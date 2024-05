Grupa Inpro z dobrym wynikiem za I kwartał 2024 r.

Grupa Kapitałowa Inpro podsumowała wyniki finansowe za I kwartał tego roku. W analizowanym okresie odnotowano przychody ze sprzedaży w wysokości 88,4 mln zł, co stanowi wynik o 71% wyższy r/r. Zysk netto osiągnął poziom ponad 10 mln zł, a rentowność netto wyniosła 11%. W I kwartale tego roku Grupa przekazała nabywcom 159 lokali i jest to wynik o 69% wyższy w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym.

Grupa Kapitałowa Inpro sprzedała w I kwartale tego roku łącznie 212 lokali (w rozumieniu umów przedwstępnych netto), co stanowi wynik o 27% wyższy w odniesieniu do I kwartału 2023 roku. Grupa Inpro poprawiła swoją rentowność i w I kwartale tego roku odnotowała wynik na poziomie 11%, w stosunku do 9% w roku ubiegłym. Zysk netto natomiast wzrósł o 118%, osiągając poziom rzędu 10 mln zł.

Rozwój trójmiejskiej Spółki

Niezmiennie, największy obszar działalności Grupy stanowi sektor deweloperski. Liczba wydanych lokali wskazuje na wzrost o 69%, przy czym w odróżnieniu od roku bieżącego w analogicznym okresie 2023 roku nie oddano w I kwartale żadnego budynku do użytkowania, a jedynie mieszkania wybudowane w poprzednich okresach. W efekcie przychód ze sprzedaży za pierwsze trzy miesiące bieżącego roku wyniósł o 71% więcej r/r.

– Jesteśmy zadowoleni z wyników sprzedażowych pierwszego kwartału tego roku. Trzeba jednak pamiętać, że dane za I kwartał 2024 to w dużej części to efekt popytu związanego z programem Bezpieczny Kredyt 2% z końcówki ubiegłego roku. Rezerwacje z tego okresu przełożyły się na umowy deweloperskie i tym samym wynik sprzedaży za pierwsze trzy miesiące tego roku – mówi Krzysztof Maraszek, Prezes Grupy Kapitałowej Inpro S.A.

W I kwartale tego roku Grupa Inpro oddała do użytkowania budynek O na gdańskim osiedlu Optima. Jest to część VI etapu związanego z budową domów wielorodzinnych. Ponadto oddano do użytkowania osiedle Rytm, znajdujące się w gdańskiej dzielnicy Matarnia, jak również budynek na osiedlu Leszczynowy Park (Domesta). Wydano łącznie o 69% więcej lokali w stosunku do roku ubiegłego (w pierwszych trzech miesiącach ubiegłego roku nie zakończono budowy żadnego budynku).

Perspektywy rozwoju

Grupa Inpro wskazuje również, że większość obrotów Spółek Inpro i Domesta przypadać będzie na drugą połowę tego roku. Grupa planuje oddać łącznie około 933 jednostek, w tym budynki na osiedlach Urzeka, Leszczynowy Park, Nowe Południe, Polana Kampinoska, Koncept, Optima, Atut oraz Apartamenty w Mikołajkach.

– Dalszy dynamiczny rozwój Grupy Kapitałowej Inpro zależy od wielu czynników. Trzeba przy tym pamiętać, że patrząc na szeroko pojęty sektor nieruchomości, oferta podażowa wciąż nie nadąża za popytem. Mimo dobrych wyników Grupy Inpro, to wciąż za mało na potrzeby mieszkańców Pomorza. Wprowadzenie odpowiednich rozwiązań nie tylko po stronie nabywców, ale także, a może przede wszystkim po stronie deweloperów, mogłoby skutecznie wesprzeć rozwój segmentu nieruchomości mieszkaniowych, a tym samym ustabilizowałoby zarówno ofertę, jak i ceny mieszkań. W Grupie Inpro – przy założeniu braku opóźnień związanych z procedurą administracyjną, zakładamy w całym roku oddanie niemal 1000 mieszkań. To ambitny, ale realny plan – podsumowuje Krzysztof Maraszek.

Decyzje o wprowadzeniu kolejnych projektów, Grupa Inpro uzależnia od sytuacji gospodarczej oraz możliwości popytowych potencjalnych nabywców.