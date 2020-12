Grupa IGLOTEX uruchomiła inwestycję o wartości 190 mln zł – supernowoczesny zakład produkcyjny i oddział dystrybucyjny w Skórczu

Grupa IGLOTEX uruchomiła w Skórczu najnowocześniejszą w tej części Europy fabrykę żywności mrożonej i chłodzonej oraz oddział dystrybucyjny, które zatrudniają 700 pracowników.

Grupa IGLOTEX S.A. w ciągu zaledwie dziewięciu miesięcy od uzyskania pozwolenia na budowę, uruchomiła w Skórczu najnowocześniejszy w tej części Europy zakład produkcyjny oraz oddział dystrybucyjny, które zatrudniają łącznie niemal 700 pracowników. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 190 mln złotych.

Inwestycja powstała w Skórczu, przy ulicy Leśnej 2 – w lokalizacji, w której w maju ubiegłego roku spłonął doszczętnie jeden z głównych zakładów produkcyjnych i oddziałów dystrybucyjnych Grupy IGLOTEX. Zarząd spółki błyskawicznie podjął strategiczną decyzję o budowie nowego, supernowoczesnego zakładu produkcyjnego, który z racji zaawansowania technologicznego zapewni firmie szereg przewag konkurencyjnych i umożliwi realizację ambitnej strategii rozwoju, zarówno w Polsce, jak i – poprzez eksport – na ponad 50 rynkach na świecie, na czterech kontynentach.

“W rekordowym tempie, w ciągu zaledwie dziewięciu miesięcy od uzyskania pozwolenia na budowę (w końcu lutego 2020 roku) uruchomiliśmy w pełnym zakresie produkcję w nowej fabryce w Skórczu. Jest to jeden z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych żywności mrożonej i chłodzonej w tej części Europy. Zakład wykorzystuje najnowsze i unikalne na polskim rynku technologie produkcji, supernowoczesny park maszynowy oraz zaawansowane systemy automatyzacji, robotyzacji, digitalizacji i bezpieczeństwa produkcji od renomowanych światowych producentów. Inwestycja była ogromnym wyzwaniem, ale dzięki kompetencjom, zaangażowaniu i wysiłkowi całego zespołu oraz naszych partnerów, w tym generalnemu wykonawcy firmie Dekpol S.A., udało nam się z sukcesem ten cel zrealizować. W nowym zakładzie produkcyjnym i oddziale dystrybucyjnym pracę znalazło łącznie niemal 700 osób, mieszkańców Skórcza i gmin sąsiadujących. Inwestycja o tej skali to krok milowy w historii rozwoju Grupy IGLOTEX” – komentuje Maciej Włodarczyk, prezes zarządu IGLOTEX S.A.

“Rada Nadzorcza, aktywnie wspierała zarząd spółki we wdrażaniu działań naprawczych po tragicznym w skutkach pożarze w maju 2019 roku oraz w procesie decyzyjnym o budowie nowego zakładu. Jesteśmy dumni z fantastycznej postawy i zaangażowania całego zespołu firmy, który tuż po pożarze błyskawicznie przeorganizował całą działalność, uruchomił produkcję zastępczą tak, aby w jak największym stopniu zminimalizować negatywne skutki dla klientów firmy i zachować ciągłość realizacji zamówień. Równolegle – mimo przeszkód związanych z lockdownem i kryzysem gospodarczym wskutek pandemii Covid 19 – realizowano sukcesywnie kolejne etapy budowy nowego zakładu. To ogromny sukces całego zespołu IGLOTEX i istotny krok w rozwoju firmy, ale również solidne wsparcie i impuls do rozwoju gospodarki i rynku pracy w Skórczu i w regionie” – komentuje Tadeusz Włodarczyk, założyciel i Przewodniczący Rady Nadzorczej IGLOTEX S.A.

“Realizacja inwestycji o tej skali i w tak rekordowym tempie była możliwa również dzięki ogromnemu wsparciu ze strony lokalnych władz oraz sprawnemu działaniu partnerów ubezpieczeniowych – Mercurius Brokers, TU ERGO Hestia S.A. i TUiR Warta S.A. i instytucji bankowych. Nie do przecenienia jest również wsparcie udzielone przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną. Cieszy nas, że dzięki świetnej organizacji procesu i ogromnemu wysiłkowi zespołu IGLOTEX S.A. oraz wszystkich zaangażowanych podmiotów – powstał zakład hi-tech, który zapewnia firmie IGLOTEX szereg unikalnych kompetencji i przewag konkurencyjnych” – dodał Mateusz Słabosz, członek Rady Nadzorczej IGLOTEX S.A.

Nowa fabryka w Skórczu to kompleks HI-TECH i PRO-EKO

Nowy zakład produkcyjny IGLOTEX w Skórczu to zintegrowany kompleks hal produkcyjnych oraz magazynowych typu mroźnie, wraz z zapleczem socjalno-biurowym i towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz oddziałem dystrybucyjnym:

24,4 tys. mkw. – łączna powierzchnia kompleksu, w tym zakład produkcyjny o powierzchni 13,6 tys. mkw. magazyny o powierzchni 9 tys. mkw., budynek administracyjno-biurowy o powierzchni 1,8 tys. mkw. oraz oddział dystrybucyjny z flotą ponad 70 pojazdów,

– łączna powierzchnia kompleksu, w tym magazyny o powierzchni 9 tys. mkw., budynek administracyjno-biurowy o powierzchni 1,8 tys. mkw. oraz oddział dystrybucyjny z flotą ponad 70 pojazdów, fabryka posiada 6 linii produkcyjnych i wytwarza mrożone oraz chłodzone pierogi, pizzę, zapiekanki, uszka, warzywa, owoce oraz dania gotowe ,

, estymowana roczna produkcja wyniesie 38 tys. ton ,

, w magazynach znajduje się około 12 tys. miejsc paletowych ,

, fabryka oraz centrum dystrybucyjne zatrudniają łącznie niemal 700 pracowników ,

, fabryka współpracuje z kilkuset dostawcami i obsługuje większość sieci handlowych w Polsce,

oddział dystrybucyjny współpracuje z kilkoma tysiącami klientów detalicznych i gastronomicznych w Polsce i za granicą.

Hale produkcyjne wraz z liniami technologicznymi zostały zaprojektowane w oparciu o technologię Lean Industry 4.0, co umożliwia precyzyjne i elastyczne zarządzanie produkcją na każdym jej etapie oraz szybkie wprowadzanie niezbędnych zmian.

“Zakład posiada liniową organizację ciągów produkcyjnych z wykorzystaniem systemów modułowych i szybkiego przezbrojenia maszyn. W połączeniu z zaawansowaną automatyzacją i digitalizacją, która daje dostęp do szeregu danych o procesie produkcji w czasie rzeczywistym – zwiększyliśmy elastyczność i wydajność produkcji oraz jej bezpieczeństwo. Możemy sprawniej i elastyczniej zmieniać asortyment, kształty produktów i smaki, produkować krótkie serie w zdecydowanie bardziej opłacalny sposób. W efekcie uzyskujemy istotny wzrost efektywności kosztowej produkcji, przy zachowaniu najwyższej i powtarzalnej jakości wytwarzanych produktów. Możemy sprawniej reagować na zmieniające się oczekiwania naszych klientów i trendy na rynku FMCG” – komentuje Mirosława Podszucka, dyrektor zakładu produkcyjnego IGLOTEX S.A. w Skórczu.

Bardzo ważnym elementem inwestycji jest również powstanie pierwszego o tej skali i zaawansowanego technologicznie centrum badawczo-rozwojowego dla całej Grupy IGLOTEX. Będą tu prowadzone badania nad rozwojem nowych produktów, testy usprawniające procesy technologiczne i udoskonalające produkty.

Nowy zakład produkcyjny w znacząco mniejszy sposób oddziałuje na środowisko naturalne. Wykorzystanie odpowiednio wyskalowanych i energooszczędnych maszyn, istotnie zmniejszyło energochłonność procesu produkcji. Zakład jest zasilany w energię elektryczną, parę oraz ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody z wysoce wyspecjalizowanego systemu, niezależnego od zewnętrznych dostawców, w efekcie czego emituje istotnie mniej dwutlenku węgla. Dodatkowo dzięki wysoce zaawansowanej automatyzacji procesu produkcyjnego oraz liniowej organizacji produkcji (od surowca do magazynu wyrobów gotowych) – zdecydowanie zminimalizowano ilość odpadów i marnotrawstwo surowców.

“Bez wątpienia, inwestycja w nowy zakład produkcyjny zapewni nam solidne i trwałe przewagi konkurencyjne. Naszym celem jest długofalowe i znaczące wzmocnienie pozycji rynkowej Grupy IGLOTEX w kategorii produktów mrożonych oraz rozwinięcie sprzedaży w kategorii produktów chłodzonych oraz dań gotowych. Dodatkowo – w obszarze dystrybucji – uruchamiamy sprzedaż online, aby jeszcze skuteczniej i szerzej docierać do aktualnych i nowych klientów detalicznych oraz z rynku HoReCa, a w efekcie do konsumentów w całej Polsce” – komentuje Maciej Włodarczyk, prezes zarządu IGLOTEX S.A.