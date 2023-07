GK Murapol po pierwszym półroczu 2023: stabilna sprzedaż, blisko 25 proc. wzrost przekazań

2 261 lokali w 15 miastach przekazanych klientom detalicznym oraz na rzecz PRS/ PBSA – czyli o blisko 25% więcej r/r.

Sprzedaż netto na poziomie 1 539 lokali mieszkalnych wobec 1 589 w analogicznym okresie ub.r.

Szeroka oferta mieszkań i apartamentów inwestycyjnych postawiona do dyspozycji klientów – ponad 3 100 lokali w oferowaniu na koniec 1H 2023.

Rozbudowany portfel projektów w realizacji obejmujący ponad 6,1 tys. lokali w ponad 70 budynkach w 14 miastach.

Duży i regularnie odnawiany bank ziemi pod budowę ponad 22,2 tys. lokali. Wejście do nowej, 19. lokalizacji – Lublina.

SPRZEDAŻ

Sprzedaż netto do klientów detalicznych GK Murapol, zrealizowana w ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. wyniosła 1 539 lokali (umowy deweloperskie, przedwstępne oraz opłacone umowy rezerwacyjne po wyeliminowaniu rezygnacji). W samym 2Q 2023 GK Murapol podpisała 829 umów deweloperskich, przedwstępnych i opłaconych rezerwacji (po wyeliminowaniu rezygnacji) wobec 838 w 2Q 2022.

PRZEKAZANIA

W pierwszym półroczu 2023 GK Murapol wydała 2 261 lokali wobec 1 814 w analogicznym okresie minionego roku. Klientom detalicznym przekazane zostały klucze do 1 592 mieszkań wobec 1 370 lokali wydanych w analogicznym okresie ub. r. (wzrost o 16,2%). Ponadto, na rzecz PRS/PBSA w br. zostało przekazanych 669 lokali, wobec 444 rok wcześniej.

WPROWADZENIE DO OFERTY

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2023 GK Murapol wprowadziła do oferty 1 831 lokali mieszkalnych w 10 miastach, w tym do nowej 18. lokalizacji na mapie działalności – Chorzowa. Nowa oferta obejmuje mieszkania oraz apartamenty inwestycyjne zaprojektowane zarówno w kolejnych etapach realizowanych już inwestycji, jak i w zupełnie nowych projektach nieruchomościowych. Na dzień 30 czerwca br. oferta GK Murapol obejmowała ponad 3 100 lokali w 15 miastach.

LICZBA LOKALI W BUDOWIE

Na dzień 30 czerwca 2023 r. portfel projektów w budowie Grupy Murapol obejmował 6 126 lokali w 71 budynkach powstających w ramach 32 projektów na terenie 14 miast Polski.

BANK ZIEMI

GK Murapol systematycznie odnawia i rozbudowuje aktywny bank ziemi. Tylko w pierwszym półroczu uzyskała decyzje o pozwoleniu na budowę ponad 3,6 tys. lokali na gruntach w Gdańsku, Łodzi, Krakowie, Chorzowie, Gliwicach, Toruniu i Bielsku-Białej. Na dzień 30 czerwca 2023 r. GK Murapol dysponowała aktywnym bankiem ziemi pod budowę ponad 22,2 tys. mieszkań.

– W pierwszym półroczu br. zrealizowaliśmy swoje cele strategiczne, uzyskując satysfakcjonujący wynik sprzedażowy z zachowaniem założeń marżowych, a także wypracowując wysoki poziom przekazań, który potwierdza nasze zdolności operacyjne i produkcyjne. Poza pracą nad wynikami bieżącego okresu, koncentrowaliśmy swoją uwagę również na zabezpieczaniu działalności na kolejne 2 – 4 lata. W przypadku takiej organizacji jak nasza, która w ciągu roku sprzedaje klientom detalicznym 3 tys. mieszkań, a kolejny tysiąc na rzecz instytucjonalnego najmu, potrzeby odnawiania pipeline i zabezpieczania oferty są bardzo wysokie. My tę pracę w ciągu pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku wykonaliśmy w 100 proc. Zakontraktowaliśmy grunty pod budowę kilkunastu nowych, wieloetapowych inwestycji zdywersyfikowanych geograficznie na mapie Polski i pozyskaliśmy kilkanaście kompleksowych pozwoleń na budowę, co pozwoliło nam znacznie uzupełnić ofertę sprzedaży w większości naszych lokalizacji. Jesteśmy przekonani, że taka polityka zarządcza i operacyjna zapewni nam stabilizację działalności i pozwoli osiągnąć założone cele w kolejnych latach. – mówi Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapol SA – Pozytywnie oceniamy również stabilizację, a nawet trend spadkowy w zakresie kosztów realizacji inwestycji, zwłaszcza cen materiałów budowlanych, które w niektórych przypadkach wróciły do poziomów z 2021 roku. Szansę dla siebie upatrujemy również w programie Bezpieczny kredyt 2%. Posiadamy szeroką ofertę kompaktowych mieszkań w segmencie popularnym i popularnym premium w 15 miastach, która niemal w całości spełnia kryteria tego programu. – dodaje Nikodem Iskra.

W ciągu ponad 22 lat działalności GK Murapol zrealizowała 80 wieloetapowych inwestycji, w ramach których powstały 404 budynki obejmujące łącznie ponad 26,6 tys. lokali o łącznej powierzchni użytkowej blisko 1,18 mln mkw.