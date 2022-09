Gorzkie do przełknięcia: koszt produkcji piwa wzrósł o 62 proc. w ciągu dwóch lat

Indeks Piwny eToro analizuje światowe ceny surowców wymaganych przez producentów piwa – od jęczmienia i słodu, po aluminium i benzynę potrzebne do pakowania i transportu

Koszty benzyny wzrosły najbardziej od dwóch lat, bo aż o 138 proc., podczas gdy ceny jęczmienia i słodu, z powodu wojny na Ukrainie skoczyły odpowiednio o 104 proc. i 87 proc.

Ryż jest jedynym towarem, którego cena spadła o 1 proc., a to dzięki temu, że od 15 lat każdego roku produkcja przewyższa popyt, co prowadzi do gromadzenia się dużych zapasów.

62 proc. wzrostu cen produkcji piwa dramatycznie przewyższa 15,6 proc. wzrostu CPI w Polsce od lipca 2020 r., co wskazuje na to, że portfele wielbicieli piwa ucierpią jeszcze bardziej

Cena standardowej butelki piwa w polskim supermarkecie wzrosła o 28 proc. w ciągu dwóch lat, 10 punktów procentowych powyżej inflacji

Podatki stanowią prawie 40 proc. ceny piwa w Polsce

Globalny koszt towarów niezbędnych do produkcji, pakowania i transportu piwa wzrósł o 62 proc. w ciągu ostatnich dwóch lat – wynika z pierwszego w historii Indeksu Piwnego opracowanego przez społecznościową platformę inwestycyjną eToro.

Tempo wzrostu cen drastycznie przewyższa 15,6 proc. wzrost wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI) w Polsce w tym samym okresie, co wskazuje na to, że prawdopodobnie nadejdzie pewien ból cenowy dla piwoszy, ponieważ browary szukają sposobów na zrównoważenie swoich kosztów.

Indeks piwny eToro (prosty indeks ważony) opiera się na bieżących globalnych cenach koszyka sześciu towarów potrzebnych do produkcji i sprzedaży piwa – pszenicy, jęczmienia, ryżu, słodu, aluminium (do puszek) i benzyny (do transportu i rolnictwa). Od 20 sierpnia 2020 roku Indeks Piwny wzrósł o 62 proc., przy czym wojna na Ukrainie odgrywa znaczącą rolę w kosztach, z którymi obecnie borykają się piwowarzy.

Paweł Majtkowski, analityk rynków eToro, powiedział: Przeciętna supermarketowa cena 0,5-litrowej butelki piwa Żywiec skoczyła w ciągu ostatnich 2 lat o 28 proc. To prawie 10 punktów procentowych powyżej wzrostu inflacji w tym samym czasie. Nasz Beer Index pokazuje, że to jeszcze nie koniec wzrostów, i kolejne podwyżki mogą być przed nami. Na ceny mogą także wpływać niedobory składników do produkcji, takich jak na przykład dwutlenek węgla.

To bardzo niefortunny czas na podwyżki cen piwa, bowiem Oktoberfest w Monachium zaczyna się już za kilka tygodni, a w listopadzie startują Mistrzostwa Świata w Piłce nożnej z udziałem naszej drużyny. Poza ceną produkcji co rok rośnie także akcyza na piwo, co jeszcze bardziej potęguje wzrost cen. Okazuje się zatem, że jednym z największych wygranych w tej sytuacji będzie budżet. Przeciętny Polak powyżej 15 roku życia wypija bowiem rocznie 136l piwa, na co wydaje około 900 zł, z czego prawie 40 proc. to podatki.”

Benzyna – niezbędna do produkcji składników piwa, a także do jego transportu – odnotowała największy wzrost cen spośród wszystkich pozycji w koszyku piwa, a jej koszt skoczył o 138 proc., głównie dzięki wojnie na Ukrainie i ograniczonym dostawom ropy naftowej z Rosji.

Koszty jęczmienia i słodu również gwałtownie wzrosły, odpowiednio o 104 proc. i 87 proc. w tym samym okresie, również w dużej mierze dzięki zakłóceniom spowodowanym wojną, przy czym uważa się, że Rosja i Ukraina dostarczają aż 30 proc. światowego eksportu jęczmienia.

Ryż jest jedynym towarem w Indeksie Piwnym, którego cena spadła w ciągu ostatnich dwóch lat, spadając o 1 proc. od połowy sierpnia 2020 roku. Uważa się, że stabilna cena tego zboża – które jest używane jako dodatek w połączeniu ze słodem jęczmiennym w celu rozjaśnienia piwa – wynika z tego, że od 2007 roku podaż przewyższa popyt każdego roku, co prowadzi do gromadzenia się dużych zapasów.

Towar Podstawa = 100 (20 sierpnia 2020) Cena indeksowana (19 sierpnia 2021 r.) Cena indeksowana (18 sierpnia 2022 r.) Jęczmień 100 157 204 Aluminum 100 146 137 Benzyna 100 179 238 Ryż 100 97 99 Pszenica 100 128 139 Słód 100 128 187 Indeks Piwny eToro 100 134 162

Dane o globalnych cenach pobierane w trzeci czwartek sierpnia każdego roku. Równomiernie ważone pomiędzy sześcioma towarami.

O danych

Dane pochodzą z Refinitiv. Aluminium (99,7 PROC. LME Cash, US$/MT), jęczmień (ceny w terminalu MPLS, US$/Bushel), benzyna (Regular Unleaded, FOB NYH, US$/Gallon), słód (2RS Average EU FOB Antwerp Crop, EUR/MT), ryż (przetworzony, USd/50KG), pszenica (No.2 Soft Red, USD/Bushel).

Dla odniesienia – oto cena każdego towaru w trzecim tygodniu sierpnia za poprzednie pięć lat:

Rok Jęczmień Aluminum Benzyna Ryż Pszenica Słód 2018 2.8 2022.25 201.23 11.3 5.39 440 2019 3 1750.75 164.49 10.91 4.67 358.5 2020 2.94 1752.5 128.92 14.81 5.42 367 2021 4.62 2562.26 207.94 14.32 6.93 468 2022 6 2404 306.2 14.68 7.52 686

Wszystkie mierzone w dolarach na standardową jednostkę miary dla danego towaru.