Globalna gospodarka oszustw online kwitnie w 2023 roku

Najnowszy raport Javelin Strategy & Research analizuje trendy w oszustwach i nadużyciach na całym świecie. Eksperci wskazują strategie, które banki, sklepy i przedsiębiorstwa mogą wykorzystać, by temu przeciwdziałać.

– Pandemia COVID-19 była katalizatorem rewolucji w płatnościach cyfrowych i znacząco wpłynęła na zmianę oczekiwań konsumentów. Klienci wymagają coraz bardziej elastycznych opcji płatności na każdym etapie zakupów w sieci, a dostawcy produktów i usług wprowadzają kolejne udogodnienia. W miarę jak banki, fintechy i sprzedawcy detaliczni aktualizują swoje rozwiązania, złodzieje wykorzystują każdą lukę i słabość systemu. Jaka jest skala nadużyć i jak im przeciwdziałać? Badanie Global Digital Fraud Trends: Evaluating the Past, Present, and Future, przeprowadzone przez firmę Javelin we współpracy z SAS, liderem rynku analityki i AI, analizuje to zjawisko w różnych krajach i prezentuje rekomendacje działań, które pozwolą je ograniczyć.

Rozwój gospodarki cyfrowej stymuluje nowe trendy w zakresie oszustw o zasięgu globalnym

W czasie pandemii gospodarka cyfrowa eksplodowała. Dla oszustów nagły wzrost liczby transakcji cyfrowych i nowe sposoby płatności online to wiele nowych możliwości wyłudzeń i kradzieży. Podczas gdy specjaliści do spraw zwalczania nadużyć zastanawiali się, jak odpowiednio chronić transakcje, przestępcy w dużej mierze skupili się na schematach związanych z pandemią i atakach socjotechnicznych.

W czasie izolacji konsumenci na całym świecie stali się bardziej podatni na manipulacje i dezinformację. W miarę jak przyjmowali nowe nawyki cyfrowe, narastał w nich niepokój i niepewność, co czyniło ich łatwym celem ataków. W 2023 r. zarówno gospodarka cyfrowa, jak i „globalna gospodarka oszustw” – jak to określili eksperci Javelin – pozostaną z nami na dobre i będą ewoluować równolegle.

Światowe konflikty i zmiany klimatyczne mają wpływ na wzrost przestępczości zorganizowanej

Wojna Rosji na Ukrainie wywiera presję geopolityczną na i tak już napięte łańcuchy dostaw artykułów codziennego użytku, takich jak np. mleko dla niemowląt czy chipy półprzewodnikowe do kart płatniczych. Długotrwałe susze w Europie i obu Amerykach ostatecznie doprowadzą do większych ograniczeń w transporcie, wyższych kosztów żywności i wzrostu cen. To wszystko napędza działalność oszustów.

Profesjonalni zorganizowani przestępcy działają na skalę globalną, prowadząc wiele operacji transgranicznych. Przemyt pieniędzy i towarów to element systemowej działalności przestępczej, powiązanej z niemal każdym aspektem ekosystemu finansowego – od nadużyć związanych z kartami płatniczymi po oszustwa w handlu elektronicznym, godzące w interesy tradycyjnych sklepów detalicznych i programów pożyczkowych.

Strategie walki z oszustwami – rekomendacje ekspertów

Wśród najważniejszych zaleceń raportu, dotyczących zwalczania oszustw w erze cyfrowej, podstawowe znaczenie ma wdrożenie silnych mechanizmów uwierzytelniania klientów w całym przedsiębiorstwie we wszystkich cyfrowych punktach dostępu oraz kompleksowego i wielokanałowego protokołu oceny zagrożeń. Skutecznym rozwiązaniem w tym obszarze jest wykorzystanie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Pozwala ono m.in. wykorzystać wiedzę pochodzącą z różnych źródeł danych, obejmujących tożsamość cyfrową, biometrię, dane publiczne, analizę ryzyka nadużyć finansowych i wiele innych aspektów. Dzięki temu możliwe jest szybkie i scentralizowane przeprowadzenie procesu uwierzytelniania użytkowników cyfrowych. Według autorów raportu narzędzia oparte na AI powinny stanowić podstawę każdego procesu, aby zapewnić kontrolę i bezpieczeństwo w ramach całego przedsiębiorstwa.

„Staranne wdrożenie modeli uczenia maszynowego, danych biometrycznych i kontekstowych narzędzi uzupełniających może pomóc firmom świadczącym usługi finansowe w podejmowaniu szybszych i trafniejszych decyzji. Co więcej, rozwiązania te można wdrażać we wszystkich branżach” – powiedziała Krista Tedder, szefowa działu płatności w Javelin Strategy & Research. „Rozwiązania muszą być ze sobą powiązane i powinny opierać się na wspólnych strumieniach danych, aby skutecznie zwalczać coraz bardziej wyrafinowane narzędzia i strategie stosowane przez przestępców na całym świecie”.

„Według Federalnej Komisji Handlu, tylko w 2022 roku amerykańscy konsumenci stracili 8,8 miliarda dolarów w wyniku oszustw internetowych. To zaś oznacza, że kwota ta wzrosła o ponad 30% w porównaniu do roku 2020” – zauważył Stu Bradley, starszy wiceprezes ds. nadużyć i bezpieczeństwa w SAS. „Zaufanie konsumentów do rozwijającego się globalnego ekosystemu płatności cyfrowych jest koniecznością. Bezpieczeństwo wymaga zaawansowanych technologii uwierzytelniania klientów i zapobiegania oszustwom, w tym zastosowania sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz biometrii, w celu wyprzedzenia cyberprzestępców i zapobiegania atakom we wszystkich kanałach”.