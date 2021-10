GLS Poland rozpoczyna współpracę z Auchan

Już od 1 października w sklepach Auchan zaczną działać punkty odbioru GLS. To kolejny element nowej strategii rozwoju firmy kurierskiej.

W nowych punktach GLS klienci odbiorą przesyłki ze sklepów internetowych – od razu zamówione z doręczeniem w tej formie lub przekierowane do punktu przez samego odbiorcę już w trakcie dostawy, co umożliwia usługa FlexDeliveryService. Będzie tam można również dokonać zwrotu przesyłki do sklepu online.

– Cieszymy się z nawiązania współpracy z Auchan, ponieważ to kolejny krok w realizacji naszej nowej strategii, w której centrum zawsze stawiamy klientów. Wiemy, że najważniejsze są dla nich czas i wygoda. Dlatego konsekwentnie rozwijamy naszą sieć, m.in. uruchamiając kolejne punkty odbioru paczek. Zależy nam na tym, aby były łatwo dostępne dla klientów, blisko ich domów czy miejsc pracy, w doskonale skomunikowanych lokalizacjach. Jest to szczególnie ważne z punktu widzenia wygody odbiorców indywidualnych. Teraz będą mogli odebrać przesyłkę przy okazji zakupów – mówi Szymon Lauer, dyrektor ds. rozwoju produktów GLS Poland.

Przesyłki dostarczane przez GLS do sklepów Auchan będą czekały w punktach obsługi klienta, które zostaną odpowiednio oznakowane i przygotowane. Usługi GLS w sklepach francuskiej marki będą uruchamiane stopniowo. Na stronie www.auchan.pl można znaleźć szczegółową listę sklepów, w których już są dostępne.

– Wprowadzenie świadczeń kurierskich i pocztowych, jest kolejnym udogodnieniem w oferowanym przez Auchan zestawie usług i pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie czasu klientów przeznaczonego na zakupy i zwiększenie ich komfortu. Jest też odpowiedzią na aktualne oczekiwania kupujących – zaznacza Małgorzata Piekarska, dyrektor Marki/Klienta/Data/Digital/SI w Auchan.

Działania wdrożeniowe we współpracy z siecią Auchan oraz firmą kurierską GLS koordynuje Pointpack, integrator oraz partner technologiczny, budujący rozwiązania IT, a także usługi serwisowe dla branży handlowej oraz kurierskiej w obszarze infrastruktury pierwszej i ostatniej mili logistyki miejskiej.

– Współpraca poszczególnych podmiotów we wdrożeniu usług kurierskich to dowód na stworzenie ekosystemu technologicznego, który zapewnia wygodę, oszczędza czas oraz ma wpływ na zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska poprzez optymalizację w branży kurierskiej, szczególnie w obszarze miejskim. Dynamiczny rozwój punktów nadawczo-odbiorczych (obecnie ok. 12 tys.) to odpowiedź na wzrost zainteresowania usługami kurierskimi wśród klientów oraz lokalnych mieszkańców, którzy szczególną uwagę zwracają na dostępność punktów odbioru i nadań w pobliżu miejsca swojego zamieszkania, przy robieniu codziennych zakupów – zauważa Paulina Żmijowska, kierownik ds. marketingu & PR Pointpack S.A.

GLS Poland w całym kraju dysponuje już siecią 1900 punktów nadania i odbioru Szybka Paczka/ParcelShop, a w Europie ponad 25 tys., w ramach międzynarodowej sieci operatora. GLS zapowiada dalsze, systematyczne poszerzanie tej sieci.

– Oferujemy coraz więcej opcji dostawy przesyłek, poszerzając zakres usług i funkcjonalności na tzw. ostatniej mili. Punkty odbioru odgrywają tu istotną rolę, ponieważ klienci są coraz bardziej mobilni. Jesteśmy przekonani, że możliwość indywidualnego wyboru formy doręczenia dobrze odpowiada ich oczekiwaniom i potrzebom. Elastyczność działania stawiamy dziś na pierwszym miejscu, oczywiście wraz z terminowością i niezawodnością naszych usług – podsumowuje Szymon Lauer.