Tech Invest Group z nową strategią – stawia na fotowoltaikę i inwestycje

Zarząd notowanej na NewConnect Tech Invest Group przyjął nową strategię do 2022 r. w związku z dynamicznym rozwojem i przejęciem Erato Energy, zajmującej się sprzedażą oraz montażem instalacji fotowoltaicznych. Połączone spółki przekształcą się w nowy podmiot – Erato Energy S.A., który będzie działać na rynku fotowoltaiki, a dotychczasowa działalność inwestycyjna TIG będzie rozwijana przez spółkę zależną TIG ASI. Zarząd liczy, że wejście w nowe kanały dystrybucji i poszerzenie oferty produktowej przełoży się na skokowy wzrost przychodów w kolejnych latach.

– Po tym jak pod koniec listopada br. Tech Invest Group przejął Erato Energy, zapowiedzieliśmy nową strategię rozwoju uwzględniającą potencjał obu spółek. Tworzymy grupę kapitałową, w której spółka dominująca pod nową nazwą Erato Energy S.A. będzie prowadzić działalność na rynku OZE, głównie w fotowoltaice, a nowo utworzona spółka zależna TIG ASI na rynku inwestycji kapitałowych będzie kontynuowała rozwój dotychczasowego biznesu TIG –mówi Krzysztof Kłysz, wiceprezes Tech Invest Group.

Nowa strategia rozwoju spółki na lata 2021-2022 opiera się na następujących założeniach:

Umocnienie pozycji na rynku fotowoltaiki

Wejście w nowe kanały dystrybucji celem pozyskania nowych klientów

Rozwijanie oferty dla klientów o nowe produkty i usługi

Rozwój działalności inwestycyjnej

Inwestycje zmierzające do komercjalizacji technologii dla branży OZE

Wzmocnienie synergii między Erato Energy i spółkami portfelowymi

Wykorzystanie potencjału branży OZE

– Będziemy rozwijać się dwutorowo, z jednej strony budując skalę na rynku fotowoltaiki, co będzie nam generować stabilne przepływy pieniężne, a z drugiej strony inwestując w perspektywiczne spółki, których biznesy mogą być synergiczne z naszą podstawową działalnością – mówi Łukasz Gralec, prezes Erato Energy oraz Tech Invest Group.

Erato Energy zajmuje się sprzedażą oraz montażem fotowoltaiki. W całym 2020 r. Spółka liczy na około 50 mln zł przychodów i 7 mln zł zysku netto. Spółka liczy na potrojenie przychodów i zysku netto w 2021 r. za sprawą działań optymalizacyjnych.

– Chcemy znacząco rozbudować kanały dystrybucji, aby dotrzeć z naszą ofertę do szerszego grona odbiorców. Chcemy też poszerzyć naszą ofertę o nowe usługi i produkty, jak np. pompy ciepła i magazyny energii, co mamy nadzieję przyczyni się do potrojenia przychodów i zysku netto w 2021 r. do odpowiednio 140 mln zł i ponad 20 mln zł – mówi Łukasz Gralec, prezes Erato Energy oraz Tech Invest Group i dodaje – Przed akwizycją Erato Energy specjalizowało się w instalacjach o mocy do 50 kWp dla klientów indywidualnych i mniejszych firm, co nadal będzie kontynuowane. Większy nacisk położymy na rozwój farm fotowoltaicznych o mocy minimum 1MW.