Grupa Excellence – prezes podsumowuje wyniki za 2022 rok

Grupa Excellence – polski producent soków, syropów, napojów oraz suplementów diety, notowany na NewConnect – w 2022 roku osiągnął przychody w wysokości 72,8 mln zł, czyli o 16% wyższe w porównaniu do roku 2021. Zysk netto Grupy wyniósł 0,3 mln zł. Biorąc pod uwagę rosnące koszty działalności w 2022 roku – głównie cen surowców, materiałów oraz energii – spółki Grupy Excellence osiągnęły pozytywny wynik finansowy.

„Możemy uznać miniony rok za dobry – biorąc pod uwagę tak zmieniające się otoczenie. Rynek, na którym działają spółki Grupy, jest relatywnie stabilny. Rok 2022 był bardzo trudny dla całej gospodarki – głównie ze względu na zerwane łańcuchy dostaw i bardzo szybko rosnące koszty. Rosnące koszty dotknęły wszystkich producentów w naszym kraju, w tym także nas. Odzwierciedleniem były i są rosnące ceny produktów na półkach. Najbardziej bolesne są skokowe wzrosty cen kluczowych surowców i materiałów. Przy tak wysokiej inflacji nie było szans, aby przełożyć wzrost kosztów na ceny – to z pewnością wpłynęło na marże większości przedsiębiorstw w Polsce, także w branży spożywczej. Także działania wojenne w Ukrainie bardzo mocno wpłynęły na łańcuchy dostaw do wszystkich branż przemysłu – nie tylko w Polsce, ale i całej UE. W naszej branży najbardziej odczuwalne były problemy z opakowaniami, surowcami i paliwami. Jeśli chodzi o opakowania szklane to należy zaznaczyć, że na terenie Rosji, Białorusi i Ukrainy zlokalizowanych było kilkanaście hut szkła, które dostarczały opakowania do dużej liczby państw UE. Brak dostępu do tych opakowań spowodował wzmożone zainteresowanie opakowaniami z terenów nie objętych konfliktem lub sankcjami – a jak wiadomo, możliwości hut są raczej ograniczone do określonych wolumenów przerobowych. Drugim czynnikiem, który mocno dotknął producentów, to drastyczna zmiana cen opakowań szklanych i tu niestety najbardziej widoczne zmiany wystąpiły u producentów ukraińskich. W niektórych przypadkach były to korekty o ponad 100%. Główna przyczyna to cena gazu i transportu – ale i inne czynniki również się dołączyły. Inflacja zmieniła nawyki konsumenckie – ale syropy oraz napoje to produkty podstawowej potrzeby – konsumenci mają je w swoich koszykach zakupowych nawet gdy oszczędzają. Owszem – rezygnują z produktów droższych – a to de facto oznacza jeszcze większą popularność naszych produktów. Są one zawsze w atrakcyjnych cenach, bardzo dobrej jakości.. Dlatego nasza sprzedaż rosła w 2022 roku. Na poziomie Grupy Excellence skupiamy się na rozwoju innych segmentów działalności, czyli Health Medica i Excellence Cannabis. To segmenty, które pozytywnie kontrybuują jeśli chodzi o marże i wyniki Grupy. Do 2024 roku chcemy, uzyskać status pełnoprawnego operatora na rynku marihuany z zastosowaniem medycznym. W 2023 roku będziemy koncentrować się na dalszym wyrównaniem cen versus koszty – tutaj rozmowy prowadzone są cały czas. Drugim elementem będzie rozwój Grupy w pozostałych segmentach. Jeśli inflacja nie będzie zbyt dotkliwa, to można liczyć na unormowanie sytuacji w całej branży” – powiedział Dariusz Polinceusz, prezes zarządu Excellence.

Z danych Nielsena za 2021 rok wynika udział ilościowy sprzedawanych produktów spółki Excellence jest na poziomie 31%, co stanowi 13 mln litrów syropów sprzedawanych rocznie, a oznacza że co trzeci syrop sprzedawany w Polsce pochodzi z Excellence. Tym samym Excellence jest drugim graczem w Polsce, gdzie lider rynku produkuje ponad 20 mln litrów syropów rocznie, przy wielkości rynku 42 mln litrów.

Excellence eksportuje swoje produkty także do Niemiec, Holandii, Czech, Litwę, Łotwę i do Estonii. Asortyment jest dostępny również w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Tradycyjne smaki od Excellence docenili także konsumenci w Kanadzie.