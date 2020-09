Giełdowy debiut Allegro może być największym w historii. Grupa zapowiada dalszy rozwój programu Smart! i Allegro Pay

Grupa Allegro, gigant polskiego e-commerce, ogłosiła zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej swoich akcji, która będzie skierowana do inwestorów instytucjonalnych i detalicznych. Według ekspertów jej giełdowy debiut może być największym w historii warszawskiego parkietu. Allegro chce pozyskać z emisji akcji ok. 1 mld zł, co pozwoli spółce spłacić część zadłużenia, wzmocnić pozycję finansową i wspomóc plany rozwoju. Jej strategia zakłada dalsze inwestycje w obsługę kupujących i sprzedawców, lecz grupa nie wyklucza też międzynarodowej ekspansji.

– Allegro jest w Polsce bardzo lubianą marką. Około 12 mln Polaków robi tu zakupy, mamy ponad 100 tys. sprzedawców – małych i średnich przedsiębiorstw, które codziennie prowadzą sprzedaż. Dlatego wejście na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych jest dla Allegro naturalnym krokiem – podkreśla w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes François Nuyts, prezes zarządu Allegro.

Gigant polskiego rynku e-commerce w ciągu ostatnich 20 lat przekształcił się z lokalnego start-upu w dużego, europejskiego gracza. Niedawno z blisko 194 mln odsłon miesięcznie Allegro weszło do dziesiątki największych serwisów e-commerce na świecie. W Polsce firma ma 3-proc. udział w całym krajowym rynku handlu detalicznego, wartym ok. 621 mld zł. Szacunki zakładają, że do 2024 roku jego wartość wzrośnie już do 724 mld zł (czyli ponad 180 mld dol.).

To stwarza znaczące możliwości zwiększania udziału w wydatkach konsumentów – zwłaszcza że Polska jest jednym z najszybciej na świecie rosnących rynków e-commerce i wciąż ma duży potencjał wzrostu.

– To dobry moment, aby Allegro zadebiutowało na giełdzie. Obecność na GPW od początku wydawała się naturalnym krokiem. Nasi obecni inwestorzy to trzy fundusze private equity, które dokonały przejęcia Allegro około czterech lat temu. Ich inwestycje trwają zwyczajowo od czterech do sześciu lat – mówi François Nuyts. – Nadal jednak będą posiadać udziały w Allegro i będą nas wspierać w dalszych inwestycjach i rozwoju działalności. Nic się nie zmienia w kwestii naszego zaangażowania w poprawę jakości obsługi klienta, która odpowiada za sukces w perspektywie długoterminowej.

Według ekspertów planowane jesienią IPO spółki będzie jednym z największych w historii warszawskiego parkietu. Allegro chce pozyskać z emisji akcji ok. 1 mld zł, co pozwoli spółce zredukować dźwignię finansową i spłacić część zadłużenia. Inwestorom indywidualnym zostanie przydzielone ok. 5 proc. łącznej liczby oferowanych akcji.

– Ograniczenie zadłużenia umożliwi nam dalsze inwestycje związane z rozwojem działalności – np. intensyfikację działań związanych z Allegro Smart! i Allegro Pay. Ten krok otworzy nam też drogę do potencjalnych fuzji i przejęć – wskazuje prezes zarządu Allegro.

Technologiczna firma może się pochwalić znacznym tempem wzrostu przychodów, rentowności i przepływów. Wartość produktów sprzedanych za pośrednictwem platformy (GMV) w ubiegłym roku sięgnęła 22,8 mld zł (czyli ok. 5,7 mld dol.) – co stanowiło wzrost o 25,4 proc. w porównaniu do tempa wzrostu wynoszącego ok. 16 proc. w pozostałej części segmentu e-commerce w Polsce. Przychody netto spółki w ubiegłym roku wzrosły zaś o ponad 30 proc. Z kolei w I połowie tego roku oba te wskaźniki (GMV i przychody netto) wzrosły już o ponad 50 proc.

Prezes zarządu Allegro François Nuyts podkreśla, że szybki wzrost to zasługa inwestycji w wysoki poziom obsługi i satysfakcji kupujących i sprzedawców, które spółka zamierza kontynuować. Grupa podała, że nie wyklucza też międzynarodowej ekspansji.

– Debiut na giełdzie w najbliższej perspektywie nie przyniesie dla konsumentów żadnych zmian. Natomiast w średnio- i długoterminowej perspektywie oznacza, że podwajamy wysiłki i podejmujemy dalsze inwestycje w działalność. Są więc pewne pośrednie skutki – będziemy nadal prowadzić intensywną rekrutację, inwestować w programy takie jak Smart!, Allegro Pay i wiele innych. Chodzi o doświadczenia klientów, którzy wchodzą na stronę Allegro – każdego dnia muszą być coraz lepsze. Kontynuujemy też inwestycje i rozwój narzędzi dla handlowców, aby mogli rozwijać swoją działalność. Dzięki programowi Smart! ich sprzedaż znacznie wzrosła, również liczba produktów sprzedawanych jednorazowo – podkreśla.

Według firmy analitycznej SimilarWeb Allegro pod względem miesięcznej liczby wizyt zalicza się do 100 największych portali internetowych na świecie.

– Jesteśmy dość nietypowi, ponieważ większość podobnych firm na świecie stawia na rozwój własnej sprzedaży. My natomiast dążymy do zwiększania sprzedaży podmiotów korzystających z naszej platformy i dawania im narzędzi, aby mogli szybko dostarczać produkty klientom i dzięki temu się rozwijać. To jedna z charakterystycznych cech Allegro, która czyni je niezwykłym na skalę światową – przekonuje François Nuyts.

Grupa Allegro jest właścicielem największej w Polsce porównywarki cenowej Ceneo.pl (średnio 21 mln użytkowników miesięcznie, 600 mln wizyt w ub.r.) oraz platformy handlowej Allegro.pl. Ta jest niekwestionowanym liderem polskiego rynku e-commerce – wartość jej sprzedaży w 2019 roku była 12-krotnie wyższa niż największego konkurenta online. Allegro.pl dysponuje bazą 12,3 mln aktywnych kupujących i 117 tys. sprzedających. Co miesiąc platformę odwiedza średnio ok. 20 mln internautów, czyli ponad 75 proc. wszystkich użytkowników internetu w Polsce, którzy w sumie generują ok. 380 mln wizyt miesięcznie i zawierają średnio 32 mln transakcji.