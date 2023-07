„Mordor” się zmienia. Coraz mniej wolnych biur na Służewcu

Biurowy Służewiec, potocznie nazywany „Mordorem”, od lat był jednym z najbardziej rozpoznawalnych rejonów biznesowych w Warszawie. W czasie pandemii znacząco wzrósł tam poziom pustostanów w biurowcach, ale jak pokazują najnowsze dane REDD, wolna powierzchnia biurowa zmniejsza się stopniowo w tym roku, zbliżając się do poziomu sprzed pandemii. To jednak nie tylko dlatego, że firmy wracają do biur.

— Ostatnie lata przyniosły rozwój infrastruktury komunikacyjnej, takiej jak remont ulicy Marynarskiej oraz przedłużenie ulicy Woronicza, co znacznie poprawiło dostępność tego obszaru. Rozwój rynku mieszkaniowego i lokali usługowo-handlowych również przyczynił się do przeobrażeń w tej części miasta. Wiele nieruchomości przeszło znaczące remonty lub zmieniono ich pierwotne przeznaczenie z biurowego na mieszkalne — mówi Krzysztof Foks, Head Of Research, REDD, finne.pl.

W efekcie tych zmian, podaż oferowanej powierzchni biurowej na Służewcu do wynajęcia uległa spadkowi.

Na koniec 2020 roku wolna powierzchnia wynosiła 176 820 mkw.,

na koniec 2021 było to 218 212 mkw.,

rok 2022 skończył się na Służewcu poziomem 197 221 mkw. wolnej powierzchni,

a w tym roku na koniec lipca jest to już 188 000 mkw.

Służewiec ulega przemianom, ponieważ deweloperzy odchodzą od budowy biur. — W okolicy skrzyżowania ulic Taśmowej i Marynarskiej firma Apricot buduje ośmiopiętrowy budynek z ponad 400 mieszkaniami do długoterminowego wynajmu. Dzięki temu budynek może powstać w obszarze przewidzianym dla działalności usługowej. Podobnie jest w przypadku inwestycji przy ulicy Komputerowej. Firma Acer Re planuje tam zbudować ponad 600 mieszkań. Echo Investment wystąpiło z kolei do Rady Warszawy o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, aby umożliwić budowę mieszkań. Podobnie zrobiła firma Yareal, która planuje budowę mieszkań obok hotelu Vienna House przy ulicy Postępu — mówi Krzysztof Foks, Head Of Research, REDD, finne.pl.

W całej Warszawie mniej budowy biur

Jak pokazują dane REDD, największej i najnowocześniejszej bazy danych o rynku nieruchomosci biznesowych w tej części Europy, w całej Warszawie buduje się mniej biurowców. Jeszcze na koniec 2020 roku w budowie było 27 budynków, dziś to jedynie 13 budynków biurowych w budowie. Powstaje w sumie 204 738 tys. mkw.