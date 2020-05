Gotówka cały czas trzyma się mocno

Mimo coraz szerszej gamy dostępnych form płatności, to wciąż gotówka jest najchętniej wybieranym przez Polaków środkiem płatniczym. Wybuch pandemii COVID-19 spotęgował przepływ banknotów, o czym świadczyć 7-krotny wzrost średnich wypłat gotówki w marcu tego roku.

Jak zapewniają Bank Rozrachunków Międzynarodowych, część banków centralnych, Robert Koch Institute oraz Światowa Organizacja Zdrowia, posługiwanie się gotówką jest bezpieczne. Oczywiście, zgodnie z rekomendacjami WHO po bezpośrednim kontakcie z banknotami zaleca się dokładne umycie dłoni. Ta procedura jest zalecana także po korzystaniu z kart płatniczych, terminali, czy też innych powierzchni w przestrzeni publicznej.

Zarówno kasjerzy, jak i osoby dokonujące płatności gotówkowej nie są mniej narażone na zarażenie się COVID-19 poprzez wybranie alternatywnej formy zapłaty. Minimalizowaniem ewentualnego ryzyka może wydawać się regulowanie rachunku kartami płatniczymi, jednak eksperci zapewniają, że klienci korzystający z tej formy płatności zobowiązani są do zachowania takich samych procedur bezpieczeństwa, jak ci, posługujący się gotówką.

Większość podmiotów rynkowych i organizacji finansowych dąży do utrzymania stałego obiegu gotówki, która stanowi podstawę naszej gospodarki. Obecnie kluczowe jest jednak umiejętne i odpowiedzialne korzystanie z tej formy płatności. Demonizowanie jej i rozprzestrzenianie nieprawdziwych informacji na temat banknotów może być dyskryminujące dla osób, które nie korzystają z alternatywnych form płatniczych i szkodliwe dla całej gospodarki. -Tomasz Rokita, odpowiadający w Diebold Nixdorf za sektor bankowy

Rekordowy obieg gotówki

Choć obrót detaliczny a marcu spadł o 7,1 proc. w skali roku, to na polskim rynku obieg gotówki jest niezachwiany. Narodowy Bank Polski poinformował, że w połowie marca średnia ilość wypłat gotówki wzrosła 7-krotnie, co w efekcie przyniosło obieg wynoszący ponad 269 mld PLN. Stanowi to 13 proc. wzrost w skali miesiąca, w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Marzec, to także miesiąc z rekordowym przyrostem gotówki w obiegu, jak informuje NBP – o ponad 26 mld PLN. To wzrost o ponad 21 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem i jest wynikiem częstszych niż zazwyczaj wypłat pieniędzy z bankomatów w pierwszych dniach marca.

Gotówka jest bezpieczna

W Polsce gotówka także przechodzi kwarantannę. To działania mające na celu zwiększyć bezpieczeństwo zwolenników tradycyjnej formy płatności. Pieniądze, które trafiają do Narodowego Banku Polskiego przechodzą wydłużony czas spoczynku w bankowych skarbcach przed ich ponownym trafieniem do obiegu. Takie działanie ma na celu zminimalizowanie ewentualnego ryzyka przenoszenia wirusów poprzez banknoty.

Amerykańskie Centrum Kontroli Chorób (CDC) dostrzega, że zarażenie się COVID-19 poprzez zetknięcie się z powierzchnią, na której obecny jest wirus jest możliwe, jednak nie jest to główny sposób rozprzestrzeniania się wirusa, gdyż ten przede wszystkim roznosi się drogą kropelkową.

Wymienianie się coraz ciekawszymi pomysłami na dezynfekowanie gotówki np. w domowych mikrofalówkach jest szkodliwe nie tylko dla portfeli, ale także dla całego społeczeństwa, sektora MŚP, branży finansowej, medycznej, handlowej i innych. Warto zaufać instytucjom bankowym, które szczególnie dbają o bezpieczeństwo swoich klientów – banknoty poddawane są kwarantannie, dezynfekuje się je przy pomocy światła UV lub wysokich temperatur, co skutecznie pozbawia ich ewentualnych wirusów lub bakterii.

-Tomasz Rokita, odpowiadający w Diebold Nixdorf za sektor bankowy

Jeszcze do niedawna w niektórych sklepach elektroniczne płatności nie były respektowane, dziś niektórzy właściciele punktów handlowych nie chcą przyjmować płatności gotówkowych. Czy to zgodne z prawem? Zdecydowanie nie. Gotówka jest podstawowym środkiem płatniczym, który nie dyskryminuje tych, którzy nie mogą lub nie chcą korzystać z innych form płatności. Posługiwanie się banknotami zapewnia także większą swobodę, anonimowość i wielu przypadkach także bezpieczeństwo osobiste kupujących.