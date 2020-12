Ruszają zapisy na akcje Answear.com

W czwartek 10 grudnia rozpoczynają się zapisy na akcje Answear.com. Inwestorzy indywidualni mogą zapisać się na akcje Spółki w jednym z domów maklerskich uczestniczących w konsorcjum do 17 grudnia. Cena maksymalna została ustalona na 36,5 zł za akcję, oznacza to, że łączna wartość oferty może wynieść nawet 159 mln zł.

W konsorcjum detalicznym uczestniczy 8 domów maklerskich: Biuro Maklerskie mBanku, Trigon Dom Maklerski, Dom Maklerski Noble Securities, Santander Biuro Maklerskie, Biuro Maklerskie Alior Bank, Dom Maklerski BOŚ, Biuro Maklerskie PKO BP oraz Biuro Maklerskie Pekao.

– Answear to typowy biznes B2C. Docieramy do młodego, lifestylowego klienta lubiącego znane marki. Dużą uwagę przykładamy do ich potrzeb, czego efektem jest bardzo dobrze dopasowana oferta produktowa wpisującą się w gusta i preferencje klientów z regionu CEE. Dodatkowo wyróżniamy się szybką dostawą w całym regionie. Klienci z Polski otrzymują swoje zamówienie nawet w ciągu 24 godzin. – komentuje Krzysztof Bajołek, prezes zarządu Answear.com

Answear.com uruchomi program lojalnościowy dla swoich akcjonariuszy. Każdy inwestor posiadający co najmniej 50 akcji Answear.com będzie mógł przystąpić do Answear Club Investor. Akcjonariusze, którzy dołączą do programu będą mogli liczyć na 20 proc. rabat (na produkty nieprzecenione, z wyłączeniem niektórych marek), wcześniejszy dostęp do akcji rabatowych, a także indywidualną usługę personal shopera (indywiudalne porady stylisty). Spółka zapowiada również specjalne akcje rabatowe dedykowane wyłącznie członkom klubu.

– Answear Club Investor będzie pierwszym tego typu programem lojalnościowym na polskiej giełdzie w branży fashion – jesteśmy pionierami jeśli chodzi o taką inicjatywę wśród spółek z naszej branży. Zależy nam, aby nasi inwestorzy mogli poznać naszą markę i oferowane przez nas produkty, docenić ich jakość. Dodatkowo chcemy, by nasi inwestorzy byli naszymi klientami i odwrotnie. – dodaje Krzysztof Bajołek, prezes zarządu Answear.com.

Answear.com po trzech kwartałach 2020 wypracował ponad 263 mln zł przychodów i przeszło 18 mln zł EBITDA. Według programu motywacyjnego opublikowanego w Prospekcie celem wynikowym w 2020 jest wartość EBITDA na poziomie przynajmniej 23 mln zł. Spółka spodziewa się bardzo dobrych wyników w IV kw., który zwykle jest najlepszy w branży odzieżowej.

– Zamierzamy utrzmywać dotychczasowe, wysokie tempo wzrostu, przy jednoczesnym poprawianiu rentowności. Środki pozyskane z IPO z pewnością nam w tym pomogą. W kwestii IV kwartału liczymy na mocne wyniki. Listopad i grudzień to okres żniw w naszej branży. Co więcej pozytywny wpływ na naszą sprzedaż miały zamknięte sklepy, które były nieczynne przez 3 tygodnie listopada. – mówi Krzysztof Bajołek.

Harmonogram Oferty Answear.com: