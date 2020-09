Golden Marketing Conference w Poznaniu już za nami!

Realizacja wydarzenia w czasach światowej pandemii i znacznego reżimu sanitarnego jest niezwykle trudnym wyzwaniem, dla niektórych wręcz niemożliwym. Dlatego niezmiernie jest nam miło, że w tych szczególnych czasach wspólnie stanęliśmy ramię w ramię by stworzyć wspaniałe spotkanie branży marketingowej.

W Poznaniu przez dwa dni wysłuchaliśmy aż 25 ekspertów, którzy wygłosili prelekcje m.in. z zakresu komunikacji, digitalu, brandingu, inkluzywności czy social sellingu i aspektów prawnych naszej branży.

Mamy nadzieję, że dla osób, które 14 i 15 września zebrały się w Sali Ziemi by wysłuchać przygotowanych wystąpień były to dni przepełnione inspirującą i bardzo wartościową wiedzą. Były też momenty bardzo zabawne i takie, gdzie do oczu napływały łzy wzruszenia. Dla prelegentów ta edycja to długie tygodnie szlifowania swoich wystąpień, a dla nas, organizatorów, dziewięciomiesięczny proces by wraz z wykładowcami i partnerami stworzyć wyjątkowe wydarzenie.

Przeprowadzone po Golden Marketing Conference badania ukazują, że aż 87% uczestników uważa poziom merytoryczny wydarzenia za bardzo wysoki lub wysoki. W kuluarowych rozmowach wielokrotnie usłyszeliśmy, że w nowej rzeczywistości nasza konferencja jest świetnym benchmarkiem jak to robić. Jesteśmy dumni i bardzo szczęśliwi, że poznańska edycja dzięki Państwa ogromnemu wsparciu, zaangażowaniu oraz zaufaniu miała szanse się odbyć.

Już teraz pracujemy nad naszym kolejnym spotkaniem, tym razem w Katowicach. Do zobaczenia 24 i 25 listopada w Vienna House Easy!