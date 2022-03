Grupa INC osiągnęła 7,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2021 r.

Według wstępnych danych niezaudytowany skonsolidowany zysk netto Grupy INC wyniósł w ubiegłym roku 7,2 mln zł. Natomiast skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 5,8 mln zł, czyli 0,48 zł zysku na jedną akcję. Stabilna sytuacja finansowa umożliwia przeprowadzenie szeregu inwestycji, które poprawiają pozycję konkurencyjną Grupy i umożliwiają dalsze zwiększanie skali działalności. Na koniec 2021 r. Grupa posiadała 6,1 mln zł gotówki.

Grupa kapitałowa INC konsekwentnie rozwija działalność w zakresie finansowania innowacyjnych podmiotów – w trzech obszarach biznesowych: usługach doradczych, oferowaniu instrumentów finansowych oraz inwestycji na rynku kapitałowym. Grupa przygotowuje nową strategię rozwoju, która zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami obejmie m.in. rozwój Domu Maklerskiego INC.

– Konsekwentnie stawiamy na dywersyfikację źródeł przychodów i wzrost szczególnie w kanałach pozwalających generować stabilne i powtarzalne zyski. To przede wszystkim usługi doradcze, wprowadzanie akcji spółek do obrotu giełdowego oraz oferowanie instrumentów finansowych. Podejmujemy też nowe inicjatywy, czego przykładem jest planowany rozwój Domu Maklerskiego INC w zakresie pełnienie funkcji depozytariusza funduszy inwestycyjnych oraz rozszerzenie zakresu zezwolenia m.in. o wykonywanie zleceń oraz sporządzanie rekomendacji i analiz inwestycyjnych. – komentuje Paweł Śliwiński, prezes INC.

Na początku stycznia br., Grupa INC opublikowała wybrane szacunkowe dane dotyczące wysokości aktywów finansowych na koniec IV kwartału 2021 r. Na 31 grudnia 2021 r. Grupa posiadała 42,8 mln zł w środkach pieniężnych i inwestycjach krótkoterminowych. Względem końca 2020 r. oznacza to wzrost o 5,1 mln zł.