynku i nic nie wskazuje na zmiany w najbliższych miesiącach.